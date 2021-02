US-Armee: Es ist ihre „Pflicht“ und nicht ihre Wahl, eine experimentelle mRNA-Injektion zu nehmen

childrenshealthdefense.org: Das Transkript eines obligatorischen Video-Briefing für Flieger an einem Texas Air Force Base zeigt falsche Aussagen von Lt. Gen. Dorothy A. Hogg über die Sicherheit des COVID Impfstoff, und zeigt eine klare Absicht diese zu erzwingen und nicht zu informieren.

Das 59th Medical Wing der U.S. Air Force hat auf seiner Website eine Abschrift des obligatorischen Videobriefings des U.S. Air Force Surgeon General für Flieger auf der Lackland Air Force Base in Texas veröffentlicht.

In dem Video erzählt Lt. Gen. Dorothy A. Hogg mehrere unbegründete Aussagen über die Sicherheit des COVID-Impfstoffs – und vermittelt dann schockierenderweise den Fliegern, dass es ihre „Pflicht“ und nicht ihre Wahl ist, eine experimentelle mRNA-Injektion zu nehmen.

Das Video-Training beginnt mit der folgenden ungestützten Aussage:

„Die Forschung hat gezeigt, dass mehr als 75% der Amerikaner gegen COVID-19 geimpft werden müssen, damit die USA wieder normal werden.“

Tatsächlich gibt es null veröffentlichte Forschungsstudien, die Hoggs Aussage unterstützen, dass 75% der Amerikaner gegen COVID geimpft werden müssen. Historisch gesehen hat die natürlich erworbene Immunität eine notwendige Immunität von 60% der mittleren Altersgruppen der Glockenkurve angezeigt, um Säuglinge und ältere Menschen an den Enden der Altersverteilung zu schützen.

Ein Impfziel von 75 % sollte als Ziel und nicht als Anforderung formuliert werden, mit der Klarstellung, dass einige Menschen eine natürlich erworbene Immunität haben.

Hogg verletzte die Anforderung der Notfallgenehmigung, Patienten über die bekannten Alternativen zum Impfstoff zu informieren. Hogg erklärt folgendes:

„Es ist wichtig, dass sie alles verstehen, um Vertrauen zu gewinnen und denken Sie über Ihr eigenes persönliches Risiko nach, um sicherzustellen, dass Sie eine informierte Entscheidung treffen. In bestimmten Arten von Notfällen wie der COVID-19-Pandemie kann die FDA [U.S. Food and Drug Administration] eine Notverwendungsgenehmigung erteilen, um kritische medizinische Produkte wie die zugelassenen Impfstoffe zeitnaher Zeit zur Verfügung zu stellen, wenn keine anderen adäquaten und zugelassenen Alternativen verfügbar sind.“

Hogg versäumt es, die Flieger darüber zu informieren, dass die Autoren eines Artikels aus dem Jahr 2005 im Virology Journal zu dem Schluss kamen, dass „[c]hloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread“ (Chloroquin ist ein potenter Hemmstoff für die Infektion und Ausbreitung des SARS-Coronavirus) mit sowohl prophylaktischen als auch therapeutischen Eigenschaften.

Hogg versäumt es auch, über die aktuelle COVID-19-Forschung zu informieren, einschließlich der 62 Studien, die Ivermectin als eine wirksame Behandlung unterstützen. Beide Medikamente haben etablierte Sicherheitsbilanzen und bergen nicht die Arten von bekannten und unbekannten Risiken, die mit den neuen mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna verbunden sind.

Hogg gibt eine persönliche Befürwortung des Impfstoffs ab, anstatt die Richtlinien für die informierte Zustimmung zu befolgen, die eine Auflistung der in den klinischen Studiendaten des Impfstoffs gefundenen unerwünschten Wirkungen erfordern:

„Ich war zunächst besorgt über den Mangel an Informationen und den beschleunigten Prozess, aber nachdem meine Freunde und Familie geimpft wurden und sie sagten, dass sie wenig bis keine Nebenwirkungen hatten, sind meine Bedenken verschwunden.“

Die klinische Studie von Moderna listet lokale und systemische Nebenwirkungen auf, die in ihrer Schwere von Grad 1 bis Grad 3 reichen: Schmerzen, Erythem, Schwellung, Lymphadenopathie, Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Myalgie, Arthralgie, Übelkeit oder Erbrechen, Schüttelfrost, Bell’s Lähmung und Tod.

Das FDA-Factsheet zum COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech listet folgende Nebenwirkungen auf: Schmerzen an der Injektionsstelle (84,1%), Müdigkeit (62,9%), Kopfschmerzen (55,1%), Muskelschmerzen (38. 3%), Schüttelfrost (31,9%), Gelenkschmerzen (23,6%), Fieber (14,2%), Schwellung an der Injektionsstelle (10,5%), Rötung der Injektionsstelle (9,5%), Übelkeit (1,1%), Unwohlsein (0,5%) und Lymphadenopathie (0,3%). Pfizer-BioNTech berichtet auch von Anaphylaxie, Appendizitis, Bell’s Lähmung und Tod.

Hogg versichert, dass die ungewöhnliche Geschwindigkeit der Impfstoffentwicklung ein Zeichen des modernen wissenschaftlichen Fortschritts ist und dass alle üblichen Schritte befolgt wurden, während er ausblendet, dass der Genehmigungsprozess der FDA für den Notfalleinsatz kritische Tierversuche übersprungen hat. Dies ist bei weitem die ungeheuerlichste Auslassung von Hogg, wie eine Person mit ihrer Seniorität wissen sollte. Diese Tierversuche wiesen in den letzten 20 Jahren darauf hin, dass eine verstärkte Atemwegserkrankung oder eine antikörperabhängige Verstärkung ein potenziell tödliches Langzeitrisiko für mRNA-geimpfte Probanden darstellt, wenn sie mit Wildstamm-Viren konfrontiert werden.

Hogg hebt hervor, dass rassische und ethnische Minderheiten in die Impfstoffversuche einbezogen wurden, und dann teilt sie eine schockierende anekdotische Aussage, dass das Impfen in der Schwangerschaft sicher ist, ohne dass es irgendwelche Untersuchungen zur Entwicklungs- und Reproduktionstoxizität gibt:

„Ich habe gezögert, mich impfen zu lassen, aber nach einem Gespräch mit meinem OBGYN wurde mir klar, dass die Impfung die sicherste Option für mich und meinen kleinen Jungen ist. Es gibt Behauptungen, dass der COVID-19-Impfstoff jemanden unfruchtbar machen, einen sich entwickelnden Fötus im Mutterleib schädigen, das Immunsystem dazu bringen kann, die Plazenta anzugreifen oder einem Baby schaden kann, das von einer kürzlich geimpften Mutter gestillt wird. Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund zu glauben, dass irgendetwas davon wahr ist.“

Hogg fügt hinzu: „In der Tat kann das Virus in der Schwangerschaft schwerer verlaufen, während die Impfung während der Schwangerschaft ein geringes Risiko darstellt.“

Das FDA-Factsheet des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech belegt nicht, dass der Impfstoff in der Schwangerschaft sicher oder risikoarm ist. Tatsächlich wurden schwangere Frauen von den Impfstoffstudien von Pfizer ausgeschlossen. Wie das Fact Sheet feststellt: „Jede Schwangerschaft birgt das Risiko eines Geburtsfehlers, eines Geburtsverlustes oder anderer unerwünschter Folgen“; „Die verfügbaren Daten über den Impfstoff Pfizer-BioNTech COVID-19, der schwangeren Frauen verabreicht wurde, sind unzureichend, um über die mit dem Impfstoff verbundenen Risiken in der Schwangerschaft zu informieren“; und „Es sind keine Daten verfügbar, um die Auswirkungen des Impfstoffs Pfizer-BioNTech COVID-19 auf den gestillten Säugling oder auf die Milchproduktion/-ausscheidung zu beurteilen.“

Unter dem medizinisch-ethischen Grundsatz „Do No Harm“ wird in Großbritannien vom COVID-Impfstoff für Schwangere abgeraten. In den USA enthält das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 17 Berichte über Fehlgeburten nach dem COVID-19-Impfstoff (Stand: 5. Februar 2021).

Zudem rät die Weltgesundheitsorganisation Schwangeren von den Impfstoffen von Moderna und Pfizer ab, da die Datenlage unzureichend ist.

Hogg verharmlost die Nebenwirkungen mit ihren persönlichen Erfahrungen und ignoriert dabei die alarmierenden Daten in der VAERS-Datenbank:

„Ich habe den Impfstoff sogar bekommen, nachdem ich COVID hatte, weil ich lieber einen Tag lang Schmerzen im Arm und etwas Müdigkeit hatte, als die Wirkung von COVID erneut zu erleben. Die CDC empfiehlt die Impfung auch dann, wenn Sie bereits COVID-19 gehabt haben. Da Sie sich möglicherweise mehr als einmal mit dem Virus anstecken können. Alle meine Patienten, die sich impfen ließen, reagierten unterschiedlich. Bei mir war es so, dass ich nur einen schmerzenden Arm hatte. Nach der Impfung war ich ein bisschen müder als sonst. Sie können sich durch die Impfstoffe nicht mit COVID-19 anstecken, da sie das Lebendvirus nicht enthalten. Sie können jedoch eine oder mehrere Nebenwirkungen erfahren. Mögliche Nebenwirkungen sind ein schmerzender Arm, Kopf-, Fieber- und Gliederschmerzen, die alle innerhalb weniger Tage abklingen werden. Dies sind alles Anzeichen dafür, dass der Impfstoff die Immunität aufbaut.“

Bis zum 5. Februar 2021 umfassen die VAERS-Daten 12.697 Berichte über COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen, darunter: 653 Todesfälle, 1382 Krankenhausaufenthalte, 2792 dringende Arztbesuche, 1654 Bürobesuche, 154 Fälle von Anaphylaxie und 145 Fälle von Bell’s Lähmung.

Hogg ist anscheinend nicht bewusst, dass die VAERS eine weitaus höhere Rate an Reaktionen auf COVID-Impfstoffe als auf den Grippeimpfstoff meldet, während sie fälschlicherweise behauptet, der Impfstoff „hat die intensivste Sicherheitsüberwachung in der Geschichte der USA durchlaufen.“

Aber der bei weitem unentschuldbarste Teil von Hoggs Präsentation, die weder die Ethik von „Do No Harm“ bei schwangeren Frauen aufrechterhält noch den Richtlinien zur informierten Zustimmung folgt, ist, dass ein Generaloffizier ihre Position mit unzulässigem Einfluss, patriotischem Zwang und emotionaler Manipulation nutzt, um Flieger davon zu überzeugen, dass es ihre Pflicht ist, an einer klinischen Studie der Phase 3 einer experimentellen medizinischen Intervention teilzunehmen:

„Diejenigen von uns in Uniform haben einen Eid geschworen, das Land gegen alle Feinde zu schützen. Aber dieses Virus ist nicht nur eine Bedrohung für unser Land, sondern für die ganze Welt. Es ist unsere Pflicht, alles zu tun, um nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Landsleute zu schützen. Ich ermutige Sie, die bestmögliche Entscheidung für sich und Ihre Familie zu treffen. Sie haben die Wahl, wenn Sie sich weigern. Aber wenn Sie Ihre Meinung später ändern, stehen wir bereit, um Sie zu impfen, wenn Sie bereit sind. Unser Ziel ist es, Ihnen einfach die Informationen zu geben, damit Sie eine informierte Entscheidung treffen können. Dies ist unsere Chance, unsere Lieben, Freunde und Familie zu retten. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto sicherer sind wir. Die Entscheidung, sich impfen zu lassen, schützt Ihre Gemeinschaft, Ihre Einheit, Ihre Mission und, was am wichtigsten ist, Ihre Familie. Welche Entscheidungen werden Sie treffen, um zu helfen, wieder zur Normalität zurückzukehren?“

Air Force Maj. Gen. Taliaferro informierte den Kongress, dass zwei Drittel der Service-Mitglieder den Impfstoff angenommen haben, wobei die Rate in den einzelnen Einheiten variiert.

Die Militärführung hat den Schaden vergessen, der dadurch entstanden ist, dass der experimentelle Anthrax-Impfstoff Tausenden von Soldaten aufgezwungen wurde, und wirbt nun aktiv für die „Akzeptanz“ des experimentellen COVID-19-Impfstoffs in den Reihen.

Militärische Führungskräfte nutzen Nachrichten, Videos, persönliche Fotos, Einsätze, Truppführerbesprechungen und Offizierssitzungen, um Dienstmitglieder davon zu überzeugen, den neuen Impfstoff zu nehmen.

Dies ist ein konditioniertes Hit-the-Target-Verhalten, bei dem bald 100-prozentige Impfraten als Ziel für alle Einheiten angesehen werden.

Dieser Akzeptanz-Ansatz sollte durch eine neutrale informierte Zustimmung und eine ungezwungene Entscheidung in Übereinstimmung mit der medizinischen Ethik ersetzt werden. Das Ziel, 100 % der Service-Mitglieder geimpft zu bekommen, wird zu unerwünschten Reaktionen führen, die nicht einsatzfähige Verletzungen bei Service-Mitgliedern verursachen.

Diese Voreingenommenheit zugunsten des neuen COVID-19-Impfstoffs wird durch Hoggs Infomercial für den COVID-19-Impfstoff deutlich. Die Loyalität der Befehlskette sollte bei den Service-Mitgliedern liegen, nicht bei den Verkäufern von Pfizer-BioNTech und Moderna.