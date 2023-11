US-Behörde CDC betreibt zwei Systeme für Impfschäden, aber die Öffentlichkeit hat nur auf eines davon Zugriff

Von John-Michael Dumais

Eine Untersuchung des BMJ über das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ergab mehrere Mängel im System, einschließlich der Enthüllung, dass die Regierung zwei Systeme betreibt – eines für die Öffentlichkeit und ein privates Back-End-System, das alle Korrekturen und Aktualisierungen enthält, einschließlich Todesfälle, die nach einer ursprünglichen Verletzung aufgetreten sind.

Als Dr. Robert Sullivan drei Wochen nach seiner zweiten COVID-19-Impfung Anfang 2021 auf dem Laufband zusammenbrach, erlebte er einen „Albtraum“, der seiner Meinung nach eklatante Mängel im nationalen System zur Überwachung der Impfstoffsicherheit aufdeckte.

Der gesunde und fitte 49-jährige Anästhesist aus Maryland, bei dem eine plötzlich auftretende pulmonale Hypertonie diagnostiziert wurde, versuchte, eine Meldung über das von der Regierung betriebene Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) abzugeben.

Doch wie andere, die in einer kürzlich vom BMJ durchgeführten Untersuchung befragt wurden, stieß auch Sullivan beim Versuch, seine Meldung einzureichen und zu aktualisieren, auf ein Hindernis nach dem anderen.

Fast drei Jahre später, als er immer noch mit lähmenden Symptomen zu kämpfen hat, verdeutlicht Sullivans Erfahrung die systemischen Probleme mit dem US-amerikanischen System zur Überwachung unerwünschter Ereignisse, das gemeinsam von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) betrieben wird.

Von Ärzten, die nicht in der Lage sind, Berichte einzureichen, bis hin zu verschwundenen Daten, eingeschränkter Transparenz und fehlenden Ressourcen für die Weiterverfolgung von Impfstoffreaktionen warnen Experten, dass VAERS kritische Sicherheitssignale nicht erkennt.

Nach Ansicht eines dieser Experten – des VAERS-Forschers Albert Benavides, der unter anderem Erfahrungen in der Prüfung von HMO-Ansprüchen, in der Datenanalyse und im Revenue Cycle Management gesammelt hat – ist das Versagen von VAERS nicht zufällig.

„Es ist nicht kaputt“, schrieb Benavides in seinem Substack-Bericht über die Untersuchung des BMJ. „VAERS ist ein Deckmantel für die große Pharmakabale.“

„Sie löschen sogar legitime Berichte“

Wie andere von The BMJ befragte Personen erfuhr auch Sullivan nach der Einreichung seines VAERS-Berichts nur begrenzte Folgemaßnahmen. Er erhielt nur eine vorläufige Berichtsnummer Monate nach seiner ersten Meldung.

Eine Ärztin namens „Helen“ (Pseudonym) erklärte gegenüber The BMJ, dass weniger als 20 % der betreffenden Meldungen weiterverfolgt werden, darunter auch viele von ihr gemeldete Todesfälle.

In Absprache mit Benavides ergab eine Prüfung durch React19, dass 1 von 3 COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungsmeldungen in VAERS entweder nicht veröffentlicht oder gelöscht wurden. React19 ist eine gemeinnützige Organisation, die Berichte von Menschen sammelt, die durch die mRNA-Impfstoffe geschädigt wurden.

Dem BMJ zufolge hatten 22 % der von React19 befragten Personen nie eine dauerhafte VAERS-ID-Nummer erhalten und 12 % waren ganz aus dem System verschwunden.

Benavides, der die VAERSAware-Dashboards veröffentlicht, die viele der Probleme mit VAERS dokumentieren, sagte, dass es sogar noch tiefere Störungen im VAERS-System gibt – von der Erfindung von Symptomen bis zum Löschen von Meldungen.

„VAERS veröffentlicht nicht alle rechtmäßig eingegangenen Berichte“, sagte Benavides gegenüber The Defender. „Sie drosseln die Veröffentlichung von Berichten. Sie löschen sogar legitime Berichte.“

In einem System, das von freiwilligem Engagement abhängt, halten diese restriktiven Maßnahmen kritische Daten verborgen, so Benavides.

Im Jahr 2007 beauftragte das US-Gesundheitsministerium (HHS) Harvard Pilgrim Health Care (HPHC) mit der Überprüfung des VAERS-Systems. Im Jahr 2010 legte HPHC seinen Bericht vor, in dem festgestellt wurde, dass eine von 39 Personen von Impfstoffverletzungen betroffen ist und dass nur etwa 1 % der impfstoffbedingten Verletzungen oder Todesfälle jemals an VAERS gemeldet werden.

Die CDC, die dem HHS unterstellt ist, machte die Studie zunichte, weigerte sich, Anrufe der Forscher entgegenzunehmen, und lehnte es ab, das VAERS-System zu aktualisieren, als ein neues, viel effektiveres System entwickelt wurde.

‚Blinde Flecken sind selbst geschaffen‘

VAERS „sammelt Berichte über Symptome, Diagnosen, Krankenhauseinweisungen und Todesfälle nach Impfungen, um Sicherheitssignale nach der Markteinführung zu erfassen“, so das BMJ.

Doch die begrenzte Transparenz der VAERS-Daten stellt laut der Untersuchung von The BMJ und Forschern wie Benavides ein Hindernis für eine angemessene Analyse dar.

Die Öffentlichkeit – einschließlich Ärzte und andere Einsender von Berichten – hat nur Zugang zu unvollständigen Erstberichten, nicht aber zu Aktualisierungen mit wichtigen Details.

Das bedeutet, dass Ergebnisse wie der Tod oft nicht berücksichtigt werden, wenn die ursprüngliche Meldung eine Verletzung betraf und später ein Todesfall gemeldet wurde.

„Ich bin von der falschen Annahme ausgegangen, dass mein Gespräch [mit VAERS] zu einer Anpassung des öffentlich gemeldeten Falles führen würde“, sagte Patrick Whelan, M.D., Ph.D., gegenüber The BMJ.

Whelan, ein Rheumatologe und Forscher an der Universität von Kalifornien in Los Angeles, meldete im Jahr 2022 einen Herzstillstand bei einem 7-jährigen Patienten nach der COVID-19-Impfung.

„Da es sich um ein katastrophales Ereignis handelte, ging ich davon aus, dass der Sicherheitsausschuss sofort davon erfahren wollte“, so Whelan. Aber niemand rief ihn an oder bat um eine Aktualisierung nach seiner Eingabe.

„Es gab keinen Mechanismus zur Aktualisierung“, so Whelan gegenüber The BMJ. „Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war, einen neuen VAERS-Bericht zu erstellen.“ Ohne Aktualisierung zeigten die VAERS-Daten, dass der Junge immer noch im Krankenhaus war.

Whelan ist einer der Autoren einer kürzlich erschienenen Kritik an der Cochrane-Studie, die zu dem Schluss kam, dass die COVID-19-mRNA-Impfstoffe nicht gefährlich seien.

Das Problem mit VAERS beschränkt sich nicht auf das Fehlen einer angemessenen Nachverfolgung, sondern auf die unvollständigen und oft ungenauen Informationen, die dort zu finden sind.

„VAERS lässt Tippfehler, abgeschnittene Chargennummern, UNK [unbekanntes] Alter, UNK Vax-Daten, UNK Todesdaten usw. in die Veröffentlichung einfließen“, sagte Benavides.

Benavides sagte, dass spezifische Daten – einschließlich der ethnischen Zugehörigkeit, der Namen der Krankenhäuser, der behandelnden Ärzte, der Beziehung zwischen dem Einsender und dem Patienten, der Adresse des Patienten und des Einsenders, der Telefonnummern und der E-Mails – die von VAERS gesammelt wurden, nicht veröffentlicht werden,

„Meiner Meinung nach sind alle blinden Flecken selbst geschaffen“, sagte er.

Die Behörden unterhalten zwei getrennte VAERS-Datenbanken – die Öffentlichkeit sieht nur eine

„VAERS besteht aus zwei Teilen, dem vorderen und dem hinteren Ende“, erklärte Narayan Nair, Abteilungsleiter der FDA-Abteilung für Pharmakovigilanz, laut The BMJ bei einem Treffen mit Interessenvertretern im Dezember 2022. „Alles, was in den Krankenakten steht, kann laut Gesetz nicht in das öffentliche System gestellt werden“, sagte er.

Die Untersuchung des BMJ ergab, dass die FDA und die CDC zwei getrennte VAERS-Datenbanken unterhalten, eine für die Öffentlichkeit zugängliche, die nur die Erstmeldungen enthält, und ein privates Back-End-System, das alle Aktualisierungen und Korrekturen enthält.

„Alles, was aus medizinischen Aufzeichnungen stammt, kann laut Gesetz nicht in das öffentlich zugängliche System eingestellt werden“, sagte Nair den Anwälten laut The BMJ.

Im offensichtlichen Widerspruch zu dieser Behauptung stellte das BMJ fest, dass das Adverse Event Reporting System (FAERS) der FDA, das Informationen über Arzneimittelreaktionen nach der Markteinführung sammelt, seine Aktualisierungen öffentlich zugänglich macht.

Sullivan, der Nair Jahre vor der COVID-19 kennengelernt hat und ihn als Freund betrachtet, sagte gegenüber The Defender, wenn diese „sehr kluge, freundliche und fürsorgliche Person“ VAERS nicht in Ordnung bringen könne, „glaube ich nicht, dass es reparabel ist“.

CDC sagt, dass es 20.000 Berichte über Todesfälle überprüft hat – keiner stand im Zusammenhang mit COVID-Impfungen

Die Zurückhaltung von Ergebnisdaten wie Todesfällen verschleiert kritische Sicherheitssignale, behaupten Experten.

James Gill, ein Gerichtsmediziner, meldete den Tod eines 15-jährigen Patienten nach der Impfung, aber der Fall wurde von der CDC trotz der Autopsieergebnisse abgewiesen, so die Untersuchung im BMJ.

Die Ärztin „Helen“ erzählte dem BMJ, dass sie nach der Einreichung von Berichten über ihre medizinischen Patienten, darunter sechs Verstorbene, nur eine einzige Anfrage nach medizinischen Unterlagen über den Todesfall und zwei für im Krankenhaus aufgenommene Patienten erhielt.

Das Standardverfahren für COVID-19-Impfstoff-Meldungen in VAERS sieht laut The BMJ vor, dass die Meldungen schnell bearbeitet werden und dass „schwerwiegende Meldungen“ von CDC-Mitarbeitern besonders geprüft werden.

Während jedoch einige andere Länder den wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen den mRNA-Impfstoffen und Todesfällen anerkannt haben, hat die CDC, obwohl sie behauptet, fast 20.000 Todesmeldungen überprüft zu haben, noch keinen einzigen Todesfall im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen anerkannt, so The BMJ.

Benavides gab The Defender Beispiele dafür, dass VAERS „legitime Berichte löscht“, nicht nur Duplikate oder falsche Behauptungen.

„VAERS hat sogar tote Patienten aus der Pfizer-Studie gelöscht“, sagte er und behauptete, dass dieser Bericht zum Beispiel kein „Duplikat“ war und nicht gefälscht zu sein schien.

Benavides sagte:

„Derzeit gibt es etwa 50 Todesfälle, die nicht als Todesfälle gezählt werden, weil das richtige Kästchen nicht angekreuzt ist. „Es gibt Tausende von Berichten und etwa 100 Todesfälle unter ‚UNKNOWN VAX TYPE‘ in VAERS. Lesen Sie den Bericht, um zu sehen, dass es sich eindeutig um Todesfälle im Zusammenhang mit der C19-Impfung handelt. „Es gibt über tausend Herzstillstände, bei denen die Betroffenen nicht als tot gekennzeichnet sind, und ich frage mich, ob sie tatsächlich überlebt haben, denn es gibt keinen Hinweis auf ROSC [Rückkehr des Spontankreislaufs].“

„Warum konnte VAERS das Alter dieser toten Kinder nicht vor der Veröffentlichung bekannt geben?“ sagte Benavides und verwies auf diesen Bericht auf seiner Website.

Ärzte berichten nur über von der FDA anerkannte unerwünschte Ereignisse

Ralph Edwards, ehemaliger Direktor des Uppsala Monitoring Centre und bis vor kurzem Chefredakteur des International Journal of Risk & Safety in Medicine, erklärte gegenüber The BMJ, dass sich die Aufsichtsbehörden möglicherweise zu sehr auf epidemiologische Daten aus der Vergangenheit verlassen, insbesondere bei neuen Arten von unerwünschten Ereignissen. „Wenn etwas noch nicht bekannt ist, wird es in der Regel ignoriert“, sagte er.

Ohne Anleitung zur Meldung potenzieller Risiken stoßen die Ärzte auch auf Hindernisse. „Ärzte sind nur bereit, über von der FDA anerkannte unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffen zu sprechen“, sagte die Ärztin Helen“ bei einem Treffen zwischen der FDA und Ärzten und Befürwortern im Jahr 2021, wie das BMJ berichtet.

Svetlana Blitshteyn, eine Neurologin und Forscherin an der University at Buffalo, New York, sagte dem BMJ, wenn Ärzte nicht geschult seien, nach einer bestimmten Krankheit zu suchen, würden sie wahrscheinlich auch nicht darauf testen oder wissen, wie sie sie behandeln können.

Sullivan sagte gegenüber The Defender, er glaube, dass seine Erfahrung mit der Entwicklung einer pulmonalen Hypertonie nach der Einnahme des mRNA-Impfstoffs ein solches Sicherheitssignal sei, das von der CDC und der FDA übersehen werde – ein Zustand, den seiner Meinung nach viele Sportler unwissentlich entwickelt haben.

Sullivan war Mitautor einer Abhandlung über seinen und einen weiteren ähnlichen Fall von pulmonaler Hypertonie nach der Impfung. In dem Papier heißt es:

„Pulmonale Hypertonie ist eine schwere Erkrankung, die durch eine Schädigung der Lungengefäße und einen eingeschränkten Blutfluss durch verengte Arterien vom rechten zum linken Herzen gekennzeichnet ist. Der Beginn der Symptome ist in der Regel schleichend, fortschreitend und unheilbar und führt zu Rechtsherzversagen und vorzeitigem Tod.“

„Athleten sind die Kanarienvögel in der Kohlenmine“, sagte Sullivan gegenüber The Defender und verwies auf die ungewöhnlich hohe Zahl von Todesfällen bei Athleten seit der Einführung des Impfstoffs. Sullivan ist der Meinung, dass diejenigen, die wie er über eine gute körperliche Verfassung verfügen, bei frühzeitiger Erkennung bessere Überlebenschancen haben.

Er sagte jedoch: „Bei Sportlern wird eine Echokardiographie durchgeführt, und die Ergebnisse sind im Wesentlichen normal. Die einzige Möglichkeit, dies mit Sicherheit festzustellen, ist eine Rechtsherzkatheteruntersuchung“, mit der die Anomalie identifiziert werden kann.

Sullivan glaubt, dass das Leben vieler Athleten noch gerettet werden könnte, wenn das Meldesystem das Signal erkennen und untersuchen würde – und sagte, er würde sich gerne an einem Projekt beteiligen, das diesem Ziel gewidmet ist.

Er sagte gegenüber The Defender, er glaube, dass viele der plötzlichen Todesfälle, die in der Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen gemeldet werden, auf diese versteckte Erkrankung zurückzuführen sind.

„Rückkehr zu den Zeiten vor Januar 2011, als VAERS Erstmeldungen mit Folgedaten, einschließlich Todesfällen, versah. Aufhebung der willkürlichen 30-Minuten-Frist für die Einreichung eines Berichts, bevor man aus der Liste gestrichen wird. Erleichterung der Übermittlung von Folgedaten“.

Auf die Frage, warum die Inkompetenz von VAERS so lange andauern konnte, antwortete Sullivan gegenüber The Defender: „Wegen der fehlenden Produkthaftung“ für die Impfstoffe „und dem Druck, wirtschaftliche Interessen zu verteidigen“.

Sullivan sagte, er würde gerne die folgenden Änderungen am System sehen:

Verbot der Arzneimittelwerbung.

Die Einnahmen der Pharmaunternehmen aus der Werbung sollten stattdessen für Forschung und Entwicklung ausgegeben werden.

Die auf Pharmagewinne erhobenen Steuergelder sollten direkt an Fonds für Geschädigte überwiesen werden.

Kardiologe aus Yale übernimmt Studie über COVID-Impfstoffverletzungen

Benavides sagte, er habe am Montag mit Senator Ron Johnson (R-Wis.) gesprochen und sei auch im Gespräch mit der Abgeordneten Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) vom House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, um die Probleme mit VAERS anzusprechen, einschließlich der unzureichenden Veröffentlichung der Berichte.

„Das ist eine längst überfällige Aussicht, und es wäre unglaublich, wenn dieser Ausschuss tatsächlich eine Analyse durchführen würde“, sagte er.

Ein weiterer Lichtblick ist die in der Untersuchung des BMJ berichtete Nachricht, dass Dr. Harlan Krumholz, ein Kardiologe und Forscher an der Universität Yale, Mitglieder von React19 rekrutiert hat, um deren Impfschäden zu untersuchen.

„Wir arbeiten hart daran, die Erfahrungen, den klinischen Verlauf und die möglichen Mechanismen der Beschwerden zu verstehen, die von denjenigen berichtet werden, bei denen kurz nach der Impfung schwere Symptome aufgetreten sind“, erklärte Krumholz gegenüber The BMJ.

Sullivan erklärte gegenüber The Defender, dass die medizinische Wissenschaft „gerade erst anfängt, die durch die Impfstoffe verursachten Herzschäden zu katalogisieren“, dass aber „um etwas zu behandeln, muss man es diagnostizieren“ – und dass „wir aufgrund der Unzulänglichkeiten von VAERS erst an der Oberfläche kratzen müssen.“

Sullivan, der nun schon fast drei Jahre auf dem Buckel hat, hat seine ursprüngliche Prognose überlebt.

„Ich habe eine düstere Diagnose, aber ich bin optimistisch, weil ich noch hier bin“, sagte er. „Mir ist etwas Schlimmes passiert, aber ich habe auf meinem Weg so viele erstaunliche, wunderbare Menschen getroffen, die einfach nur an der Wahrheit interessiert sind.

„Ich werde das beste und produktivste Leben leben, das ich in der mir verbleibenden Zeit führen kann“, sagte Sullivan, um anderen zu helfen, die „diese Wolke über ihrer Zukunft hängen haben“.