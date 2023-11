Nach Angaben des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit (MSS) sind Terroristen mit genetischen Waffen „bewaffnet“, die von künstlicher Intelligenz geschaffen wurden und auf bestimmte Rassen abzielen, berichtet die Daily Mail.

Anfang Oktober veröffentlichte der MSS eine Erklärung auf WeChat, in der er davor warnte, dass einige Nichtregierungsorganisationen chinesische „Freiwillige“ rekrutiert hätten, um unter dem Deckmantel der biologischen Artenforschung Daten über die Verbreitung der Artenvielfalt zu sammeln.

Die Erklärung enthüllte, dass diese Organisationen Waffen entwickeln, die auf ethnische oder rassische genetische Unterschiede abzielen.

Das Ministerium warnte davor, dass genetische Waffen im Gegensatz zu herkömmlichen biologischen und chemischen Waffen „leichter zu verbergen, täuschend, leichter zu verbreiten und langfristig schädlicher sind und dass es schwieriger ist, sie zu verhindern und zu isolieren“.

Der dritte Weltkrieg wird mit biologischen Waffen geführt

Als Kriegswaffen eingesetzt, hätten biologische Waffen „verheerende“ Folgen. Die Organisation benutzte die Chinesen, um rassenbezogene Daten zu stehlen, die dann auf eine Smartphone-App hochgeladen wurden, sodass einige fremde Länder ihre Bevölkerung angreifen konnten.

Laut Global Times kann ein KI-Modell, wenn es mit genügend menschlichen Genproben gefüttert wird, die einzigartigen genetischen Merkmale jeder ethnischen Gruppe analysieren und verstehen.

Das chinesische Ministerium betonte, dass die Aufrechterhaltung der Biosicherheit „eine gemeinsame Verantwortung der gesamten Gesellschaft“ sei, und fügte hinzu, dass die ganze Welt „ein Interesse an der Biosicherheit entwickeln und aus den Erfahrungen im Umgang mit Biosicherheitsrisiken, wie Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, lernen“ müsse.

Die Nachricht kommt zwei Jahre nach einem Bericht, in dem behauptet wurde, dass chinesische Wissenschaftler einen Dritten Weltkrieg mit biologischen und genetischen Waffen vorbereiten.

In dem schockierenden Dokument wird davor gewarnt, dass biologische und genetische Waffen die „Hauptwaffe für den Sieg“ im Dritten Weltkrieg sein würden, wobei die Autoren auch die perfekten Bedingungen für die Freisetzung einer biologischen Waffe beschreiben.

Die Autoren dokumentierten sogar die Auswirkungen, die solche verheerenden Waffen auf das „medizinische System des Feindes“ haben würden.

Dieser jüngste Beweis dafür, dass Peking seit 2015 das militärische Potenzial des SARS-Coronavirus in Betracht zieht, hat auch Besorgnis über die Herkunft von COVID-19 ausgelöst, wobei einige Beamte darauf bestehen, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entwichen ist.

Das Dossier von Wissenschaftlern der Volksbefreiungsarmee und des Gesundheitswesens ist ein einzigartiges Beispiel für die Manipulation von Krankheiten zur Herstellung von Waffen.

Die Erklärung des Ministeriums folgt einer Warnung des US-Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr.

Der US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.) behauptete, das COVID-19-Virus sei „ethnisch gezielt“ eingesetzt worden, um Chinesen oder Juden nicht zu infizieren.

RFK Jr. äußerte sich auf einer Veranstaltung im Restaurant Tony’s Di Napoli in der New Yorker Upper East Side. Laut RFK. Jr. war COVID-19 „ethnisch orientiert“ und die am stärksten Betroffenen waren „aschkenasische Juden und Chinesen“.

Er fügte hinzu, es bleibe abzuwarten, ob das Coronavirus „absichtlich gezielt eingesetzt wurde oder nicht, aber es gibt Aufzeichnungen, die rassische und ethnische Unterschiede und Auswirkungen zeigen“.

RFK Jr. deutete auch an, dass die Behörden derzeit biologische Waffen entwickeln, gegen die COVID-19 „wie ein Spaziergang im Park“ aussehen würde.

RFK Jr. sagte auch, dass die Öffentlichkeit bereits wisse, dass China Hunderte von Millionen Dollar für die Entwicklung ethnischer biologischer Waffen ausgibt, so wie die USA ethnische biologische Waffen entwickeln. Er behauptete, die USA sammelten russische und chinesische DNA, um „Menschen nach Rasse zu selektieren“.

Der Präsidentschaftskandidat wies darauf hin, dass eine Studie über COVID-19 aus dem Jahr 2021 gezeigt habe, dass die Krankheit „bestimmte Rassen unverhältnismäßig stark zu betreffen scheint, da die Furin-Andockstelle am besten mit Schwarzen und Kaukasiern und am wenigsten mit ethnischen Chinesen, Finnen und aschkenasischen Juden kompatibel ist“.

Die Finnen gehören zusammen mit den Ungarn zur finno-ugrischen oder finnisch-ugrischen Volksgruppe. Der diesjährige Nobelpreis wurde der ungarischen Forscherin Katalin Kariko und dem amerikanischen Arzt Drew Weissman, der laut Wikipedia jüdisch-italienischer Abstammung ist, für ihren Beitrag zur Entwicklung des mRNA-Impfstoffs von Pfizer/BioNTech und Moderna verliehen.