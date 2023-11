Warum die USA den Krieg in Gaza brauchen

Pepe Escobar

Washington muss den Krieg in Gaza gegen den Iran gewinnen, weil es den Krieg in der Ukraine gegen Russland nicht gewinnen konnte.

Der globale Süden erwartete den Beginn einer neuen arabischen Realität.

Schließlich hatte die arabische Straße – auch wenn sie in ihren Heimatländern unterdrückt wurde – mit ihren Protesten gegen Israels Massaker an den Palästinensern im Gazastreifen für Furore gesorgt.

Die arabischen Staats- und Regierungschefs sahen sich zu Maßnahmen gezwungen, die über die Suspendierung einiger Botschaften in Israel hinausgingen, und beriefen einen Sondergipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) ein, um über den andauernden israelischen Krieg gegen die palästinensischen Kinder zu diskutieren.

Vertreter von 57 muslimischen Staaten trafen sich am 11. November in Riad, um einen ernsthaften und praktischen Schlag gegen die Urheber und Ermöglicher des Völkermords zu führen. Doch am Ende gab es nichts, nicht einmal ein Trostpflaster.

Die Abschlusserklärung der OIC wird für immer in den goldenen Palast der Feigheit eingehen. Höhepunkte der geschmacklosen Rhetorik-Show: Wir sind gegen Israels „Selbstverteidigung“; wir verurteilen den Angriff auf Gaza; wir fordern (wen?) auf, keine Waffen an Israel zu verkaufen; wir fordern den Känguru-ICC auf, Kriegsverbrechen zu „untersuchen“; wir fordern eine UN-Resolution, die Israel verurteilt.

Um es festzuhalten: Das sind die besten 57 Länder mit muslimischer Mehrheit, die als Reaktion auf diesen Völkermord im 21. Jahrhundert vereinbaren konnten.

Die Geschichte, auch wenn sie von Siegern geschrieben wurde, ist für Feiglinge meist unversöhnlich.

Die vier größten Feiglinge sind in diesem Fall Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko – die drei letztgenannten haben ihre Beziehungen zu Israel unter dem Druck der USA im Jahr 2020 normalisiert. Sie waren es auch, die immer wieder die Verabschiedung ernsthafter Maßnahmen auf dem OIC-Gipfel blockiert haben, wie z.B. den algerischen Vorschlag, Israel die Öllieferungen zu verbieten und die Nutzung des arabischen Luftraums für Waffenlieferungen an den Besatzerstaat zu untersagen.

Auch Ägypten und Jordanien – langjährige arabische Vasallen – blieben unverbindlich, ebenso der Sudan, der sich mitten im Bürgerkrieg befindet. Die Türkei unter Sultan Recep Tayyip Erdogan zeigte einmal mehr, dass sie nur redet und nicht handelt; eine neo-osmanische Parodie des texanischen „all hat, no cattle“.

BRICS oder IMEC?

Die vier größten Feiglinge verdienen einen genaueren Blick. Bahrain ist ein untergeordneter Vasall, der einen wichtigen Stützpunkt des US-Imperiums der Stützpunkte beherbergt. Marokko unterhält enge Beziehungen zu Tel Aviv – es hat sich schnell verkauft, nachdem Israel versprochen hatte, Rabats Anspruch auf die Westsahara anzuerkennen. Außerdem ist Marokko stark vom Tourismus abhängig, vorwiegend vom kollektiven Westen.

Und dann sind da noch die großen Hunde, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Beide sind vollgestopft mit amerikanischen Waffen und beherbergen, wie Bahrain, US-Militärbasen. Der saudische Kronprinz Mohammad bin Salman (MbS) und sein alter Mentor, der emiratische Herrscher Mohammad bin Zayed (MbZ), rechnen mit der Gefahr von Farbrevolutionen in ihren Herrschaftsgebieten, sollten sie zu sehr vom akzeptierten imperialen Drehbuch abweichen.

Doch in wenigen Wochen, am 1. Januar 2024, werden sowohl Riad als auch Abu Dhabi unter russischem Vorsitz ihren Horizont erheblich erweitern, indem sie offiziell Mitglieder der BRICS 11 werden.

Saudi-Arabien und die VAE wurden nur aufgrund sorgfältiger geopolitischer und geoökonomischer Berechnungen der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China in die erweiterte BRICS-Gruppe aufgenommen.

Riad und Abu Dhabi sollen zusammen mit dem Iran – der zufälligerweise eine eigene strategische Partnerschaft sowohl mit Russland als auch mit China unterhält – die energiepolitische Schlagkraft der BRICS-Sphäre erhöhen und im weiteren Verlauf eine Schlüsselrolle bei der Entdollarisierung spielen, die letztlich darauf abzielt, den Petrodollar zu umgehen.

Gleichzeitig werden Riad und Abu Dhabi von dem nicht ganz geheimen Plan aus dem Jahr 1963 profitieren, den Ben-Gurion-Kanal vom Golf von Aqaba bis zum östlichen Mittelmeer zu bauen, der – welch ein Zufall – ganz in der Nähe des heute verwüsteten nördlichen Gaza-Streifens endet.

Der Kanal würde es Israel ermöglichen, zu einem wichtigen Energietransitknotenpunkt zu werden und den ägyptischen Suezkanal zu verdrängen, was gut zu Israels Rolle als faktischer Schlüsselknotenpunkt im neuesten Kapitel des Krieges der Wirtschaftskorridore passt: dem von den USA ausgeheckten Indien-Nahost-Korridor (IMEC).

IMEC ist ein ziemlich perverses Akronym, genau wie die ganze Logik hinter diesem fantastischen Korridor, die darin besteht, das völkerrechtswidrige Israel als kritischen Handelsknotenpunkt und sogar als Energielieferanten zwischen Europa, einem Teil der arabischen Welt und Indien zu positionieren.

Das war auch die Logik hinter der UN-Scharade des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im September, als er der gesamten „internationalen Gemeinschaft“ eine Karte des „neuen Nahen Ostens“ zeigte, auf der Palästina völlig ausradiert war.

All dies setzt voraus, dass IMEC und der Ben-Gurion-Kanal gebaut werden, was realistischerweise nicht der Fall ist.

Zurück zur Abstimmung in der OIC: Die US-Lakaien Ägypten und Jordanien – zwei Länder an Israels West- bzw. Ostgrenze – befanden sich in der schwierigsten Position von allen. Der Besatzungsstaat wollte rund 4,5 Millionen Palästinenser endgültig in seine Grenzen drängen. Aber Kairo und Amman, ebenfalls mit US-Waffen überschwemmt und finanziell völlig bankrott, würden die US-Sanktionen nicht überleben, wenn sie sich zu sehr nach Palästina neigten.

Letztlich haben zu viele muslimische Staaten, die die Demütigung der Rechtschaffenheit vorziehen, in sehr engen, pragmatischen nationalen Interessen gedacht. Die Geopolitik ist gnadenlos. Es geht nur um Bodenschätze und Märkte. Wenn man das eine nicht hat, braucht man das andere, und wenn man es nicht hat, diktiert ein Hegemon, was man haben darf.

Die arabische und muslimische Straße – und die Mehrheit der Weltbevölkerung – mag sich zu Recht niedergeschlagen fühlen, wenn sie sieht, dass diese „Führer“ nicht bereit sind, die islamische Welt zu einem echten Machtpol innerhalb der sich abzeichnenden Multipolarität zu machen.

Anders wäre es nicht zu erklären. Viele wichtige arabische Staaten sind keine souveränen Einheiten. Sie sind alle gefangen, Opfer einer Vasallenmentalität. Sie sind – noch – nicht bereit für ihre Nahaufnahme in der Geschichte. Und sie sind leider immer noch Geiseln ihres eigenen „Jahrhunderts der Demütigung“.

Der demütigende Schlag kam von keinem Geringeren als dem Völkermörder von Tel Aviv selbst: Er drohte allen in der arabischen Welt, wenn sie nicht schweigen würden – was sie bereits getan haben.

Natürlich gibt es im Iran, in Syrien, in Palästina, im Irak, im Libanon und im Jemen bedeutungsvolle arabische und muslimische mutige Herzen. Auch wenn sie bei Weitem nicht die Mehrheit bilden, spiegeln diese Widerstandskämpfer wie niemand sonst die Stimmung auf der Straße wider. Und da Israels Krieg sich von Tag zu Tag ausweitet, wird ihr regionaler und globaler Einfluss unermesslich wachsen, wie in allen anderen regionalen Kriegen des Hegemons.

Ein neues Jahrhundert wird in der Wiege abgewürgt

Das katastrophale Debakel des ukrainischen Projekts und das Wiederaufflammen eines unlösbaren westasiatischen Krieges sind eng miteinander verbunden.

Hinter dem Nebel der „Besorgnis“ Washingtons über den völkermörderischen Amoklauf in Tel Aviv verbirgt sich die entscheidende Tatsache, dass wir uns mitten in einem Krieg gegen die BRICS 11 befinden.

Das Imperium hat keine Strategie, sondern bestenfalls taktische Einsatzpläne. Zwei unmittelbare Taktiken sind im Spiel: eine US-Armada im östlichen Mittelmeer – in einem gescheiterten Versuch, die Widerstandsriesen Iran und Hisbollah einzuschüchtern – und eine mögliche Wahl Mileis in Argentinien, verbunden mit seinem erklärten Versprechen, die Beziehungen zwischen Brasilien und Argentinien abzubrechen.

Es handelt sich also um einen gleichzeitigen Angriff auf die BRICS 11 an zwei Fronten: Westasien und Südamerika. Die Amerikaner werden nichts unversucht lassen, um eine Annäherung der BRICS 11 an die OPEC+ zu verhindern. Ein Hauptziel ist es, Riad und Abu Dhabi zu verschrecken, wie Wirtschaftskreise am Persischen Golf bestätigen.

Selbst den Vasallenführern auf der OIC-Show muss klar gewesen sein, dass wir uns jetzt mitten in „The Empire strikes back“ befinden. Das erklärt zum großen Teil auch ihre Feigheit.

Sie wissen, dass für den Hegemon Multipolarität gleich „Chaos“, Unipolarität gleich „Ordnung“ und böse Akteure gleich „Autokraten“ sind – wie die neue russisch-chinesisch-iranische „Achse des Bösen“ und jeder, insbesondere Vasallen, der sich der „regelbasierten internationalen Ordnung“ widersetzt.

IMEC ist ein ziemlich perverses Akronym, genau wie die ganze Logik hinter diesem fantastischen Korridor, die darin besteht, das völkerrechtswidrige Israel als kritischen Handelsknotenpunkt und sogar als Energielieferanten zwischen Europa, einem Teil der arabischen Welt und Indien zu positionieren.

Das war auch die Logik hinter der UN-Scharade des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im September, als er der gesamten „internationalen Gemeinschaft“ eine Karte des „neuen Nahen Ostens“ zeigte, auf der Palästina völlig ausradiert war.

All dies setzt voraus, dass IMEC und der Ben-Gurion-Kanal gebaut werden, was realistischerweise nicht der Fall ist.

Zurück zur Abstimmung in der OIC: Die US-Lakaien Ägypten und Jordanien – zwei Länder an Israels West- bzw. Ostgrenze – befanden sich in der schwierigsten Position von allen. Der Besatzungsstaat wollte rund 4,5 Millionen Palästinenser endgültig in seine Grenzen drängen. Aber Kairo und Amman, ebenfalls mit US-Waffen überschwemmt und finanziell völlig bankrott, würden die US-Sanktionen nicht überleben, wenn sie sich zu sehr nach Palästina neigten.

Letztlich haben zu viele muslimische Staaten, die die Demütigung der Rechtschaffenheit vorziehen, in sehr engen, pragmatischen nationalen Interessen gedacht. Die Geopolitik ist gnadenlos. Es geht nur um Bodenschätze und Märkte. Wenn man das eine nicht hat, braucht man das andere, und wenn man es nicht hat, diktiert ein Hegemon, was man haben darf.

Die arabische und muslimische Straße – und die Mehrheit der Weltbevölkerung – mag sich zu Recht niedergeschlagen fühlen, wenn sie sieht, dass diese „Führer“ nicht bereit sind, die islamische Welt zu einem echten Machtpol innerhalb der sich abzeichnenden Multipolarität zu machen.

Anders wäre es nicht zu erklären. Viele wichtige arabische Staaten sind keine souveränen Einheiten. Sie sind alle gefangen, Opfer einer Vasallenmentalität. Sie sind – noch – nicht bereit für ihre Nahaufnahme in der Geschichte. Und sie sind leider immer noch Geiseln ihres eigenen „Jahrhunderts der Demütigung“.

Der demütigende Schlag kam von keinem Geringeren als dem Völkermörder von Tel Aviv selbst: Er drohte allen in der arabischen Welt, wenn sie nicht schweigen würden – was sie bereits getan haben.

Natürlich gibt es im Iran, in Syrien, in Palästina, im Irak, im Libanon und im Jemen sehr wichtige arabische und muslimische mutige Herzen. Auch wenn sie bei weitem nicht die Mehrheit bilden, spiegeln diese Widerstandskämpfer wie niemand sonst die Stimmung auf der Straße wider. Und da Israels Krieg sich von Tag zu Tag ausweitet, wird ihr regionaler und globaler Einfluss unermesslich wachsen, wie in allen anderen regionalen Kriegen des Hegemons.

Ein neues Jahrhundert wird in der Wiege abgewürgt

Das katastrophale Debakel des ukrainischen Projekts und das Wiederaufflammen eines unlösbaren westasiatischen Krieges sind eng miteinander verbunden.

Hinter dem Nebel der „Besorgnis“ Washingtons über den völkermörderischen Amoklauf in Tel Aviv verbirgt sich die entscheidende Tatsache, dass wir uns mitten in einem Krieg gegen die BRICS 11 befinden.

Das Imperium hat keine Strategie, sondern bestenfalls taktische Einsatzpläne. Zwei unmittelbare Taktiken sind im Spiel: eine US-Armada im östlichen Mittelmeer – in einem gescheiterten Versuch, die Widerstandsriesen Iran und Hisbollah einzuschüchtern – und eine mögliche Wahl Mileis in Argentinien, verbunden mit seinem erklärten Versprechen, die Beziehungen zwischen Brasilien und Argentinien abzubrechen.

Es handelt sich also um einen gleichzeitigen Angriff auf die BRICS 11 an zwei Fronten: Westasien und Südamerika. Die Amerikaner werden nichts unversucht lassen, um eine Annäherung der BRICS 11 an die OPEC+ zu verhindern. Ein Hauptziel ist es, Riad und Abu Dhabi zu verschrecken, wie Wirtschaftskreise am Persischen Golf bestätigen.

Selbst den Vasallenführern auf der OIC-Show muss klar gewesen sein, dass wir uns jetzt mitten in „The Empire strikes back“ befinden. Das erklärt zum großen Teil auch ihre Feigheit.

Sie wissen, dass für den Hegemon Multipolarität gleich „Chaos“, Unipolarität gleich „Ordnung“ und böse Akteure gleich „Autokraten“ sind – wie die neue russisch-chinesisch-iranische „Achse des Bösen“ und jeder, insbesondere Vasallen, der sich der „regelbasierten internationalen Ordnung“ widersetzt.

Und damit sind wir bei der Geschichte der beiden Waffenstillstände. Zig Millionen Menschen der globalen Mehrheit fragen sich, warum der Hegemon verzweifelt nach einem Waffenstillstand in der Ukraine sucht, während er einen Waffenstillstand in Palästina kategorisch ablehnt.

Das Einfrieren des ukrainischen Projekts bewahrt das Gespenst der Hegemonie nur ein wenig länger. Nehmen wir an, Moskau würde den Köder schlucken (was es nicht tun wird). Aber um die Ukraine in Europa einzufrieren, benötigt der Hegemon einen israelischen Sieg in Gaza – vielleicht um jeden Preis -, um auch nur einen Rest seines früheren Ruhms zu bewahren.

Aber kann Israel so siegen wie die Ukraine? Tel Aviv könnte den Krieg am 7. Oktober bereits verloren haben, weil es seine Fassade der Unbesiegbarkeit nie mehr zurückgewinnen kann. Und wenn es sich zu einem regionalen Krieg ausweitet, den Israel verliert, verlieren die USA über Nacht ihre arabischen Vasallen, die heute eine chinesische und russische Option in den Startlöchern haben.

Der Aufschrei auf der Straße wird lauter – und verlangt, dass die Biden-Administration, die jetzt als Komplize Tel Avivs gilt, den israelischen Völkermord stoppt, der zu einem Weltkrieg führen könnte. Doch Washington wird dem nicht nachkommen. Die Kriege in Europa und Westasien könnten seine letzte Chance sein (die es verspielen wird), ein wohlhabendes, vernetztes und friedliches eurasisches Jahrhundert zu verhindern.