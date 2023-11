Die gegen Corona geimpften Personen wurden nicht von Pfizer oder Moderna geimpft, sondern vom US-Verteidigungsministerium. Das Verteidigungsministerium habe die Impfstoffe eingeführt, sagte der Anwalt Thomas Renz bei einer Anhörung im US-Kongress zu den Impfschäden.

„Wenn Sie jemanden verklagen wollen, müssen Sie sich an das Verteidigungsministerium wenden“, sagte Renz. „Viel Glück.“ Dasselbe Ministerium habe auch alle Daten und verheimliche sie.

Dem Anwalt zufolge wussten das Verteidigungsministerium und die CIA auch genau, was in dem Labor in Wuhan vor sich ging. „Wir haben einen Berg von Beweisen“.

Auf der Grundlage der von ihm gesammelten Daten geht er davon aus, dass sich diese Krankheit in den 2010er-Jahren entwickelt hat.

Außerdem meldete sich ein Whistleblower der US-Armee bei ihm. Durch eine Klage gelang es Renz, die medizinischen Daten dieser Person zu erhalten. Daraus ging hervor, dass der Soldat bereits 2014 im Irwin Army Community Hospital in Fort Riley, Kansas, mit COVID-19 (Moderna) geimpft worden war. Nicht weniger als fünfmal.

„Wir müssen dem nachgehen“, betonte Renz, der nach eigenen Angaben über einen „riesigen Berg“ an Beweisen verfüge. „Wir müssen Fragen stellen. Das Verteidigungsministerium und die CIA waren beteiligt. In welchem Ausmaß und wie lange geht das schon?“

Interessantes Detail: Der Anwalt kann keine Dokumente vom Verteidigungsministerium oder der CIA über eine FOIA-Anfrage (Open Government Act) anfordern.