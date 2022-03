US-Behörde CDC, enthüllt endlich die Wirksamkeit der COVID-Auffrischungsimpfung

Mercola.com

COVID-19-Auffrischungsimpfungen verlieren schnell an Wirksamkeit, wobei der Schutz bereits im vierten Monat nach der Impfung stark abnimmt

Innerhalb von vier bis fünf Monaten nach der Auffrischungsimpfung sank der Schutz gegen COVID-19-bedingte Besuche in der Notaufnahme und in der Notfallversorgung auf 66 %, um dann fünf Monate oder länger nach der Auffrischung auf nur noch 31 % zu fallen.

Die Aufsichtsbehörden deuten bereits an, dass eine vierte COVID-19-Impfung erforderlich sein könnte

Moderna, Pfizer und andere Impfstoffhersteller haben mit der klinischen Erprobung von COVID-19-Impfungen begonnen, die speziell auf die Omikron-Variante abzielen, aber Studien haben keinen Vorteil für die neuen Impfungen gezeigt

Künstlich aufgeblähte Antikörper, die durch wiederholte Auffrischungsimpfungen verursacht werden, können zu Gesundheitsproblemen, einschließlich Autoimmunkrankheiten, führen.

Wenn Sie sich mit COVID-19 infiziert haben, auch wenn es sich nur um einen leichten Fall handelt, verfügen Sie höchstwahrscheinlich über eine langfristige – möglicherweise sogar lebenslange – Immunität, die den bisherigen COVID-19-Impfungen überlegen ist.

Die COVID-19-Auffrischungsimpfungen verlieren rasch an Wirksamkeit, wobei der Schutz im vierten Monat nach der Impfung stark abnimmt. Diese aufsehenerregenden Daten, die von den US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention vorgelegt wurden, folgen dem gleichen düsteren Muster der Wirksamkeit, das auch bei der ersten mRNA-COVID-19-Impfserie zu beobachten war, deren Wirksamkeit ebenfalls innerhalb weniger Monate nachlässt.

Als eine oder zwei Dosen der COVID-19-Impfung nicht ausreichten, um die Pandemie zu beenden, betonten die Gesundheitsbehörden, dass eine dritte Auffrischungsdosis notwendig sei. Heute heißt es: „Die meisten Menschen brauchen Auffrischungsimpfungen“, und die Auffrischungsimpfung von Pfizer-BioNTech wird für alle Personen ab 12 Jahren empfohlen, mindestens fünf Monate nach der ersten Impfung.

Da es jedoch Hinweise darauf gibt, dass die Auffrischungsimpfungen innerhalb von nur vier Monaten erheblich an Wirksamkeit verlieren, ist der Weg frei für weitere Auffrischungsimpfungen in der Zukunft, was schwerwiegende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben könnte.

Wirksamkeit der Auffrischungsimpfung sinkt innerhalb von vier Monaten

Die von der CDC finanzierte Studie umfasste Daten aus 10 Bundesstaaten, die zwischen dem 26. August 2021 und dem 22. Januar 2022 erhoben wurden, also in einem Zeitraum, in dem sowohl die Delta- als auch die Omicron-Variante im Umlauf waren. Analysiert wurden Besuche in Notaufnahmen und dringenden Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhausaufenthalte von Menschen, die wegen COVID-19 medizinische Hilfe suchten. Leichtere COVID-19-Fälle, bei denen keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wurde, wurden nicht in die Studie einbezogen.

Während die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen COVID-19-bedingte Besuche in Notaufnahmen und Krankenhäusern nach der Auffrischungsimpfung anfangs höher war als nach der zweiten COVID-19-Injektion, nahm die Wirksamkeit mit der Zeit seit der Impfung ab. Innerhalb von zwei Monaten nach der zweiten COVID-19-Impfung lag der Schutz gegen Besuche in Notaufnahmen und Krankenhäusern im Zusammenhang mit COVID-19 bei 69 %. Dieser Wert sank fünf Monate nach der Impfung auf 37 %.

Die geringe Wirksamkeit fünf Monate nach der ersten Impfung veranlasste die Behörden, eine Auffrischungsimpfung zu empfehlen – und die dritte Impfung erhöhte die Wirksamkeit auf 87 %. Diese Steigerung war jedoch nur von kurzer Dauer. Innerhalb von vier bis fünf Monaten nach der Auffrischungsimpfung sank der Schutz vor Besuchen in Notaufnahmen und dringenden Behandlungen auf 66 % und fiel dann fünf Monate oder länger nach der Auffrischung auf nur noch 31 %.

Wird es eine vierte, fünfte und weitere COVID-19-Impfungen geben?

Die Daten der CDC bestätigen die Aussagen von Moderna-CEO Stéphane Bancel vom Januar 2022, der voraussagte, dass die Wirksamkeit der dritten Impfung wahrscheinlich über mehrere Monate hinweg abnimmt, sodass bald darauf eine weitere Impfung erforderlich wird.

„Ich werde überrascht sein, wenn wir in den kommenden Wochen die Daten erhalten, dass die Wirksamkeit über einen längeren Zeitraum hinweg gut ist – ich würde erwarten, dass sie nicht sehr gut ist“, sagte Bancel in einem Interview mit Goldman Sachs. Praktischerweise arbeitet Moderna an einem Omikron-spezifischen Impfstoff, den das Unternehmen bereits im März 2022 auf den Markt bringen will – und das ist erst der Anfang.

Da die Wirksamkeit der COVID-19-Auffrischungsimpfung nach fünf Monaten auf nur 31 % gesunken ist, öffnen die Regulierungsbehörden bereits die Tür für eine weitere Impfung. Laut der CDC:

Die Feststellung, dass der Schutz durch mRNA-Impfstoffe in den Monaten nach der dritten Impfdosis nachlässt, unterstreicht die Bedeutung einer weiteren Erwägung zusätzlicher Dosen zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung des Schutzes vor COVID-19-assoziierten ED/UC-Behandlungen und COVID-19-Krankenhausaufenthalten.

In einer Pressekonferenz erklärte Dr. Anthony Fauci, Direktor des U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), in ähnlicher Weise: „Es könnte sein, dass eine weitere Auffrischung erforderlich ist – in diesem Fall eine vierte Dosis für eine Person, die die mRNA erhält – die auf dem Alter sowie den zugrunde liegenden Bedingungen basieren könnte.

Bancels Moderna arbeitet mit Gesundheitsexperten wie Dr. Faucis Team zusammen, um eine Impfung für den Herbst 2022 und danach jährliche Auffrischungsimpfungen, einschließlich Kombinationsimpfungen, zu entwickeln. So plant Moderna beispielsweise, eine COVID-19-Impfung, eine Grippeschutzimpfung und eine Impfung gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) in einer einzigen Injektion zu kombinieren, die 2023 auf den Markt kommen soll, um „Compliance-Probleme“ zu vermeiden. Bancel sagte:

Der andere Teil, an dem wir für 2023 arbeiten, ist die Frage, wie wir es von einem gesellschaftlichen Standpunkt aus möglich machen, dass die Menschen sich impfen lassen wollen. Wir arbeiten an einem Grippeimpfstoff, wir arbeiten an einem RSV-Impfstoff, und unser Ziel ist es, eine einzige jährliche Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, damit wir keine Compliance-Probleme haben, bei denen die Menschen nicht zwei oder drei Impfungen pro Winter erhalten wollen, sondern eine Dosis, bei der sie eine Auffrischungsimpfung für Corona und eine Auffrischungsimpfung für Grippe und RSV erhalten, um sicherzustellen, dass die Menschen ihren Impfstoff erhalten.

Omikron-spezifische Impfungen bieten keinen Vorteil

Moderna, Pfizer und andere Impfstoffhersteller haben mit klinischen Studien für COVID-19-Impfungen begonnen, die speziell auf die Omicron-Variante abzielen – ein fragwürdiger Schritt, da sie immer einen Schritt hinter der neuesten Variante zurückbleiben werden. Bislang haben die Studien keinen Vorteil der neuen Impfungen gezeigt.

Eine Studie, in der eine Omikron-spezifische Impfung an Makaken getestet wurde, kam zu folgendem Schluss: „Eine Omikron-Auffrischung bietet möglicherweise keine größere Immunität oder keinen größeren Schutz im Vergleich zu einer Auffrischung mit dem aktuellen mRNA-1273-Impfstoff.“ Ähnliche Ergebnisse wurden in einer Studie an Mäusen gefunden, die „begrenzte Unterschiede in der Wirksamkeit“ zwischen Omikron-spezifischen oder ursprünglichen mRNA-Auffrischungsimpfungen ergab.

Selbst bei Mäusen, die zuvor keine COVID-19-Impfung erhalten hatten, führte die Omikron-spezifische Impfung nur zu hohen Antikörperspiegeln gegen Omikron und war nicht gegen andere COVID-19-Varianten wirksam. Wie Nature berichtet:

Was uns diese Studien lehren, sind die Regeln, nach denen das Immunsystem vorgeht, wenn man einen Variantenimpfstoff verabreicht, sagt [COVID-19-Forscher David] Montefiori. Diese Regeln deuten darauf hin, dass eine einmalige Auffrischung mit einem variantenangepassten Impfstoff wahrscheinlich nicht die Lösung ist, sagt er. Es gibt wichtige Fragen, die noch geklärt werden müssen.

Wenn man den Körper darauf trainiert, einzelne Antikörper für ein Spike-Protein zu produzieren, kann man sich nicht mit dem Schutz vergleichen, den die natürliche Immunität bietet, die nach der Genesung von einer Krankheit einsetzt. Im Gespräch mit Daniel Horowitz erklärte der Pathologe Dr. Ryan Cole, dass eine natürliche Infektion eine breite Immunität erzeugt, die durch eine Impfung nicht erreicht werden kann:

Eine natürliche Infektion induziert Hunderte von Antikörpern gegen alle Proteine des Virus, einschließlich der Hülle, der Membran, des Nukleokapsids und des Spikes. Dutzende dieser Antikörper neutralisieren das Virus, wenn es erneut auftritt. Da das Immunsystem mit diesen zahlreichen Proteinen (Epitomen) in Berührung kommt, bauen unsere T-Zellen außerdem ein robustes Gedächtnis auf. Unsere T-Zellen sind die „Marinesoldaten“ des Immunsystems und die erste Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger. Das Gedächtnis der T-Zellen von Menschen, die mit SARSCOV1 infiziert sind, liegt bei 17 Jahren und ist immer noch aktiv.

Wiederholte Auffrischungsimpfungen haben ihren Preis

Künstlich aufgeblähte Antikörper, die durch wiederholte Auffrischungsimpfungen verursacht werden, signalisieren Ihrem Körper, dass Sie immer infiziert sind, und die daraus resultierende Immunreaktion könnte sich als schädlich für Ihre Gesundheit erweisen und zu einer „Todeszone“ führen, die die Entwicklung von Autoimmunerkrankungen wie Parkinson, Kawasaki-Krankheit und Multipler Sklerose beschleunigt, so Marc Girardot, Technologieführer und COVID-Analyst.

Unser Körper reagiert intensiv auf eine Infektion, unter anderem mit hohem Fieber, um die Erreger zu schädigen, mit einer Erhöhung der T-Zellen und einer verstärkten Antikörperproduktion, um den Körper von „Virenresten“ zu befreien. Dies soll eine vorübergehende Reaktion sein; nachdem die Bedrohung neutralisiert ist, drosselt der Körper seine Immunreaktion.

Das ist gewollt, denn ständiges Fieber und hohe Antikörperwerte halten den Körper in einem gefährlichen Zustand. Genauso wie chronischer Stress, der den Körper in einem ausgedehnten „Kampf- oder Fluchtmodus“ hält, das Krankheitsrisiko erhöht, gilt dies auch für dauerhaft erhöhte Antikörperspiegel. Girardot führt drei Gründe dafür an:

„1) Ein zu langes Fieber würde dazu führen, dass alle gesunden Zellen zerstört werden, sodass das Mittel schlimmer wäre als die Krankheit.

2. Permanente spezialisierte T-Zellen sind ebenfalls gefährlich, da sie gezielt gesunde Zellen angreifen können (wie es bei Behandlungen mit Immun-Checkpoint-Blockern gegen Krebs häufig vorkommt), und das wäre so, als würde man sein Haus mit einem Bataillon bewaffneter Soldaten mit geladenen Gewehren und Handgranaten ohne Stift verlassen.

3. Schließlich sind auch sehr hohe Mengen an Antikörpern, die nirgendwo hin können, extrem gefährlich. Sie können passiv an Rezeptoren gesunder Zellen binden und eine Kaskade von Autoimmunkrankheiten in Gang setzen. Landminen, wo man lebt“.

Wie steht es um die natürliche Immunität?

Frühe Daten zu SARS-CoV-2 ergaben, dass die Antikörpertiter in den ersten Monaten nach der Genesung von COVID-19 rasch abnahmen, was einige zu der – falschen – Vermutung veranlasste, dass die schützende Immunität gegen SARS-CoV-2 nur von kurzer Dauer sein könnte. Der Rückgang der Antikörper sollte jedoch nicht mit einem Rückgang der Immunität verwechselt werden. Es ist normal, dass die Antikörper nach einer akuten Infektion abnehmen.

Sie verschwinden jedoch nicht – sie erreichen ein Plateau. Im Fall von SARS-CoV-2 nehmen die Antikörper in den ersten Monaten nach der Infektion ab, wie es sich gehört, und pendeln sich dann auf etwa 10 % bis 20 % der nachgewiesenen Höchstkonzentration ein.

Wenn eine neue Infektion auftritt, stellen Zellen, die Plasmablasten genannt werden, Antikörper bereit, doch wenn das Virus beseitigt ist, rücken länger anhaltende Gedächtnis-B-Zellen nach, um das Blut auf Anzeichen einer erneuten Infektion zu überwachen. Auch in den Knochen gibt es Plasmazellen des Knochenmarks (BMPCs), die als „anhaltende und wichtige Quellen für schützende Antikörper“ fungieren.

Aus diesem Grund ist es sehr wahrscheinlich, dass man nach einer COVID-19-Erkrankung, selbst bei einem leichten Fall, eine langfristige – möglicherweise sogar lebenslange – Immunität besitzt, so ein Forscherteam der Washington University School of Medicine. Dies ist etwas, was die bestehenden COVID-19-Impfungen und Auffrischungsimpfungen nicht bieten können.

Eine retrospektive Beobachtungsstudie, die am 25. August 2021 veröffentlicht wurde, kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die natürliche Immunität der Immunität durch COVID-19-Impfungen überlegen ist. Die Forscher stellten fest: „Diese Studie hat gezeigt, dass die natürliche Immunität einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz gegen Infektionen, symptomatische Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte bietet, die durch die Delta-Variante von SARS-CoV-2 verursacht werden, verglichen mit der durch den BNT162b2-Zweidosenimpfstoff induzierten Immunität“.

Dennoch wird diese starke Immunität, die die Natur nach der Genesung von COVID-19 bietet, von den Gesundheitsbehörden kaum erwähnt. Selbst diejenigen, die bereits von Natur aus immun sind, werden dazu gedrängt, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen und eine Auffrischungsdosis zu erhalten – mit abnehmender Wirksamkeit nur vier Monate später – ungeachtet der Konsequenzen.

Die CDC behauptet weiterhin, dass COVID-19-Impfungen und Auffrischungsimpfungen sicher sind, aber dies ist ein beispielloses Experiment an der Menschheit. Niemand weiß, ob das menschliche Immunsystem und die allgemeine Gesundheit in der Lage sein werden, einem solchen Dauerangriff standzuhalten, aber viele haben ihre Zweifel.

Girardot: „Ich möchte betonen, dass es absolut irrsinnig ist, diese Produkte alle drei bis vier Monate an eine ganze Bevölkerung zu verabreichen. Das ist nichts weniger als kriminell. Meiner ernsthaften Meinung nach können wiederholte Impfstoffinjektionen nur zu einem Ergebnis führen: allgemeine Krankheit und Tod…

Quellen: