In Ontario, Kanada sind die COVID-Infektionsraten fast doppelt so hoch bei vollständig geimpften und geboosteten Menschen

COVID-19-Impfdaten aus der kanadischen Provinz Ontario zeigen, dass der gleitende 7-Tage-Durchschnitt der Infektionsraten bei vollständig geimpften und geboosteten Personen 17,18 Fälle pro 100.000 Personen beträgt, verglichen mit 9,19 Fällen pro 100.000 Personen bei nicht vollständig geimpften Personen. Diese Daten zeigen, dass die Rate der COVID-19-Infektionen bei den Personen, die die meisten COVID-19-Impfstoffe erhalten haben, fast doppelt so hoch ist, was die Erwartungen an die Wirksamkeit der Impfung auf den Kopf stellt. Endlich scheint es, dass die Beobachtungsdaten die Forschungsergebnisse der klinischen COVID-19-mRNA-Impfstoffversuche mit einer Wirksamkeit von etwa einem Prozent stützen: Verzerrungen in der Ergebnisberichterstattung bei klinischen COVID-19-mRNA-Impfstoffstudien.

Aber zumindest halten die Impfstoffe die Menschen aus den Krankenhäusern heraus, verhindern schwere Fälle und helfen den Menschen, den Tod zu vermeiden, richtig? Nicht so schnell. Die nächsten Wochen in Ontario werden wahrscheinlich entscheidende Daten zu genau diesen Erwartungen liefern.

Goldstandard der Evidenz

In der Zwischenzeit ist Folgendes zu bedenken: Daten aus randomisierten kontrollierten Studien gelten als Goldstandard für den Nachweis der öffentlichen Gesundheit. Im Gegensatz dazu beruhen Beobachtungsdaten über die Wirksamkeit von Impfstoffen in der Öffentlichkeit auf einem viel niedrigeren Beweisstandard, bei dem nicht alle Störfaktoren kontrolliert werden können.

Die Kontrolle von Störfaktoren wird durch die Randomisierung der Teilnehmer an einer klinischen Studie erreicht. Wenn der Goldstandard einer randomisierten kontrollierten Studie zeigt, dass die Impfstoffe nicht einmal leichte Infektionen verhindern können, wie können die Impfstoffe dann ernstere Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindern?