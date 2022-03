Dokumente zeigen, wer und wie bulgarische Waffen in die Ukraine exportiert hat

Aus Dokumenten geht hervor, dass in den Jahren 2021 und 2020 tonnenweise bulgarische Waffen über Polen und die Tschechische Republik in die Ukraine exportiert wurden. Bulgarien bestreitet offiziell, dass bulgarische Waffen in die Ukraine exportiert wurden, obwohl der Einsatz bulgarischer Waffen an der Front in der Ukraine gut dokumentiert ist.

Waffen aus den Balkanländern sind häufig in Kriegsgebieten zu finden, unter anderem in den Händen von Terroristen in Syrien und Jemen. Obwohl die dortigen Regierungen solche Exporte stets bestritten haben, belegen Dokumente das Gegenteil.

Waffen vom Balkan werden seit Jahren für illegale Waffenlieferungen in Kriegsgebiete in aller Welt verwendet. Dokumente enthüllten, dass mit 350 Diplomatenflügen Waffen an Terroristen in Syrien geliefert wurden. Durchgesickerte Dokumente enthüllten auch eine geheime Einheit des US-Spezialeinsatzkommandos mit dem Codenamen Task Force Smoking Gun. Sie war seit 2017 in Kroatien stationiert und hatte die Aufgabe, tonnenweise Waffen und Munition aus Europa nach Syrien umzuleiten.

Bulgarische Waffen in der Ukraine

Diese hochexplosive 30-mm-Splittergranate RHV-HEF (HE FRAG) für automatische Granatwerfer, hergestellt von der bulgarischen Militärfabrik Arsenal, wurde von der ukrainischen Armee beim Beschuss von Wohnhäusern in Zaitsevo, Donezk, eingesetzt. Foto: Pressebüro der DPR-Armee

arsenal-bg.com

Nach dem Gesetz darf die Wiederausfuhr von Waffen in ein Drittland nur mit Genehmigung des Ausfuhrlandes, in diesem Fall Bulgarien, erfolgen. Es ist nicht bekannt, ob Bulgarien die Wiederausfuhr über Polen und die Tschechische Republik in die Ukraine erlaubt hat oder ob diese Waffen in die Ukraine geschmuggelt wurden. Bulgarische Beamte bestreiten, dass bulgarische Waffen in die Ukraine exportiert wurden.

Ich habe diese bulgarischen Waffen anhand von Daten der internationalen Handelsdatenbank Great Export Import von Bulgarien bis zur Frontlinie in der Ukraine verfolgt. Bulgarische Waffen, die von den Militärbetrieben Arsenal, VMZ, Arcus und Emco hergestellt wurden, wurden in die Ukraine eingeführt. Die Exporteure waren zwei polnische Unternehmen: Arm Techsp. Zo.O und Vismag Jacek Jakubczyk, und das tschechische Unternehmen Excalibur Army Spol.S.R.O.

Einfuhr über Polen

Das ukrainische Unternehmen Dp Dzzp Spetstechnoexport hat in den Jahren 2021, 2020 und 2019 bulgarische Waffen von Arsenal und VMZ-Sopot importiert, und der Export wurde von dem polnischen Unternehmen Arm Techsp. Zo durchgeführt, so die Informationen von Great Export Import. Das ukrainische Unternehmen Dp Dzzp Spetstechnoexport kaufte von Arsenal hergestellte 40-mm-Granaten RLV-HEF für Granatwerfer und von VMZ-Sopot hergestellte 152-mm-Splittergranaten mit hoher Sprengkraft für Haubitzen D-20 und 2C3. In der Datenbank sind elf Einfuhren aus den Jahren 2021, 2020 und 2019 aufgeführt. Als Hersteller der Waffen ist Bulgarien angegeben.

Mehr Bilder der Einfuhren sind hier zu finden.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Ukraine die folgenden von den bulgarischen Waffenfabriken Arsenal und VMZ-Sopot hergestellten Waffen eingeführt hat:

40 mm Runde RLV-HEF für Granatwerfer, Hersteller Arsenal-Bulgaria

Quelle: arsenal-bg.com

152 mm hochexplosive Splittergranate für Haubitze D-20 und 2C3, Hersteller VMZ-Sopot.

Quelle: vmz.bg

Solche 40-mm-RLV-HEF-Munition für Granatwerfer, hergestellt von Arsenal-Bulgarien, wurde von den Streitkräften der DVR in den von der ukrainischen Armee genutzten Gräben entdeckt.

НАТОвские ништяки для наёмников под Марьинкой



Обнаружили в украинских окопах, которые перешли под контроль ДНР буквально накануне, боеприпасы НАТОвского образца. Речь идёт о бк для автоматических гранатомётов. Коллеги подсказали, что маркировка у них болгарская. pic.twitter.com/HOwATbHgi0 — Семён Пегов 🇷🇺 (@wargonzoo) March 21, 2022

Neben den Waffen von VMZ und Arsenal kamen an der Front in der Ukraine auch bulgarische Geschosse der bulgarischen Waffenfabrik Arcus zum Einsatz.

Der Hersteller des VOG-17M ist die bulgarische Waffenfabrik Arcus.

arcus.bg

Das ukrainische Staatsunternehmen Ukrspetsexport kaufte 2021 solche 30-mm-VOG-17M-Geschosse (34.450 Stück) von der polnischen Firma Vismag Jacek Jakubczyk, wie aus der internationalen Datenbank Great Export Import hervorgeht.

Am selben Tag, dem 3. Februar 2021, kaufte Ukrspetsexport von demselben polnischen Unternehmen Vismag Jacek Jakubczyk 1,5 Millionen Stück 7,62×54 mm-Geschosse:

Am 29. September 2021 exportierte das polnische Unternehmen Vismag Jacek Jakubczyk 40.000 Stück 12,7×108 mm Geschosse in die Ukraine.

Import über die Tschechische Republik

Am 20. Juni 2021 kaufte das ukrainische Staatsunternehmen Ukrspetsexport insgesamt 140 Stück EM-120 Mörser von der tschechischen Firma Excalibur Army Spol.S.R.O., so die internationale Handelsdatenbank Great Import Export. EM-120 wird von der bulgarischen Waffenfabrik Emco hergestellt. Der Eigentümer von Emco, Emilian Gebrev, bestritt, dass sein Unternehmen Waffen in die Ukraine exportiert habe. In den letzten Jahren war er in eine Reihe von internationalen Skandalen verwickelt, darunter seine Vergiftung im Jahr 2015.

Am 20. Juni 2021 kaufte das ukrainische Staatsunternehmen Ukrspetsexport insgesamt 140 Stück EM-120 Mörser von der tschechischen Firma Excalibur Army Spol.S.R.O. Diese Waffen werden von Emco in Bulgarien hergestellt.

Britische NLAW, amerikanische Javelin, bulgarische 30-mm-VOG-17M, hergestellt von Arcus im Jahr 2020, und eine serbische 60-mm-M73-Mörsergranate, hergestellt von Krusik im Jahr 2016, die von den Kräften der Volksrepublik Donezk (DVR) an der Front in Donezk beschlagnahmt wurde.

Serbien hat offiziell keine Waffen in die Ukraine exportiert. Dokumente zeigen, dass diese serbischen 60-mm-M73-Mörsergranaten, die 2016 von Krusik hergestellt wurden, mit Papieren nach Polen exportiert wurden.

Der serbische Präsident Alexander Vucic bestritt, dass Serbien von serbischen Waffenexporten in die Ukraine wusste. Laut Vucic wurde diese spezielle Waffenpartie (15.000 Stück) von Krusik an das private serbische Unternehmen Tehnoremont verkauft, das die Waffen über Zypern an das polnische Unternehmen Natan exportierte. Die Ukraine wurde jedoch nicht als Endverbraucher dieser serbischen Waffen angegeben.

Der Skandal, dass serbische Waffen in Kriegsgebiete geschmuggelt wurden, kam im September 2019 ans Licht, nachdem ich eine Untersuchung darüber veröffentlicht hatte, wer ISIS-Terroristen im Jemen bewaffnet. Dokumente der serbischen Waffenfabrik Krusik enthüllten, dass serbische Waffen, die von Krusik hergestellt und an Saudi-Arabien verkauft wurden, bei Terroristen des Islamischen Staates im Jemen gelandet waren. Drei Tage nach der Veröffentlichung der Geschichte, am 18. September, verhafteten serbische Staatsanwälte den Krusik-Whistleblower Alexander Obradovich.

Anstatt den Waffenhandel mit Terroristen im Jemen zu untersuchen, leiteten die serbischen Staatsanwälte Ermittlungen wegen der undichten Stelle bei Krusik ein und beschuldigten den Whistleblower Alexander Obradovich der Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen. Seine Verhaftung löste eine Welle von Protesten in Serbien aus, und er wurde unter Hausarrest aus dem Gefängnis entlassen. Dennoch wird gegen Alexander Obradovich ermittelt, weil er Waffenhandel und Korruption in Serbien aufgedeckt hat, und das Gerichtsverfahren gegen ihn wurde nicht eingestellt, während diejenigen, die mit Waffen handeln, frei herumlaufen. Die vollständige dreiteilige Untersuchung darüber, wer Terroristen bewaffnet hat, können Sie hier lesen: Teil 1, 2 und 3.