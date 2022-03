Das Gespenst der asymptomatischen Ausbreitung

Im Januar 2020, gleich zu Beginn der Pandemie, veröffentlichte das New England Journal of Medicine einen Artikel, in dem die Möglichkeit einer Verbreitung von Covid durch Personen, die keine Krankheitssymptome aufwiesen, angedeutet wurde. Dieser Artikel beruhte auf einem einzigen Fallbericht.

Die deutsche Gesundheitsbehörde, das Robert-Koch-Institut (RKI), sprach später mit der in dem Fallbericht erwähnten Person, die angeblich der asymptomatische Überträger war, und sie stellte klar, dass sie bei der Begegnung mit der zweiten in dem Artikel erwähnten Person sehr wohl Symptome hatte. Dieser Fallbericht, der in einer der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt veröffentlicht wurde, war also ein Fehlalarm. Aber was soll’s, der Mythos der asymptomatischen Ausbreitung war geboren.

Am 8. Juni 2020 gab der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bekannt, dass asymptomatische Personen Covid übertragen können. Am selben Tag stellte Maria Van Kerkhove, die technische Leiterin der WHO für die Covid-Pandemie, klar, dass Menschen, die ohne Symptome an Covid erkrankt sind, die Krankheit „sehr selten“ auf andere übertragen.

Einen Tag später nahm die WHO ihre ursprüngliche alarmistische Aussage zurück. Wochen später wurde Kerkhove vom Establishment des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich des Harvard Global Health Institute, unter Druck gesetzt, ihre Aussage, dass eine asymptomatische Ausbreitung sehr selten sei, zurückzunehmen und zu behaupten, dass die Entscheidung noch nicht gefallen sei.

Ihre ursprüngliche Behauptung, dass die asymptomatische Ausbreitung keine Ursache für die Pandemie war, war richtig, wie jetzt klar ist. Angesichts der Tatsache, dass kein Atemwegsvirus in der Geschichte dafür bekannt war, sich asymptomatisch zu verbreiten, hätte dies niemanden überraschen dürfen.

Aber der Schaden war bereits angerichtet. Die Medien stürzten sich auf die Geschichte von der asymptomatischen Bedrohung. Das Schreckgespenst der potenziellen Gefährlichkeit von Menschen ohne Symptome – für das es nie eine wissenschaftliche Grundlage gab – verwandelte jeden Mitbürger in eine mögliche Bedrohung für die eigene Existenz.

Wir sollten die völlige Umkehrung bemerken, die dies in unserem Denken über Gesundheit und Krankheit bewirkte. Früher ging man davon aus, dass ein Mensch gesund ist, solange er nicht krank ist. Wenn man über einen längeren Zeitraum der Arbeit fernblieb, brauchte man ein ärztliches Attest, das eine Krankheit nachwies. Während des Covid-Verfahrens wurden die Kriterien umgekehrt: Man ging davon aus, dass jemand krank war, bis er nachweislich gesund war. Man brauchte einen negativen Covid-Test, um an den Arbeitsplatz zurückzukehren.

Es gibt kaum eine bessere Methode als den weit verbreiteten Mythos der asymptomatischen Ausbreitung in Verbindung mit der Quarantäne der Gesunden, um die Struktur der Gesellschaft zu zerstören und uns zu spalten. Menschen, die sich vor allen fürchten, die eingesperrt sind, die monatelang hinter Bildschirmen isoliert sind, sind leichter zu kontrollieren.

Eine Gesellschaft, die auf „sozialer Distanzierung“ beruht, ist ein Widerspruch – sie ist eine Art Anti-Gesellschaft. Denken Sie daran, was uns widerfahren ist, denken Sie an die menschlichen Güter, die wir geopfert haben, um das nackte Leben um jeden Preis zu erhalten: Freundschaften, Urlaub mit der Familie, Arbeit, Besuche bei Kranken und Sterbenden, Gottesdienste, Beerdigung der Toten.