Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij treibt die „Great Reset“-Agenda voran und fordert ein Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der die Anweisungen seiner globalistischen Marionettenmeister befolgt, spricht sich nun offen für die Agenda des „Great Reset“ aus.

„Lange vor diesem Krieg war klar, dass die Menschheit die Nutzung fossiler Brennstoffe reduzieren sollte. Die Ära der Kohle und des Öls hat der Umwelt und unserem Planeten insgesamt enormen Schaden zugefügt“, erklärte der Schauspieler und wiederholte die Argumente der Globalisten zum Klimawandel.

„Grüne Technologien und grüne Energie sind eine logische und gerechte Antwort auf diese Herausforderung. Die europäische Politik zielt bereits darauf ab, den Verbrauch umweltschädlicher Ressourcen zu reduzieren. Aber Russlands Aggression gegen die Ukraine und gegen alles, worauf das Leben in Europa aufgebaut ist, ist ein Argument, um die grüne Transformation auf diesem Kontinent zu beschleunigen“, fügte Zelensky hinzu und plädierte für eine Politik, die direkt aus dem Great Reset-Drehbuch stammt.

Seine vollständige Erklärung:

Ukrainian President Zelenskyy pushes for Europe to transition to “green energy”:



“Russia’s aggression against Ukraine … is an argument to accelerate green transformation on the continent. Europe must give up Russian oil, give up as soon as possible!” pic.twitter.com/5YFs8VdRm5