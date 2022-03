Vorläufige Berichte zeigen, dass Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins an einem „kardiovaskulären Kollaps“ gestorben ist – das Herz war doppelt so groß wie das eines durchschnittlichen erwachsenen Mannes seines Alters

Letzte Woche verstarb der Schlagzeuger der Foo Fighters, Taylor Hawkins, plötzlich im Alter von 50 Jahren während einer Tournee durch Südamerika. Hawkins war zwei Jahrzehnte lang Mitglied der Band.

„In einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft in Bogotá, Kolumbien, heißt es, dass bei einem toxikologischen Test von Hawkins Urin, 10 verschiedene Substanzen nachgewiesen wurden – darunter Opioide, trizyklische Antidepressiva und Benzodiazepine.“ – TMZ hatte zuvor berichtet.

Zu diesem Zeitpunkt war unklar, was die Ursache für Hawkins‘ Tod war, der kurz vor einem Konzert in Bogota, Kolumbien, am 25. März eintrat. Aber jetzt sind neue Informationen aufgetaucht, die mehr Licht auf die Situation rund um seinen plötzlichen Tod werfen.

Vorläufigen Berichten zufolge starb Hawkins an einem „kardiovaskulären Kollaps“, und sein Herz war so vergrößert, dass es doppelt so viel wog wie das Herz eines durchschnittlichen Mannes seines Alters.

Zeugen bestätigten die vorläufigen Ergebnisse und erklärten, dass Hawkins kurz vor seinem Tod die Rezeption des Hotels angerufen und über Schmerzen in der Brust geklagt und um Hilfe gebeten habe.

Aus der Daily Mail:

Forensische Experten sollen bei einer Untersuchung nach seinem Schocktod in einem Luxushotel in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota am Freitag festgestellt haben, dass es ‚mindestens 600 Gramm‘ wog, das Doppelte des Durchschnitts von 300 bis 350 Gramm.

Die Ergebnisse werden noch überprüft, und die Gerichtsmediziner müssen noch das ganze Ausmaß der Rolle der Substanzen bei seinem Tod bestimmen.

Aus The Daily Mail:

Die Ermittler sind zu dem Schluss gekommen, dass der 50-Jährige einen Herz-Kreislauf-Kollaps erlitt, nachdem er einen Drogencocktail zu sich genommen hatte, berichtete das angesehene kolumbianische Nachrichtenmagazin Semana. Die Behörden hätten bestätigt, dass der Foo-Fighters-Schlagzeuger eine Überdosis Heroin, gemischt mit Antidepressiva und Benzodiazepinen, den als Benzos bekannten psychoaktiven Drogen, genommen habe, hieß es weiter.

Die kolumbianische Generalstaatsanwaltschaft (AGO) hat bereits bestätigt, dass bei einer ersten Autopsie am Samstag Spuren von 10 verschiedenen Drogen in Hawkins‘ Urin nachgewiesen wurden, darunter Opioide, die von Heroin über Fentanyl bis hin zu Morphium reichen können. In einer Erklärung heißt es, dass auch Marihuana und Antidepressiva nachgewiesen wurden.

Nach dem tragischen Ereignis gaben die Foo Fighters eine Erklärung zu Hawkins ab:

„Die Foo Fighters-Familie ist am Boden zerstört über den tragischen und vorzeitigen Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins. Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer mit uns allen weiterleben. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern und seiner Familie, und wir bitten darum, ihre Privatsphäre in dieser unvorstellbar schweren Zeit mit größtem Respekt zu behandeln.“

Es ist unklar, ob Hawkins den Covid-19-Impfstoff genommen hatte oder nicht.