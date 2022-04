US-Behörde CDC warnt: Psychische Gesundheit von Jugendlichen hat sich deutlich verschlechtert

Mehr als vier von zehn Jugendlichen gaben bei einer Umfrage der US-Gesundheitsbehörde an, dass sie sich «anhaltend traurig oder hoffnungslos» fühlen. Einer von fünf gab an, bereits an Selbstmord gedacht zu haben.

«Hilfeschrei: CDC warnt vor starker Verschlechterung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen», titelte die Washington Post am 31. März 2022. Mehr als vier von zehn Jugendlichen hätten bei einer Umfrage der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) angegeben, dass sie sich «anhaltend traurig oder hoffnungslos» fühlen. Einer von fünf hätte bereits an Selbstmord gedacht.

Beamte der Gesundheitsbehörde gehen