US-Behörde FTC schickt eine Warnung an Online-Gesundheitsberater

Die FTC schickte Warnschreiben an zwei Handelsgruppen und mehr als ein Dutzend Influencer – darunter 12 registrierte Diätassistenten -, die in Posts auf Instagram und TikTok für den künstlichen Süßstoff Aspartam sowie für zuckerhaltige Produkte warben

Nachdem die WHO vor den Gesundheitsrisiken von Aspartam gewarnt hatte, führte eine koordinierte Kampagne der Handelsgruppe American Beverage zu mindestens 35 bezahlten Social-Media-Beiträgen von Gesundheitsexperten

Das Canadian Sugar Institute, eine von der Zuckerindustrie finanzierte Handelsgruppe, bezahlte auch registrierte Diätassistenten, um Junkfood wie Eiscreme, Erdnussbutterbecher, Donuts und Kekse zu bewerben

In den Schreiben der FTC an die American Beverage Association und das Canadian Sugar Institute wird davor gewarnt, dass die Handelsgruppen möglicherweise gegen das FTC-Gesetz verstoßen haben, weil sie nicht ausreichend offengelegt haben, dass es sich bei den Beiträgen der Influencer um bezahlte Werbung handelte

Zivilrechtliche Strafen von bis zu 50.120 Dollar pro Verstoß könnten verhängt werden, wenn es in Zukunft versäumt wird, „unerwartete wesentliche Verbindungen“ offenzulegen, so die FTC

Die Federal Trade Commission geht möglicherweise gegen Social-Media-Influencer vor, weil sie nicht ausreichend offengelegt haben, dass sie bezahlte Werbeträger der Industrie sind. Die Kommission hat Warnschreiben an zwei Handelsgruppen und mehr als ein Dutzend Influencer – darunter 12 registrierte Diätassistenten – verschickt, die auf Instagram und TikTok für den künstlichen Süßstoff Aspartam sowie für zuckerhaltige Produkte geworben haben.

In den FTC-Leitlinien für Endorsements und Testimonials heißt es, dass alle bezahlten Endorsements klare und auffällige Angaben enthalten sollten, „um sicherzustellen, dass die Verbraucher über die Informationen verfügen, die sie benötigen, um fundierte Kaufentscheidungen zu treffen“.

Doch in einer offenbar orchestrierten Kampagne, die darauf abzielte, die Warnungen der Weltgesundheitsorganisation über die Sicherheit von Aspartam herunterzuspielen und zuckerhaltige Junkfoods zu fördern, wurde in den Social-Media-Posts nicht deutlich gemacht, dass die Influencer eklatante Interessenkonflikte hatten.

„Jedes der Warnschreiben wies auf scheinbar bezahlte Beiträge hin, die entweder keine wesentliche Verbindung enthielten oder deren Offenlegung unzureichend war“, so die FTC.

Industrie bezahlte Diätassistenten, um Aspartam in sozialen Medien zu bewerben

Die Warnschreiben der FTC gehen zum Teil auf aktualisierte Bewertungen der WHO zurück, die die Sicherheit von Aspartam in Frage stellen. Zunächst veröffentlichte die WHO im Mai 2023 eine Leitlinie, in der sie von der Verwendung zuckerfreier Süßstoffe (NSS), d. h. künstlicher Süßstoffe, zur Gewichtskontrolle abrät, da sie keinen langfristigen Nutzen bei der Reduzierung des Körperfetts bei Erwachsenen oder Kindern bieten.

Die systematische Überprüfung deutet auch auf „potenzielle unerwünschte Wirkungen einer langfristigen Verwendung von NSS hin, wie ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Sterblichkeit bei Erwachsenen“. Auch Blasenkrebs gehörte zu den potenziellen Risiken. Am 14. Juli 2023 veröffentlichte die WHO ihre Gefahren- und Risikobewertungen von Aspartam, in denen die Internationale Agentur für Krebsforschung der WHO (IARC) Aspartam als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ einstufte.

Die American Beverage Association (AmeriBev), eine Lobbygruppe, der unter anderem Coca-Cola und PepsiCo angehören, wurde aktiv und engagierte Ernährungswissenschaftler, um den Hashtag #safetyofaspartame zu verbreiten, während sie die Einstufung von Aspartam durch die WHO als „Clickbait“ und „Panikmache“ abtat.

Eine gemeinsame Untersuchung von The Washington Post und The Examination ergab, dass dies kein Zufall war, sondern eine koordinierte Kampagne der Handelsgruppe American Beverage, die zu mindestens 35 Social-Media-Beiträgen von Gesundheitsexperten führte. Laut der Washington Post:

„Der Handelskonzern zahlte eine ungenannte Summe an zehn registrierte Ernährungsberater sowie einen Arzt und einen Fitness-Influencer, damit sie ihre Social-Media-Konten nutzen, um die Behauptungen der WHO zu entkräften, dass Aspartam, eine Hauptbestandteil von Diät-Cola und anderen Limonaden, unwirksam für die Gewichtsabnahme und „möglicherweise krebserregend“ sei. Die Kampagne, deren Organisation der Getränkekonzern bestätigte, warf ein Schlaglicht auf eine wenig bekannte Taktik, mit der die milliardenschwere Lebensmittel- und Getränkeindustrie die Verbraucher mit oft widersprüchlichen Gesundheitsbotschaften über beliebte Produkte zu beeinflussen versucht.“

Bezahlte Diätassistenten werben für ultraverarbeitete, zuckerhaltige Junk Food Produkte

Das Canadian Sugar Institute, eine von der Zuckerindustrie finanzierte Handelsgruppe, bezahlte auch registrierte Ernährungsberater, um für ihre Produkte zu werben. Eine Ernährungsberaterin aus Vancouver, British Columbia, stellte Videos von sich selbst ein, in denen sie Eiscreme, Erdnussbutterbecher, Donuts und Kekse isst. Sie sagte, die „besten“ Möglichkeiten, Zucker zu reduzieren, seien „mit einem Messer, mit meinen Händen, sogar mit meinen Zähnen“, berichtete die Washington Post.

Zusätzlich zu dem Hinweis, dass der Beitrag „von einem Ernährungsberater genehmigt“ wurde, schrieb sie „(AD)“, um zu vermerken, dass es sich um Werbung handelte. Später, als Nachfragen kamen, fügte sie „CdnSugarNutr“ hinzu, das Instagram-Konto des Canadian Sugar Institute. Nach Ansicht der FTC reicht dies jedoch möglicherweise nicht aus, um den Durchschnittsverbraucher über die bezahlten Partnerschaften zu informieren.

Im Soup-To-Nuts-Podcast von FoodNavigator-USA sagte Laura Brett, Vizepräsidentin der BBB National Programs‘ National Advertising Division, dass die FTC-Briefe deutlich machen, dass Influencer nicht nur angeben müssen, dass ihr Beitrag gesponsert ist, sondern auch erklären müssen, wer der Sponsor ist, und zwar auf eine Weise, die die Verbraucher verstehen können. Brett sagte in dem Podcast:

„Die FTC-Briefe machen deutlich, dass man bei der Offenlegung die Offenlegung mit den Augen eines Verbrauchers betrachten sollte, und zwar speziell mit den Augen des Verbrauchers, der sie sich ansehen wird. Obwohl mehrere dieser Stellen einen Hinweis auf einen Sponsor enthielten, sei es AmeriBev oder eine Abkürzung für den kanadischen Zuckerverband, sagte die FTC, dass dies unzureichend sei … denn die FTC betrachtet dies aus der Sicht eines Verbrauchers, der mit diesen Verbänden vielleicht nicht so vertraut ist.“

Handelsgruppen haben möglicherweise gegen das FTC-Gesetz verstoßen

In den Schreiben der FTC an die American Beverage Association und das Canadian Sugar Institute wird davor gewarnt, dass die Handelsgruppen möglicherweise gegen das FTC-Gesetz verstoßen haben, weil sie nicht ausreichend offengelegt haben, dass die Influencer dafür bezahlt wurden, für die Sicherheit von Aspartam und zuckergesüßten Produkten zu werben. Samuel Levine, Direktor des FTC-Büros für Verbraucherschutz, sagte:

„Es ist unverantwortlich, wenn eine Handelsgruppe Influencer anheuert, um für die Produkte ihrer Mitglieder zu werben, und nicht sicherstellt, dass die Influencer diese Beziehung offenlegen. Das gilt mit Sicherheit für gesundheits- und sicherheitsbezogene Aussagen über Zucker und Aspartam, insbesondere wenn sie von registrierten Ernährungsberatern und anderen Personen gemacht werden, auf die sich die Menschen verlassen, wenn es darum geht, was sie essen und trinken sollen.“

In den Briefen wurden u. a. die unauffällige Platzierung der Angaben, zweideutige Formulierungen und die fehlende eindeutige Identifizierung des Sponsors der Beiträge bemängelt. Die FTC fordert die Empfänger der Briefe auf, sich innerhalb von 15 Tagen mit der FTC in Verbindung zu setzen und ihr mitzuteilen, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die genannten Bedenken auszuräumen, und droht bei künftigen Verstößen mit Geldstrafen von bis zu 50.120 US-Dollar.

Levine sagte, er hoffe, dass die FTC-Briefe einen Präzedenzfall für die vollständige Offenlegung von gesponserten Beiträgen in sozialen Medien schaffen, der nicht nur die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, sondern auch andere Märkte betreffen wird. Er fügte hinzu, dass „anspruchsvolle Gruppen“ wie Handelsverbände mit dem Gesetz „vertraut sein sollten“. Im Jahr 2023 wurden in den USA mehr als 6 Milliarden Dollar für Influencer-Marketing ausgegeben, und es wird erwartet, dass dieser Betrag bis 2024 auf 7 Milliarden Dollar ansteigt, berichtete die Washington Post:

„Das Durchgreifen, das eine aggressivere Durchsetzung der FTC-Regeln darstellt, signalisiert, dass die Behörde einen neuen Präzedenzfall schaffen will, um sowohl Influencer als auch die Industrie für Social-Media-Marketing-Kampagnen zur Verantwortung zu ziehen, bei denen nicht klar ist, wer sie finanziert. Die Maßnahme könnte auch die Social-Media-Feeds von beliebten Influencern dramatisch verändern, die sich jetzt oft auf vage Hashtags wie #ad oder #sponsored verlassen, anstatt die Marke oder das Unternehmen, die sie bezahlen, klar zu benennen.“

FTC fordert „klare und auffällige“ Haftungsausschlüsse

In den Briefen werden bewährte Praktiken für gesponserte Beiträge in sozialen Medien hervorgehoben, einschließlich der Offenlegung jeglicher Art von „materieller Verbindung“ mit einem Sponsor. Diese Verbindung könnte in Form von Geld oder anderen „Zahlungen“ bestehen, einschließlich kostenloser Produkte und anderer Geschenke. Die Haftungsausschlüsse müssen außerdem groß genug sein, damit die Verbraucher sie leicht erkennen können, und sie müssen hervorstechen, damit sie nicht durch einen schlechten Kontrast verloren gehen.

Die Hinweise müssen unter Umständen auch mehrfach wiederholt werden, gegebenenfalls auch in Audio- und Videoform, und sollten in den ersten Zeilen des Textes und nicht weit unten im Beitrag stehen. „Die Verbraucher sollten in der Lage sein, den Hinweis leicht zu erkennen, ohne danach suchen zu müssen“, heißt es in den Schreiben. Dazu gehört auch, dass sie nicht erst klicken müssen, um sie zu finden. In ihrem Schreiben an die American Beverage Association erklärte die FTC zum Beispiel:

„Wesentliche Verbindungen könnten in einer geschäftlichen oder familiären Beziehung, einer Geldzahlung oder der Bereitstellung kostenloser Produkte für den Befürworter bestehen. „Klar und deutlich“ bedeutet, dass eine Offenlegung schwer zu übersehen (d. h. leicht erkennbar) und für den normalen Verbraucher leicht verständlich ist … Wir haben eine Reihe von Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit der Offenlegung der Diätassistenten hinsichtlich ihrer offensichtlichen Verbindungen zu [der American Beverage Association].“

Sowohl die sponsernden Handelsgruppen als auch die Influencer sind für die Offenlegung etwaiger Verbindungen verantwortlich, und die FTC räumte ein, dass Influencer, die Angehörige der Gesundheitsberufe sind, wahrscheinlich mit größerer Autorität betrachtet werden, was das Potenzial für Schaden erhöht.

„Die Tatsache, dass die meisten Influencer registrierte Diätassistenten waren, ist den Mitarbeitern der FTC nicht entgangen“, heißt es in einem FTC-Blog. „Die Verbraucher messen den Meinungen von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen wahrscheinlich mehr Gewicht bei, was die Gefahr einer Schädigung erhöht, wenn wesentliche Verbindungen nicht ordnungsgemäß offengelegt werden.“

Die Junkfood-Industrie nimmt regelmäßig Einfluss auf die Ernährungspolitik

Die Bezahlung von Einflussnehmern in den sozialen Medien, um Warnungen über die Sicherheit von Aspartam oder übermäßigen Zuckerkonsum herunterzuspielen, ist nur eine Taktik der Lebensmittelindustrie. Die Academy of Nutrition and Dietetics, die mehr als 112.000 anerkannte Ernährungs- und Diätassistenten vertritt, wird ebenfalls von der Industrie vereinnahmt – eine Beziehung, die der Öffentlichkeit nicht angemessen offengelegt wird.

Die Academy of Nutrition and Dietetics (AND) beeinflusst als amerikanische „Autorität“ für Ernährungspolitik die Entwicklung von US-Ernährungsrichtlinien – und hat dennoch unangenehm enge Verbindungen zu Coca-Cola, PepsiCo, General Mills und Kraft, neben anderen Industriegiganten.

Eine fünfjährige Untersuchung, die von Wissenschaftlern des öffentlichen Gesundheitswesens und U.S. Right to Know durchgeführt wurde, deckte eine symbiotische Beziehung zwischen AND, der AND Foundation (ANDF) und Unternehmen auf, die AND und seine Stiftung mit finanziellen Zuwendungen unterstützen.

Es überrascht nicht, dass AND als Sprachrohr der Industrie auftritt – eine Stimme, die in dieser Eigenschaft nicht die besten Interessen der Gesundheit der Amerikaner vertreten kann. AND hat Millionen von Dollar von Unternehmen aus der Lebensmittel-, Pharma- und Agrarindustrie erhalten. Im Gegenzug zu diesen Geschenken hat AND „eine Politik verfolgt, die im Gegenzug Gefälligkeiten und Vorteile bietet“.

AND-Führungskräfte waren als Angestellte oder Berater für multinationale Lebensmittel-, Pharma- und Agrarunternehmen tätig, und die Organisation erörtert Strategien, die „den Bedürfnissen ihrer Sponsoren aus der Lebensmittel-, Agrar- und Pharmaindustrie entsprechen.“ Industriekonzerne, die ANDs registrierte Diätassistenten bezahlen, um Aspartam und Zucker online zu bewerben, sind also nur ein kleines Rädchen in einer riesigen, von der Industrie beherrschten Maschine.

Dennoch könnten die Warnschreiben der FTC zu mehr Transparenz führen, wenn es um Informationen geht, die in sozialen Medien und anderswo online verbreitet werden. Denken Sie daran, Ernährungs- und andere Gesundheitsratschläge von Quellen einzuholen, die die menschliche Gesundheit über den Profit stellen. Und unterstützen Sie diejenigen, die daran arbeiten, das Bewusstsein für die weit verbreitete Korruption zu schärfen, die die öffentliche Gesundheit beeinträchtigt.

