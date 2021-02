US-Bericht zeigt, dass Staaten, die Lockdowns verhängt haben, mehr COVID-Todesfälle pro Million aufweisen als jene, die dies nicht getan haben

Eine kürzlich durchgeführte Analyse öffentlicher Daten zeigte, dass Staaten, die im Herbst und Winter aufgrund der Pandemie einen Lockdown verhängten, im Vergleich zu 11 Staaten, die keine Abschaltung hatten, 5,6 % mehr Todesfälle pro Million aufweisen.

Die Staaten, die keine Shutdowns verhängten, waren Texas, Florida, North Dakota, South Dakota, Arkansas, Iowa, South Carolina, Georgia, Wyoming, Nebraska und Utah.

Die in Großbritannien ansässige Website Lockdown Sceptics zeigte auf, dass sich Modelle, die eine massive Anzahl von Todesfällen in Staaten vorhersagten, die keine Abriegelung verhängten, als falsch herausstellten.

Die Website bezog sich offenbar auf ein im letzten Jahr veröffentlichtes Modell von Neil Ferguson vom Imperial College London, das 2,2 Millionen Todesfälle in den Vereinigten Staaten durch COVID-19 vorhersagte. Die Coronavirus-Berater im Weißen Haus, Dr. Anthony Fauci und Dr. Deborah Birx, stellten Fergusons Modell dem damaligen Präsidenten Donald Trump vor.

Dies veranlasste Trump dazu, eine Coronavirus-Direktive herauszugeben, auch bekannt als „15 Tage, um die Ausbreitung zu stoppen“, die dazu aufforderte, den Betrieb von Schulen einzustellen und Restaurants, Bars und andere Orte zu schließen, an denen sich Gruppen von Menschen versammeln.

„Wenn die Weltuntergangsmodelle korrekt sind, warum sind die Bars in diesen (11) Staaten nicht deutlich von den Bars in den Lockdown-Staaten zu unterscheiden?“, fragte die Website. „Außerdem, warum sind die fünf Staaten mit der höchsten Anzahl an COVID-Todesfällen alle Lockdown-Staaten?“

Lockdown Sceptics bezog sich auf die fünf Staaten mit der höchsten Anzahl von Todesfällen pro Million – New Jersey, New York, Massachusetts, Mississippi und Rhode Island. Diese Staaten haben die Wintersperre verhängt.

„Wenn überhaupt, dann deutet dies darauf hin, dass die Lockdowns die Dinge verschlimmert hat. Auf jeden Fall gibt es keinen Hinweis darauf, dass es geholfen hat“, heißt es auf der Website.

Die Website forderte auch die Befürworter des Lockdowns heraus, ihre Modelle in der realen Welt zu testen.

„Es ist Zeit, die Klappe zu halten oder aufzuholen. Entweder können ihre Modelle die Ergebnisse realer Zustände, die sich nicht ausschließen, replizieren, oder sie können es nicht und sollten grundlegend überarbeitet werden. Es gibt kein Verstecken mehr hinter den kontrafaktischen Behauptungen „es wäre passiert, wenn die Blockade nicht gewesen wäre“. Die Fakten sind da und warten darauf, erklärt zu werden“.

Derselbe Trend kann auch außerhalb der Vereinigten Staaten zu beobachten werden.