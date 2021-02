Machen Sie sich nichts vor, es gibt keine Anonymität mehr….Natalya Kaspersky zu RT

Der beste Weg, um seine sensiblen Daten zu schützen, ist, sie nicht online hochzuladen, da selbst verschlüsselte Apps ihren Schutz nicht garantieren können, so Natalya Kaspersky, die Leiterin des Cybersecurity-Unternehmens InfoWatch, gegenüber RT.

Ein Nutzer digitaler Geräte muss sich bewusst sein, dass „alle seine Bewegungen aufgezeichnet werden, alle Fotos und alle Videos in der Cloud gespeichert werden. Auch alle Textnachrichten werden gespeichert“, sagte Kaspersky.

Jede Social-Media-Plattform sammelt „alle Daten, derer sie habhaft werden kann“, weil der Zugang zu ihnen kostenlos ist und sie daher nur durch den Verkauf dieser Informationen oder deren Analyse für Werbezwecke Geld verdienen.

Es gibt keine Anonymität. Es gibt schon lange keine Anonymität mehr. Und machen Sie sich da nichts vor.

Die Nutzer von verschlüsselten Anwendungen wie Telegram mögen denken, dass sie geschützt sind, aber „das ist ein Mythos“, betonte der Tech-Unternehmer, der zusammen mit seinem Ex-Mann Eugene Kaspersky den prominenten Antiviren-Anbieter Kaspersky Lab gegründet hat und früher dessen CEO war. Die Sache ist die: „Ein elektronisches Gerät ist selbst eine ungeschützte Umgebung.“

Jedes Telefon ist mit einem Beschleunigungssensor ausgestattet, der nicht nur die Anzahl der Schritte des Benutzers, sondern auch seine Mikrobewegungen aufzeichnet. Jede App greift automatisch darauf zu und kann jede Textnachricht in dem Moment lesen, in dem sie auf den Bildschirm geschrieben wird und umgeht so die Verschlüsselung. Ein neuronales Netzwerk entschlüsselt die Mikrobewegungen der Finger in kürzester Zeit und verwandelt sie in einen Text, erklärte sie.

„Die grundlegendste Empfehlung, die leicht zu merken ist, lautet: machen oder veröffentlichen Sie einfach nichts in den sozialen Medien, wofür Sie sich schämen würden. Es spielt keine Rolle, ob Sie es für Ihre Freunde oder eine spezielle Person tun – sobald Sie etwas in ein elektronisches Gerät eingeben, sollten Sie davon ausgehen, dass diese Daten durchsickern.“

Das sollte für einen normalen, gesetzestreuen Bürger kein großes Problem darstellen, aber „wenn Sie ein James Bond sind, dann ist ein Telefon mit Druckknopf und eine Maske im Gesicht das Beste, was Sie tun können“, lachte Kaspersky.

YouTube beteiligte sich an der Werbung für „Putins Palast“-Video

Ein Dokumentarfilm über ein luxuriöses Anwesen an der Schwarzmeerküste, von dem der Oppositionelle Alexey Navalny und seine Mitstreiter behaupten, es sei „Putins Palast“, ist zu einem der Hauptauslöser der jüngsten Anti-Regierungs-Proteste in ganz Russland geworden. Obwohl der Kreml bestreitet, dass Wladimir Putin irgendeine Verbindung zu dem riesigen Anwesen hat, trozdem hat das Video in nur drei Wochen satte 111 Millionen Aufrufe auf YouTube erreicht. Kaspersky behauptet, dass der Google-eigene Video-Hosting-Dienst selbst maßgeblich zu diesem „Erfolg“ beigetragen hat.

„Es ist offensichtlich, dass die Plattform an der Verbreitung des Videos beteiligt war“, sagte sie. Dies geschah nicht durch Bots, wie einige Kritiker behaupteten, sondern durch die sogenannten „Featuring“-Mechanismen, sagte sie, da sie den umstrittenen Film einer „beispiellosen“ Anzahl von Nutzern empfahl.

Was die Rekord-Zuschauerzahlen angeht, kann YouTube keine verlässliche Zahl der Aufrufe des Videos nennen, da es keine Möglichkeit gibt, dies unabhängig zu überprüfen, so der InfoWatch-Präsident. Dennoch, hat es die US-Plattform offenbar „übertrieben mit der Zählung“, Sagte sie, weil Russland einfach nicht so viele YouTube-Zuschauer hat, fügte sie hinzu.

Auf die Frage, ob YouTube für eine derartige Einmischung in die Angelegenheiten Russlands zur Rechenschaft gezogen werden sollte, antwortete Kaspersky, dass das Land entweder mit rechtlichen oder technischen Mitteln gegen die Plattform vorgehen könne.

Zu diesen rechtlichen Mitteln könnten Geldstrafen gehören, die aber von ausländischen IT-Giganten oft ignoriert werden, da diese keine Niederlassungen in Russland haben und außerhalb der Gesetze des Landes operieren. Daher würde sich eine technische Antwort in diesem Fall wahrscheinlich als effektiver erweisen.

„Es gibt im Grunde keine Möglichkeit, ein bestimmtes Video auf der Plattform abzuschalten, und die Optionen sind, die gesamte Plattform zu blockieren oder sie zu verlangsamen – stellen Sie sich vor, die Clips würden zehnmal länger zum Laden brauchen“, erklärte sie.

Moskau sollte sich nicht vor Zensurvorwürfen fürchten, denn Regierungen in den USA, der EU und anderswo auf der Welt versuchen, die sozialen Medien zu kontrollieren, betonte sie.

Sollten wir [Russland] in Anbetracht dessen die einzigen auf der Welt sein, die für die Freiheit von YouTube kämpfen? Ich bin mir da nicht so sicher.

Sie erinnerte an die Sperrung von TikTok in den USA im vergangenen Jahr, als der damalige Präsident Donald Trump forderte, das chinesische Video-Sharing-Netzwerk an einen amerikanischen Eigentümer zu verkaufen.

Die US-Regierung begründete das Vorgehen mit ihrer Sorge um die persönlichen Daten amerikanischer Bürger, auf die chinesische Geheimdienste zugreifen könnten. Aber der Unternehmer glaubt, dass es sich, da die Server von TikTok in den USA stehen, „eher um eine Erklärung als um eine tatsächliche Bedrohung handelte.“

„Die Amerikaner wollen die Kontrolle über ihre Plattformen haben. Sie kümmern sich nicht so sehr um die Meinungsfreiheit. Sie sind an Propaganda und der Förderung ihrer Ideen interessiert“, erklärte sie und fügte hinzu, dass der neue US-Präsident Joe Biden wahrscheinlich die Versuche seines Vorgängers fortsetzen wird, TikTok zu unterwerfen.

Twitter, Facebook und andere Plattformen unter „absoluter“ Kontrolle der US-Regierung

Ein weiteres Beispiel für den Mangel an Meinungsfreiheit in den USA war die Sperrung von Trumps Social-Media-Konten, als er noch Präsident war, wegen des Vorwurfs, er habe zu Gewalt angestiftet“ und den Aufstand auf dem Kapitol ausgelöst.

Aber Twitter, Facebook und andere Plattformen haben diese „ziemlich selbstmörderischen Schritte“ nicht freiwillig unternommen, betonte Kaspersky. „Man hat ihnen die Arme verdreht.“

Laut dem InfoWatch-Chef stehen diese Unternehmen „unter der absoluten Kontrolle der Regierung.“

Trump sah sich mit solch harten Sanktionen konfrontiert, weil es eine Spaltung in der US-Politik gibt und die Kontrolle der Medien in den Händen des Teils der Regierung liegt, der ihn loswerden wollte. „Es war Zensur der einen Hälfte des Landes durch eine andere“, sagte sie.

Kaspersky fügte hinzu, dass es überraschend sei, dass der andere, konservative Teil der amerikanischen Gesellschaft den Medien nicht so viel Aufmerksamkeit schenke und keine eigenen digitalen Plattformen schaffen könne, um seine Interessen zu verteidigen.