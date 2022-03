US-Biolabore in der Ukraine: Was kann schon schiefgehen?

Das Argument der Russen für die Eröffnung einer „Spezialoperation“ in der Ukraine hat gerade einen massiven Schub bekommen, schreibt Robert Bridge.

Nachdem Russland die Existenz von biologischen Forschungslabors auf ukrainischem Boden bestätigt hat, schlägt eine der Hauptverantwortlichen für den ukrainischen Staatsstreich von 2014, Victoria Nuland, Alarm. Eine weitere „Verschwörungstheorie“ wurde als Realität entlarvt. Liefert die schockierende Enthüllung Russland den ultimativen casus belli?

Der Nebel des Krieges in der Ukraine lichtet sich schnell, und was dabei ans Licht kommt, ist zutiefst beunruhigend.

Das wurde diese Woche deutlich, als der Republikaner Marc Rubio die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland in einer Anhörung des Senatsausschusses fragte: „Besitzt die Ukraine chemische oder biologische Waffen?“ Die Antwort war ebenso unerwartet wie beunruhigend. Zunächst zum unerwarteten Teil: Nuland, die eingefleischte Neokonservativin, bestätigte tatsächlich die Existenz dieser zuvor geleugneten Labore.

Nuland wählte ihre Worte so, als ob die Arbeitsplätze von Millionen von Faktenprüfern auf dem Spiel stünden, und sagte: „Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, von denen wir befürchten, dass russische Truppen versuchen könnten, die Kontrolle darüber zu erlangen. Wir arbeiten also mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen, sollten diese sich nähern.“

Trotz all des bisherigen Geredes, dass die Geschichte mit den „ukrainischen Laboren“ ein Fiebertraum der QAnon-Chaträume sei, berichteten russische Medien bereits vor über zwei Jahren über die Existenz dieser Einrichtungen, als gerade die Symptome des Covid-Virus über einen abgeschotteten Planeten hinwegfegten.

„Acht Labore … wurden unter Beteiligung der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) im Rahmen des ‚Programms zur Beteiligung an speziellen biologischen Aktivitäten‘ im Zeitraum von 2005 bis 2014 gebaut und modernisiert“, berichtete die Iswestija im März 2020 unter dem Lärm der Grillen im Westen. „Labore wurden in den Regionen Winnyzja, Dnipropetrowsk, Transkarpatien, Lwiw, Charkiw, Cherson und Ternopil gebaut…“

So viel zur „russischen Desinformation“.

Jetzt, da Russland diese falschen Behauptungen aufgestellt hat und China diese Propaganda anscheinend unterstützt, sollten wir alle auf der Hut sein, dass Russland möglicherweise chemische oder biologische Waffen in der Ukraine einsetzt oder eine Operation unter falscher Flagge durchführt. Das ist ein klares Muster.

Jen Psakis Reaktion auf Victoria Nulands Geständnis über #Biolabore in der Ukraine ergibt keinen Sinn. Warum sollte Russland jemals biologische Waffen in einem Land freisetzen wollen, das an das eigene Land grenzt, in dem es derzeit ~150K Soldaten hat? Das ergibt einfach keinen Sinn.

Jen Psaki’s spin on Victoria Nuland’s confession about #biolabs in Ukraine makes no sense. Why would Russia ever want to release biological weapons in a country bordering theirs where they currently have ~150K soldiers? Just doesn’t make sense. — Dave Schwab 🌻 (@FreeDaveSchwab) March 10, 2022

Obwohl es heutzutage unmodern geworden ist, sich mit Zufallstheorien zu befassen, dürfte ein Grund für die Enthüllung der schmutzigen Labors durch Washington darin liegen, dass das russische Außenministerium am selben Tag wie Nuland eine Erklärung abgab, in der es die Existenz dieser Einrichtungen und die dort durchgeführten toxischen Forschungen bestätigte.

„Wir bestätigen, dass das Kiewer Regime während der speziellen Militäroperation in der Ukraine Spuren eines militärischen biologischen Programms versteckt hat, das mit finanzieller Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums durchgeführt wurde“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, in einer Erklärung.

Von Mitarbeitern ukrainischer Biolabore wurden Unterlagen über die dringende Ausrottung hochgefährlicher Erreger von Pest, Milzbrand, Kaninchenfieber, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten am 24. Februar [dem Tag, an dem die russische „Sonderoperation“ begann] erhalten“, fuhr sie fort. „Dazu gehörte auch eine Anweisung des ukrainischen Gesundheitsministeriums zur dringenden Vernichtung der gelagerten Reserven hochgefährlicher Krankheitserreger, die an alle Biolaboratorien geschickt wurde.“

Und jetzt kommt der beunruhigende Teil. Von allen möglichen Dingen, die der dämliche republikanische Senator Nuland als Nächstes hätte fragen können – besonders in einem entscheidenden Wahljahr – entschied sich Rubio für eine Szene direkt aus den Keystone Cops.

„Ich bin mir sicher, dass Sie wissen, dass die russischen Propagandagruppen bereits … Informationen darüber verbreiten, dass sie ein Komplott der Ukrainer aufgedeckt haben, um biologische Waffen in dem Land freizusetzen, und zwar in Abstimmung mit der NATO“, grübelte Rubio, bevor er Nuland einen dieser schlaffen, hinterhältigen Volleyball-Aufschläge verpasste, die man normalerweise einem Kind gibt. „Wenn es in der Ukraine zu einem Zwischenfall oder einem Angriff mit biologischen oder chemischen Waffen kommt, haben Sie dann irgendeinen Zweifel daran, dass zu 100 Prozent die Russen dahinterstecken würden?“

Darauf antwortete Nuland: „Daran habe ich keinen Zweifel, Senator, und es ist eine klassische russische Technik, dem anderen die Schuld für das zu geben, was sie selbst vorhaben.“

FAKT: Das US-Außenministerium BESTÄTIGTE unter Eid, dass es in der Ukraine gefährliche Biolabore gibt. FAKT: Die Bundesregierung hat eine dokumentierte Papierspur der Finanzierung von Biolaboren in der Ukraine. FAKT: Die Bundesbehörde löscht jetzt die Dokumentation dieser Finanzierung. Wir müssen mehr wissen – JETZT

FACT: The US State Department CONFIRMED in UNDER OATH testimony that there ARE dangerous biolabs in Ukraine



FACT: The Federal gov. has a documented paper trail of *funding* biolabs in Ukraine



FACT: The fed is now deleting documentation of this funding



We need to know more- NOW — Benny (@bennyjohnson) March 10, 2022

Es ist sicherlich seltsam, dass das bipolare amerikanische Establishment, das bei dem Gedanken an ein paar Proud Boys zittert, einer ukrainischen Regierung, die nachweislich von Neonazi-Ideologie unterwandert ist, juristische Blankovollmachten erteilt hat. Aber da wir über die Russen sprechen, scheint alles erlaubt zu sein, bis hin zu Facebook, das Hassreden gegen Russen unterstützt. Welche ruchlosen Aktionen die Faschisten auch unternehmen mögen, der Hammer der Gerechtigkeit wird schwer auf die Russen fallen. Der Fall ist bereits abgeschlossen.

Ähnliches geschah mit den verschwundenen E-Mails von Hillary Clinton. Der Hauptgegenstand der Untersuchung ist nicht ein mögliches kriminelles Verhalten der US-Behörden, sondern die Befürchtung, dass die Russen daraus irgendwie Kapital schlagen werden. Verschwenden wir also keine Zeit mit der Frage, welche schädlichen Informationen sich auf Clintons Servern befanden oder sich in den ukrainischen Labors zusammenbrauten, denn die Absichten der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten sind immer über jeden Verdacht erhaben! Das ist natürlich reiner Wahnsinn, und genau dieselbe schmutzige Taktik wurde gegen die syrische Regierung von Bashar al-Assad in ihrem Kampf gegen „gemäßigte“ Rebellengruppen angewandt.

Hat Moskau Grund zur Sorge über diese Entwicklungen an seiner Grenze? Alles in allem: Ja, das hat es ganz sicher. Es genügt, sich daran zu erinnern, dass das U.S. Air Education and Training Command (AETC), eines der neun Oberkommandos der United States Air Force, im Juli 2017 eine Ausschreibung zur Sammlung von Ribonukleinsäure- (RNA) und Gelenkflüssigkeitsproben aus der russischen Bevölkerung veröffentlichte. In der Ausschreibung hieß es ausdrücklich, dass die Proben „aus Russland stammen und kaukasisch sein müssen“. Besonders interessant ist, dass die Luftwaffe ausdrücklich betonte – jedoch nie erklärte -, dass sie keine Gewebeproben von Ukrainern in Betracht ziehen würde.

Die DNA-Arbeiten waren so aufsehenerregend, dass sie vom russischen Präsidenten erwähnt wurden.

„Wissen Sie, dass überall im Land biologisches Material gesammelt wird, von verschiedenen ethnischen Gruppen und Menschen, die in verschiedenen geografischen Regionen der Russischen Föderation leben“, fragte Wladimir Putin den russischen Menschenrechtsrat. „Wir sind eine Art Objekt von großem Interesse.“

Dann sagte der russische Staatschef mit einer Andeutung auf das, was noch kommen wird: „Lasst sie tun, was sie wollen, und wir müssen tun, was wir müssen.“

Im Oktober 2017 kommentierte Franz Klintsevich, der erste stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Verteidigung und Sicherheit des Föderationsrates, Putins Äußerungen auf seiner Facebook-Seite: „Diese Art von Aktivitäten gibt es schon seit geraumer Zeit. Aber in letzter Zeit haben sie ziemlich „unanständige“ Formen angenommen“, schrieb Klintsevich. „Ich behaupte nicht, dass es direkt um die Vorbereitung eines biologischen Krieges gegen Russland geht. Aber ihre Skripte werden zweifelsohne entwickelt.“

Wie hat das westliche Establishment auf die Nachricht von der Entwicklung biologischer Waffen in der Ukraine reagiert? Mit einem rigorosen Vorgehen gegen russische Nachrichtenagenturen. Sogar DuckDuckGo, die alternative Website, der Millionen von Nutzern vertrauen, dass sie die Algorithmen nicht im Sinne einer Ideologie manipuliert, erklärte, dass sie, genau wie Google, russische Nachrichten herunterstufen würde. Diese ungeheuerliche Manipulation und Zensur, die zu einer Zeit stattfindet, in der die Russen in der Ukraine vor Ort sind und Zugang zu den beunruhigendsten Enthüllungen erhalten, sieht so aus, als ob Big Tech direkt mit der Regierung zusammenarbeitet, um Nachrichten über Massenvernichtungswaffen zu verbergen – übrigens der Vorwand, den die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten beim Angriff auf den Irak benutzt haben.

Jetzt, da die Russen in der Ukraine einen weiteren Beweis für chemische Massenvernichtungswaffen entdeckt zu haben scheinen, hat ihr Argument für die Einleitung einer „Sonderoperation“ in der Ukraine einen enormen Auftrieb erhalten.