Wir haben bereits zuvor diesen beispiellosen Schritt des Pentagons, das auf unbestimmte Zeit mehrere B-1 Lancer-Bomber in Norwegen stationieren will, sowie die entsprechende (und erwartete) Wut und Denunziation Russlands beschrieben. Das Expeditions-Bombergeschwader B-1 Lancer ist kürzlich im NATO-Land eingetroffen, das an der Grenze zu Russland liegt.

Die USA verschwendeten keine Zeit mit dem Einsatz der Bomber in der Region und schickten am Mittwoch ein Paar über die Nord- und Ostsee als „Botschaft“ an Russland.

Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass einer der Bomber einen „Tiefflug“ über Lettland, Litauen und Estland durchführte. Während dieser Zeit kamen Kampfflugzeuge aus Dänemark, Polen, Deutschland und Italien hinzu.

Sie starteten von der Ørland Air Force Station, wo sie letzten Monat aus Texas angekommen waren. „Der heutige Einsatz ist ein Beweis für die unübertroffene Stärke und Fähigkeit der NATO-Allianz“, sagte der Kommandeur der US-Luftstreitkräfte in Europa und Afrika, General Jeff Harrigian.

„Gemeinsam gibt es keine globale Herausforderung, die wir nicht bewältigen können“, heißt es in der Erklärung weiter.

Entscheidend ist, dass das russische Militär einen Stützpunkt in Kaliningrad an der Ostsee hat. Der provokative Überflug kommt kurz nach dem Ende einer regionalen NATO-Übung.

Die US-Luftwaffe hatte an der vorangegangenen groß angelegten Übung teilgenommen, bei der US-Kampfjets vom Typ F-15 in der Ostsee Raketenstarts simulierten.

Die US-Luftwaffe und die norwegische Luftwaffe haben schon früher Langstrecken-Luftpatrouillen im Norden durchgeführt, aber in dieser Woche starteten zum ersten Mal amerikanische Bomber von einem norwegischen Stützpunkt aus. Letzten Sommer veröffentlichte die US-Luftwaffe ihre neue Verteidigungsstrategie für die Arktis, auch inmitten einer verstärkten Zusammenarbeit des Pentagons mit Norwegen, einem der Gründungsmitglieder der NATO.