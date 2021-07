US-Daten zeigen einen sprunghaften anstieg der Todesfälle durch Covid-Impfungen innerhalb einer Woche

Zahl der gemeldeten Todesfälle nach COVID-Impfungen springt laut VAERS in 1 Woche um mehr als 2000

VAERS-Daten, die heute von der CDC veröffentlicht wurden, zeigen nach der Verabreichung der Covid-Impfstoffe insgesamt 438’441 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen, darunter 9’048 Todesfälle und 41’015 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 2. Juli 2021 auftraten.

Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten umfassen 9049 Berichte über Todesfälle, quer durch alle Altersgruppen, nach COVID-Impfungen – ein Anstieg von mehr als 2000 im Vergleich zur Vorwoche. Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das primäre, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA. Die bei VAERS eingereichten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen von Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin.

Die heute veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 2. Juli 2021 insgesamt 438’441 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 9048 Todesfälle – ein Anstieg von 2063 gegenüber der Vorwoche. Im gleichen Zeitraum wurden 41’015 schwere Verletzungen gemeldet – ein Anstieg um 6950 im Vergleich zur Vorwoche.

In den USA wurden bis zum 2. Juli 328,9 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht. Dies beinhaltet: 134 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 182 Millionen Dosen von Pfizer und 13 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Von den 9048 Todesfällen, die bis zum 2. Juli gemeldet wurden, traten 22% innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 15% innerhalb von 24 Stunden und 37% traten bei Personen auf, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung erkrankten.

Die Daten dieser Woche für die 12- bis 17-Jährigen zeigen:

13’385 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 801, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und 14 gemeldete Todesfälle bei den 12- bis 17-Jährigen. Zwei der neun Todesfälle waren Selbstmorde.

Der jüngste gemeldete Todesfall ist ein 13-jähriger Junge (VAERS I.D. 1431289) mit einer Vorgeschichte von COVID, der einen Herzstillstand erlitt und 17 Tage nach der Impfung mit Pfizer starb. Andere Berichte umfassen einen 13-jährigen Jungen (VAERS I.D. Zu den weiteren Berichten gehören ein 13-jähriger Junge (VAERS I.D. 1406840), der zwei Tage nach einer Impfung mit Pfizer starb, drei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918, 1382906 und 1242573), vier 16-Jährige (VAERS I.D. 1420630, 1426828, 1225942 und 1386841) und drei 17-Jährige (VAERS I.D. 1199455, 1388042 und 1420762).

1934 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen mit 99 % der Fälle

auf den Impfstoff von Pfizer, 1,1 % auf Moderna und 0,2 % (oder vier Fälle) auf J&J zurückgeführt wurden.

347 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzmuskelentzündung), von denen 343 dem Impfstoff von Pfizer zugeschrieben werden.

57 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, von denen 56 auf Pfizer und 1 auf Moderna zurückgeführt werden.

Die gesamten VAERS-Daten dieser Woche, vom 14.12.2020 bis zum 02.07.2021, für alle Altersgruppen zeigen:

22 % der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

50% der Verstorbenen waren männlich, 45% waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 74,7 Jahren.

Bis zum 2. Juli meldeten 2678 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen, darunter 994 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 4456 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 59% auf Impfungen von Pfizer zurückgeführt, 39% auf den Moderna Impfstoff und 7% auf J&J.

398 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 47% der Fälle auf Pfizer, 40% auf Moderna und 19% auf J&J zurückgeführt wurden.

121’092 Berichte über Anaphylaxie, wobei 46 % der Fälle dem Impfstoff von Pfizer, 46 % Moderna und 7 % J&J zugeschrieben wurden.

8256 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 3959 Berichte Pfizer, 2699 Berichte Moderna und 1552 Berichte J&J zugeschrieben.

1796 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 1177 Fälle Pfizer, 563 Fälle Moderna und 52 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

Pfizer sagt, dass Auffrischungen nötig sind, US-Gesundheitsbehörden und Wissenschaftler sind anderer Meinung

Wie The Defender heute berichtete, sind die US-Gesundheitsbehörden und der Hersteller eines der populärsten COVID-Impfstoffe öffentlich uneins darüber, ob oder wann vollständig geimpfte Menschen eine dritte „Auffrischungs“-Dosis benötigen.

Pfizer kündigte am Donnerstag an, dass es im August bei der FDA eine Notfallzulassung für eine dritte Dosis seines COVID-Impfstoffs beantragen wird. Der Arzneimittelhersteller sagte voraus, dass diejenigen, die vollständig geimpft worden sind, eine Auffrischungsimpfung innerhalb von sechs bis 12 Monaten nach Erhalt ihrer zweiten Dosis des Pfizer-Impfstoffs benötigen.

Aber die U.S.Department of Health and Human Services (HHS) Stunden später eine gemeinsame Erklärung von der FDA und Centers for Disease and Control and Prevention (CDC) sagen, „Amerikaner, die vollständig geimpft wurden, brauchen nicht eine Auffrischungsimpfung zu dieser Zeit.“

Die HHS-Erklärung erwähnte Pfizer nicht explizit, sagte aber, dass „ein wissenschaftlich fundierter, strenger Prozess“ unter der Leitung der CDC, der FDA und der National Institutes of Health bestimmen würde, wann oder ob Auffrischungsimpfungen notwendig seien.

Pfizers Behauptungen über die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen widersprechen anderen Forschungen, und mehrere Experten wehrten sich gegen diese Behauptung.

„Es gibt wirklich keine Indikation für eine dritte Auffrischung oder eine dritte Dosis eines mRNA-Impfstoffs, angesichts der Varianten, die wir zu diesem Zeitpunkt im Umlauf haben“, sagte Dr. Céline Gounder, ein Spezialist für Infektionskrankheiten am Bellevue Hospital Center in New York, der New York Times. „Tatsächlich stellen viele von uns in Frage, ob man jemals Auffrischungsimpfungen brauchen wird.“

John P. Moore, Professor für Mikrobiologie und Immunologie an der Weill Cornell Medicine, sagte der Washington Post:

„Niemand sagt, dass wir nie eine Auffrischung brauchen werden, aber zu sagen, dass wir sie jetzt brauchen und der Öffentlichkeit den Eindruck zu vermitteln, dass die Impfstoffe versagen und dringend etwas getan werden muss. … Die Zeit ist nicht jetzt. Die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, werden von den Bundesbehörden getroffen.“

Pfizer und BioNTech entwickeln eine Version ihres COVID-Impfstoffs, die auf die Delta-Variante abzielt, berichtete die New York Times diese Woche. Die Unternehmen erwarten, klinische Studien des Impfstoffs im August zu beginnen.

Pfizer und BioNTech berichteten – basierend auf ihren eigenen Studien, die laut Times weder veröffentlicht noch begutachtet wurden – dass eine Auffrischungsimpfung, die sechs Monate nach der zweiten Impfdosis verabreicht wird, die Wirksamkeit der Antikörper gegen das ursprüngliche Virus und die Beta-Variante um das Fünf- bis Zehnfache erhöht.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs kann sechs Monate nach der Immunisierung abnehmen, so die Unternehmen in einer Pressemitteilung, und Auffrischungsdosen können erforderlich sein, um Virusvarianten abzuwehren. Die Impfstoffhersteller werden ihre Ergebnisse in den kommenden Wochen bei der FDA einreichen, ein Schritt in Richtung Zulassung von Auffrischungsimpfungen.

17-jähriger Schüler, der geimpft werden muss, leidet an einem Herzleiden

Sorgen um COVID-Impfstoffe und Herzentzündungen, insbesondere bei jungen Männern, kursieren weiterhin. Aber laut einem Update, das heute auf der CDC-Website veröffentlicht wurde, sind die Forscher der Agentur zu dem Schluss gekommen, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken einer Myokarditis nach der Impfung überwiegen.

Europäische Arzneimittelbehörden gaben heute bekannt, dass sie auch eine „mögliche Verbindung“ zwischen einer „sehr seltenen Herzentzündung“ und den Impfstoffen von Pfizer und Moderna gefunden haben, aber sie stellten sich auf die Seite der US-Behörden und sagten, dass sie auch glauben, dass die Vorteile der Impfungen alle Risiken überwiegen.

In der Zwischenzeit, berichtet The Defender weiterhin von Jugendliche, die Herzprobleme nach der Einnahme der Impfstoffe erlebt haben, einschließlich von einem 17-jährigen Schüler, der Symptome eines Herzens Zustand etwa eine Woche nach seiner ersten Dosis von Pfizer COVID entwickelt und wurde anschließend mit einem Herzleiden diagnostiziert.

Der Vater des Teenagers, Fabio Berlingieri, sagte „Fox & Friends“ sein Sohn hatte COVID und erholte sich, aber war erforderlich, um den Impfstoff zu bekommen, um Fußball zu spielen.

Fox News medizinischen Beitrag Dr. Nicole Saphier, die in dem Interview mit Berlingieri erschien, sagte die Art und Weise der New York Times und der CDC die Daten präsentieren in Bezug auf die negativen Auswirkungen von Impfstoffen bei Jugendlichen ist „unverantwortlich“.

„Sie wählen eine Art und Weise aus, wie sie die Daten präsentieren. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Ansatz. Sie sagen, entweder sind die Jugendlichen vollständig geimpft oder jeder einzelne von ihnen wird COVID-19 bekommen. Das ist die Art und Weise, wie sie es im Moment abwägen“, sagte Saphier.

Saphier sagte, dass mögliche unerwünschte Wirkungen, wie Myokarditis und andere Herzentzündungen, bei der Entscheidung, wer geimpft werden sollte, mehr Gewicht erhalten sollten. Sie ermutigte auch die FDA, sich Impfstoffe genauer anzuschauen, bevor sie eine universelle Politik empfiehlt.

Hunderte, die durch COVID-Impfstoffe verletzt wurden, bitten auf GoFundMe um Hilfe

Als Berichte über unerwünschte Ereignisse zu COVID-Impfstoffe weiterhin in der Zahl wachsen, die durch die Impfstoffe verletzt sind kämpfen, um ihre medizinischen Rechnungen zu bezahlen.

Wie The Defender am 8. Juli berichtete, mussten sich mehr als 180 Menschen, die durch COVID-Impfstoffe verletzt wurden, an GoFundMe wenden, um Hilfe für hohe Arztrechnungen und andere Ausgaben zu erhalten, darunter auch Emma Burkey – die Schülerin der High School, die aufgrund von Blutgerinnseln drei Gehirnoperationen über sich ergehen lassen musste, nachdem sie den COVID-Impfstoff von J&J erhalten hatte.

Menschen, die mit hohen Arztrechnungen konfrontiert sind, nachdem sie durch COVID-Impfstoffe verletzt wurden, haben nur wenige Möglichkeiten, abgesehen von dem, was ihre eigene Krankenversicherung abdeckt. Das liegt daran, dass die Hersteller von Impfstoffen nach dem Bundesgesetz vor der Haftung geschützt sind.

Diejenigen, die durch COVID-Impfstoffe verletzt wurden, können nur über das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP), das vom HHS betrieben wird, eine Entschädigung beantragen.

Seit dem 1. Juni meldete das CICP 869 anhängige Fälle, bot aber keine weiteren Informationen an. Seit der Einführung des Programms im Jahr 2010 wurden nur 29 Ansprüche ausgezahlt, mit einer durchschnittlichen Auszahlung von etwa 200’000 US-Dollar. Die anderen 452 Anträge (91,4 %) wurden abgelehnt. Zehn Anträge wurden zwar genehmigt, aber als nicht entschädigungsfähig eingestuft.

Biden plant den Einsatz von Bundesteams in der COVID-Impfkampagne von Tür zu Tür

Präsident Joe Biden hat in dieser Woche angekündigt, die Bemühungen der Bundesregierung zu verstärken, mehr Amerikaner im Rahmen eines neuen „Tür-zu-Tür“-Programms impfen zu lassen.

Wie The Defender diese Woche berichtete, wird das Weiße Haus im Rahmen von Bidens Programm Teams von Beamten der CDC, der Federal Emergency Management Administration und anderer Bundesgesundheitsämter einsetzen. Biden schlug vor, die einzigartige Türklopfen Ansatz war jetzt notwendig, dass „wir weiterhin die Massenimpfung Websites, die so viel im Frühjahr getan zu wickeln sind.“

Biden sagte, die Verwaltung werde auch „die Bemühungen verstärken, Impfstoffe zu Ärzten zu bringen, die jüngere Menschen versorgen, so dass Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren geimpft werden können und – während sie zu Back-to-School-Check-ups gehen oder sich auf ihre körperlichen Untersuchungen vorbereiten, die sie für den Herbstsport benötigen.“

Biden zitierte Bedenken über die COVID-Delta-Variante, die, wie er sagte, übertragbarer ist und einige europäische Länder dazu gezwungen hat, zu Sperrungen zurückzukehren. Er erwähnte keine der Sicherheitsbedenken, die zuvor von der CDC und der FDA festgestellt wurden, einschließlich Blutgerinnsel und Herzentzündungen, die mit den Impfstoffen verbunden sind.

Zahl der Fälle unter Vollgeimpften steigt weiter an

Berichte über COVID-Durchbruchsfälle unter vollständig geimpften Menschen steigen weiter an, wie The Defender Anfang der Woche berichtete. Mit Stand vom 28. Juni meldete die CDC 4686 Durchbruchsfälle, die zu Tod und Krankenhausaufenthalt führten.

Fast 30 Menschen in Louisiana, die vollständig gegen COVID geimpft waren, starben an dem Virus, so das Louisiana Department of Health (LDH). Dr. Joseph Kanter, LDH State Health Officer und medizinischer Direktor, sagte, dass 27 Menschen im Alter zwischen 28 und 93 Jahren mehr als zwei Wochen nach ihrer vollständigen Impfung an COVID gestorben sind.

Nach Angaben des San Francisco Examiner wurden bis zum 23. Juni mehr als 7550 Durchbruchsfälle bei Kaliforniern gemeldet, die vollständig geimpft waren. Die meisten Fälle waren geringfügig, aber 62 Menschen starben an COVID, laut dem California Department of Public Health.

Die kalifornische Gesundheitsbehörde meldete, dass 584 vollständig geimpfte Menschen mit einer COVID-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurden, aber für 46 % der Fälle nach der Impfung war der Krankenhausstatus nicht verfügbar. Am 7. Juli meldeten die Gesundheitsbehörden des Bundesstaates 2.013 neue Infektionen unter allen Kaliforniern, darunter 24 Todesfälle.

Laut einem Bericht des Tennessee Department of Health (TDH) haben die Durchbruchsfälle zu 140 Krankenhauseinweisungen und 20 Todesfällen im Bundesstaat geführt. Seit dem 1. Mai hat das TDH nicht alle Durchbruchsfälle gezählt, da die CDC „darum gebeten hat, dass nur schwere Folgen (Krankenhausaufenthalt oder Tod) gemeldet werden.“

123 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen des Defender

Laut der CDC-Webseite „geht die CDC jeder Meldung eines Todesfalls nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Nach wiederholten Versuchen, per Telefon und E-Mail, eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten, kontaktierte uns ein Spezialist für Gesundheitskommunikation von der Vaccine Task Force der CDC am 29. März – drei Wochen nach unserer ersten Anfrage.

Die Person erhielt unsere Anfrage nach Informationen von VAERS, sagte aber, dass sie unsere Liste von Fragen nie erhalten hatte, obwohl Mitarbeiter, mit denen wir mehrmals sprachen, sagten, dass CDC-Pressesprecher die Fragen abarbeiteten und bestätigten, dass der Vertreter sie erhalten hatte. Wir stellten die Liste der Fragen erneut zur Verfügung, zusammen mit einer neuen Frist, aber erhielten nie eine Antwort.

Am 19. Mai sagte ein CDC-Mitarbeiter, unsere Fragen seien überprüft worden und unsere Anfrage sei in ihrem System in Bearbeitung, aber er würde uns keine Kopie der Antwort zukommen lassen. Uns wurde gesagt, wir würden per Telefon oder E-Mail mit der Antwort kontaktiert werden.

Wir haben die CDC seitdem mehrmals kontaktiert und uns wurde gesagt, dass niemand den Spezialisten von der Vaccine Task Force der Agentur kennt, der uns im März kontaktiert hat, und dass unsere Anfrage immer noch im System schwebend ist. Es sind 123 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit der Anfrage zu den VAERS-Daten und -Berichten geschickt haben, und wir haben noch keine Antwort erhalten.