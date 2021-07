Begrüßen Sie die Diplo-Taliban

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Die Taliban im Jahr 2021 haben mit ihrem diplomatischen Geschick, das von Doha bis Moskau verfeinert wurde, nur noch wenig mit ihrer Inkarnation von 2001 zu tun

Letzte Woche fand in Moskau ein sehr wichtiges Treffen statt, das praktisch geheim gehalten wurde. Nikolai Patruschew, Sekretär des russischen Sicherheitsrates, empfing Hamdullah Mohib, den nationalen Sicherheitsberater Afghanistans.

Es gab keine nennenswerten Indiskretionen. Eine fade Erklärung wies auf das Offensichtliche hin: Sie „konzentrierten sich auf die Sicherheitslage in Afghanistan während des Abzugs westlicher Militärkontingente und der Eskalation der militärisch-politischen Situation im Norden des Landes.“

Die wahre Geschichte ist viel nuancierter. Mohib, der den umkämpften Präsidenten Ashraf Ghani vertritt, tat sein Bestes, um Patruschew davon zu überzeugen, dass die Regierung in Kabul für Stabilität steht. Das tut sie aber nicht – wie die nachfolgenden Vorstöße der Taliban bewiesen.

Patruschew wusste, dass Moskau dem derzeitigen Kabuler Arrangement kein wesentliches Maß an Unterstützung anbieten konnte, weil dies die Brücken abbrechen würde, die die Russen im Prozess der Auseinandersetzung mit den Taliban überqueren müssten. Patruschew weiß, dass die Fortsetzung von Team Ghani für die Taliban absolut inakzeptabel ist – unabhängig davon, wie ein zukünftiges Abkommen über die Machtteilung aussehen wird.

Patruschew war also, diplomatischen Quellen zufolge, definitiv nicht beeindruckt.

Diese Woche können wir alle sehen, warum. Eine Delegation des politischen Büros der Taliban reiste nach Moskau, im Wesentlichen um mit den Russen das sich schnell entwickelnde Mini-Schachbrett im Norden Afghanistans zu besprechen. Die Taliban waren bereits vier Monate zuvor zusammen mit der erweiterten Troika (Russland, USA, China, Pakistan) in Moskau gewesen, um das neue afghanische Machtgleichgewicht zu erörtern.

Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew. Bild: AFP / Viktor Tolochko / Sputnik

Auf dieser Reise versicherten sie ihren Gesprächspartnern nachdrücklich, dass die Taliban kein Interesse daran haben, in irgendein Gebiet ihrer zentralasiatischen Nachbarn einzudringen.

Es ist nicht übertrieben, die Taliban als Wüstenfüchse zu bezeichnen, wenn man bedenkt, wie geschickt sie ihr Blatt gespielt haben. Sie wissen sehr wohl, was Außenminister Sergej Lawrow immer wieder betont hat: Jede Turbulenz, die von Afghanistan ausgeht, wird mit einer direkten Antwort der Organisation des kollektiven Sicherheitspakts beantwortet werden.

Lawrow betonte nicht nur, dass der Abzug der USA – eigentlich eine Neupositionierung – das Scheitern ihrer afghanischen „Mission“ darstellt, sondern ging auch auf die beiden wirklich wichtigen Punkte ein:

Die Taliban verstärken ihren Einfluss in den nordafghanischen Grenzgebieten; und

Kabuls Weigerung, eine Übergangsregierung zu bilden, „fördert eine kriegerische Lösung“ des Dramas. Dies impliziert, dass Lawrow sowohl von Kabul als auch von den Taliban viel mehr Flexibilität bei der bevorstehenden Sisyphusarbeit der Machtteilung erwartet.

Und dann, um die Spannung abzubauen, kehrte Lawrow auf die Frage eines russischen Journalisten, ob Moskau Truppen nach Afghanistan schicken werde, zu Herrn Cool zurück: „Die Antwort ist offensichtlich.“

Shaheen spricht

Mohammad Suhail Shaheen ist der recht wortgewandte Sprecher des politischen Büros der Taliban. Er beharrt darauf, dass „die Einnahme Afghanistans mit militärischer Gewalt nicht unsere Politik ist. Unsere Politik ist es, eine politische Lösung für die afghanische Frage zu finden, die in Doha fortgesetzt wird.“ Unterm Strich: „Wir haben hier in Moskau noch einmal unser Engagement für eine politische Lösung bekräftigt.“

Das ist absolut richtig. Die Taliban wollen kein Blutbad. Sie wollen, dass man sie umarmt. Wie Shaheen betont hat, wäre es einfach, Großstädte zu erobern – aber es würde Blut fließen. Inzwischen kontrollieren die Taliban schon fast die gesamte Grenze zu Tadschikistan.

Neues Gesicht der Taliban: Der Sprecher der Aufständischen, Mohammad Suhail Shaheen, spricht am 15. Februar 2021 in Moskau zu den Medien. Bild: AFP / Elena Teslova / Anadolu Agency

Die Taliban des Jahres 2021 haben wenig mit ihrer Inkarnation aus der Zeit vor dem Anti-Terror-Krieg 2001 gemein. Die Bewegung hat sich von einem überwiegend ghisai-paschtunischen Guerilla-Aufstand auf dem Land zu einem eher interethnischen Arrangement entwickelt, das Tadschiken, Usbeken und sogar schiitische Hazaras einschließt – eine Gruppe, die während der Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 gnadenlos verfolgt wurde.

Verlässliche Zahlen sind äußerst schwer zu bekommen, aber 30 % der Taliban könnten heute Nicht-Paschtunen sein. Einer der Top-Kommandeure ist ethnisch tadschikisch – und das erklärt den blitzschnellen „sanften“ Blitzkrieg im Norden Afghanistans über tadschikisches Gebiet.

Ich habe viele dieser geologisch spektakulären Orte in den frühen 2000er Jahren besucht. Die Einwohner, allesamt Cousins und Cousinen, die Dari sprechen, übergeben ihre Dörfer und Städte jetzt vertrauensvoll an die tadschikischen Taliban. Nur sehr wenige – wenn überhaupt – Paschtunen aus Kandahar oder Jalalabad sind daran beteiligt. Das verdeutlicht das absolute Versagen der Zentralregierung in Kabul.

Diejenigen, die sich den Taliban nicht anschließen, desertieren einfach – so wie die Kabuler Truppen, die den Kontrollpunkt in der Nähe der Brücke über den Pyanj-Fluss abseits der Pamir-Autobahn besetzten; sie entkamen kampflos auf tadschikisches Territorium und fuhren tatsächlich auf der Pamir-Autobahn. Die Taliban hissten ihre Flagge an dieser entscheidenden Kreuzung, ohne einen Schuss abzugeben.

Der Chef der afghanischen Nationalarmee, General Wali Mohammad Ahmadza, frisch von Ghani in sein Amt berufen, macht ein tapferes Gesicht: Die Priorität der ANA ist es, die wichtigsten Städte zu schützen (so weit, so gut, denn die Taliban greifen sie nicht an), die Grenzübergänge (das läuft nicht so gut) und die Autobahnen (bisher gemischte Ergebnisse).

Dieses Interview mit Suhail Shaheen ist recht aufschlussreich – denn er sieht sich genötigt zu betonen, dass „wir keinen Zugang zu den Medien haben“ und beklagt die „grundlose“ Flut von „Propaganda, die gegen uns lanciert wird“, was impliziert, dass die westlichen Medien zugeben sollten, dass sich die Taliban verändert haben.

Shaheen weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, 150 Distrikte in nur sechs Wochen durch Kämpfe einzunehmen“, was damit zusammenhängt, dass die Sicherheitskräfte kein Vertrauen in die Kabuler Verwaltung haben.“ In allen Distrikten, die erobert wurden, schwört er, „kamen die Kräfte freiwillig zu den Taliban.“

Eine Rauchwolke steigt aus Häusern inmitten eines anhaltenden Kampfes zwischen afghanischen Sicherheitskräften und Taliban-Kämpfern in der westlichen Stadt Qala-i- Naw, der Hauptstadt der Provinz Badghis, am 7. Juli. Die Taliban starteten ihren ersten größeren Angriff auf eine Provinzhauptstadt, seit das US-Militär mit dem endgültigen Abzug der Truppen aus dem Land begann. Foto: AFP

Shaheen macht eine Aussage, die direkt von Ronald Reagan Mitte der 1980er Jahre stammen könnte: Die „Islamischen Emirate von Afghanistan sind die wahren Freiheitskämpfer“. Das mag Gegenstand endloser Debatten in den Ländern des Islam sein.

Aber eine Tatsache ist unbestreitbar: Die Taliban halten sich an das Abkommen, das sie am 29. Februar 2020 mit den Amerikanern unterzeichnet haben. Und das impliziert einen totalen Ausstieg der Amerikaner: „Wenn sie sich nicht an ihre Verpflichtungen halten, haben wir ein klares Recht auf Vergeltung.“

Shaheen denkt an die Zeit, „wenn eine islamische Regierung im Amt ist“, und besteht darauf, dass es „gute Beziehungen“ zu jeder Nation geben wird und Botschaften und Konsulate nicht angegriffen werden.

Das Ziel der Taliban „ist klar: die Besatzung zu beenden“. Und das bringt uns zu dem heiklen Gambit, dass türkische Truppen den Flughafen von Kabul „schützen“. Shaheen ist glasklar. „Keine NATO-Truppen – das bedeutet die Fortsetzung der Besatzung“, verkündet er. „Wenn wir ein unabhängiges islamisches Land haben, dann werden wir jedes Abkommen mit der Türkei unterzeichnen, das für beide Seiten vorteilhaft ist.“

Da Shaheen an den laufenden, sehr komplizierten Verhandlungen in Doha beteiligt ist, kann er sich nicht erlauben, die Taliban auf ein zukünftiges Abkommen zur Machtteilung festzulegen. Was er jedoch sagt, obwohl es in Doha nur langsam vorwärts geht“, ist, dass die Taliban, anders als zuvor von Medien in Katar berichtet, Kabul bis Ende des Monats keinen formellen schriftlichen Vorschlag vorlegen werden, die Gespräche werden fortgesetzt.

Going hybrid?

Unabhängig von den „Mission Accomplished“-Dementis, die aus dem Weißen Haus kommen, sind einige Dinge an der Eurasien-Front bereits klar.

Zum einen beschäftigen sich die Russen bereits eingehend mit den Taliban und werden ihren Namen vielleicht schon bald von ihrer Terrorliste streichen.

Die Chinesen wiederum sind sich sicher, dass, wenn die Taliban Afghanistan verpflichten, sich der „Belt and Road“-Initiative anzuschließen und die Verbindung über den chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor herzustellen, ISIS-Khorasan dann nicht erlaubt wird, in Afghanistan auf Überholspur zu gehen, unterstützt von uigurischen Dschihadisten, die sich derzeit in Idlib befinden.

Amerikanische Soldaten holen ihre Seesäcke ab, nachdem sie am 10. Dezember 2020 in Fort Drum, New York, von einem neunmonatigen Einsatz in Afghanistan heimgekehrt sind. Bild: AFP / John Moore / Getty Images

Und nichts ist für Washington vom Tisch, wenn es darum geht, BRI zu entgleisen. Entscheidende Silos, die über den tiefen Staat verstreut sind, müssen bereits bei der Arbeit sein, um einen ewigen Krieg in Afghanistan durch einen hybriden Krieg nach syrischem Vorbild zu ersetzen.

Lawrow ist sich der Machtmakler in Kabul sehr wohl bewusst, die zu einem neuen hybriden Kriegsarrangement nicht „nein“ sagen würden. Aber die Taliban ihrerseits waren sehr effektiv – sie haben verschiedene afghanische Fraktionen daran gehindert, Team Ghani zu unterstützen.

Was die zentralasiatischen „Stans“ angeht, so will kein einziger von ihnen einen ewigen Krieg oder einen hybriden Krieg auf dem Weg nach unten.

Schnallt euch an: Es wird eine holprige Fahrt werden.