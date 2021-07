„Wie man Menschen abstumpft und sie dann umbringt“: Dr. Dietrich Klinghardt

Dr. Dietrich Klinghardt, 1950 in Berlin geboren, ist ein deutscher Mediziner, Wissenschaftler und Lehrer. Er praktiziert vor allem in den USA, gibt aber auch regelmäßig Seminare in Deutschland (siehe hier).

In dem folgenden eineinhalbminütigen Video sagt Dr. Klinghardt alles. Was man tun muss, um Menschen total zu kontrollieren, zu verdummen und schließlich zu töten: Man besprüht ihre Nahrung mit Glyphosat (Bayer/Monsanto), verseucht die Luft mit Aluminiumstaub aus Chemtrails und fügt noch mehr Aluminium zu Impfstoffen hinzu, z.B. Covid-19-Spritzen, die eigentlich keine Impfstoffe sind.

Die US CDC hat den Herstellern der mRNA-artigen Impfungen nur die vorübergehende Erlaubnis erteilt, sie „experimentelle Gentherapie“ zu nennen. Sie dürfen nicht als Impfstoffe bezeichnet werden. Wenn die Regierungen, die Medien und die medizinische Gemeinschaft insgesamt dies trotzdem tun, dann lügen sie Sie an.

Was weiter benötigt wird, so Dr. Klinghardt, sind bestimmte elektromagnetische Frequenzen (5G), um die Entgiftungsenzyme in Ihrem Körper zu töten. Und genau diese Frequenzen werden uns über unsere Handys zugeführt, mit denen 99% der Menschen in westlichen Gesellschaften quasi „verheiratet“ sind.

Abschließend bemerkt er, dass hinter einem solchen teuflischen Plan böse Wissenschaftler und böse Politiker stecken müssen.

Was ist zu tun? Verzichten Sie auf PCR-Tests, die nichts mit dem tatsächlichen Nachweis des nie isolierten SARS-CoV-2-Virus zu tun haben. Sie basieren – unnötigerweise – auf der Entnahme von Schleimproben von ganz oben in Ihrer Nase, die die dünne Membran berühren, die Ihre Nebenhöhlen vom Gehirn trennt. Sie können darauf wetten, dass die Tests eine andere Agenda haben. Die „Tests“ könnten möglicherweise Chemikalien in Ihr Gehirn einführen, die Ihre Zirbeldrüse abstumpfen, um so Ihre Sensibilität und Empfindsamkeiten zu vermindern und schließlich zu töten.

Was diese experimentellen Impfstoffe auch tun, ist, dass sie eine starke sterilisierende Wirkung auf Frauen haben und die Spermienzahl von Männern drastisch reduzieren. Das alles passt in die eugenistische Agenda der massiven Entvölkerung.

Was ist zu tun? Ganz einfach. Enthalten Sie sich und lassen Sie sich nicht dazu zwingen, PCR-Tests und experimentelle Gentherapie-Spritzen vom Typ mRNA zu nehmen.

Ja, es kann sein, dass Sie vorübergehend mit vielen Einschränkungen für Reisen und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen konfrontiert werden. Halten Sie es aus. Dieses Verbrechen epischen Ausmaßes ist dabei, aufgeklärt zu werden. Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich und sein Team vom international-deutschen Corona-Untersuchungsausschuss haben bereits damit begonnen, Sammelklagen in Kanada und den USA einzureichen, und verklagen Institutionen und Einzelpersonen in Deutschland und in ganz Europa.