US-„Gain-of-function-Forschung“ – Senator Rand Paul lässt nicht locker und will eine Untersuchung gegen Anthony Fauci (Video)

„Ich denke, er hat ein Eigeninteresse daran, nicht an dieser Forschung zu hängen, denn immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass das Virus aus diesem Labor kommt.“

Die Fehde zwischen Senator Rand Paul und Anthony Fauci entwickelt sich weiter, wobei Paul Fauci an diesem Wochenende verprügelte, weil er sich letzte Woche geweigert hatte, im Kongress tatsächlich Fragen zu seinen Verbindungen zum Wuhan-Labor zu beantworten, und stattdessen mit „einem Angriff ad hominem“ reagierte.

„Ich denke, er hat ein Eigeninteresse daran, nicht mit dieser Forschung in Verbindung gebracht zu werden, denn immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass das Virus aus diesem Labor kam, wenn es das tat, können Sie sehen, wie moralische Verantwortung oder Schuld an Dr. Fauci haftet, weil er das schlechte Urteilsvermögen hatte, dieses Labor zu finanzieren“, sagte Paul bei einem Auftritt auf WBKO.

Paul fuhr fort: „Es gibt Berichte, dass das chinesische Militär tatsächlich an der Bewaffnung von Viren gearbeitet hat. Also denke ich, dass es ein schlechtes Urteil war. Noch vor einem Monat wurde Dr. Fauci vor dem Justizausschuss gefragt, ob er den Wissenschaftlern und den chinesischen Wissenschaftlern noch traue. Und er sagte: „Oh, natürlich.“

„Er wurde auch im Jahr 2012 gefragt, wenn ein Virus entkommen sollte und wenn ein Virus einen Forscher infizieren sollte, entkommen und zu einer Pandemie werden sollte, was dann? Und er sagte, nun, die Wissenschaft und die Forschung ist es wert, auch wenn eine Pandemie auftreten sollte“, bemerkte Paul.

„Also das zeigt für mich ein unglaublich schlechtes Urteilsvermögen, nicht Weisheit, sondern schlechtes Urteilsvermögen. Und wirklich, es besteht die Möglichkeit, dass wir unter seinem schlechten Urteilsvermögen leiden“, forderte der Senator weiter.

Paul fügte hinzu: „Diese Forschung wird in den Vereinigten Staaten immer noch durchgeführt, wir sollten wissen, ob das NIH diese Art von Forschung in North Carolina noch finanziert? Und in Galveston, wollen wir, dass dies geschieht? Machen wir uns Sorgen, dass das schlimmste Virus aus dem Labor austreten könnte?“

Letzte Woche schrieb Paul an das Justizministerium mit einem strafrechtlichen Verweis für Fauci, in seinem Brief an AG Merrick Garland schrieb er: „Ich schreibe, um das Justizministerium der Vereinigten Staaten aufzufordern, eine Untersuchung über die Aussage zu eröffnen, die vor dem United States Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions von Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, am 11. Mai 2021 gemacht wurde.“

Innerhalb des Briefes, weist Paul auf das Papier, das er erwähnt und der letzten Woche in der Anhörung „in der die spike-Gene von zwei uncharakterisierten Fledermaus SARS-verwandten coronavirus-Stämme, Rs4231 und Rs7327, kombiniert wurden mit dem genomischen Rückgrat eines anderen SARS-verwandten coronavirus, neuartige chimäre SARS-verwandten Viren zu erstellen.“

Der Senator drängte darauf, dass „diese Experimente die genetische Information von verschiedenen SARS-verwandten Coronaviren kombinierten und sie miteinander verbanden, um neuartige, künstliche Viren zu schaffen, die in der Lage sind, menschliche Zellen zu infizieren.“

Trotz Fauci’s Dementis, ist dies genau die Definition von gain-of-function-Forschung, betonte Paul, und bittet das DoJ dies zu untersuchen, „jede materiell falsche, Fiktionen, oder betrügerische Aussage oder Darstellung, die Fauci über diese Angelegenheit gemacht hatte“.

„Ich bitte Sie, zu untersuchen, ob Dr. Faucis Aussagen vor dem Kongress am 11. Mai 2021 gegen dieses oder ein anderes Gesetz verstoßen haben“, schreibt Paul in dem Brief.

In der Zwischenzeit erschien Fauci am Sonntag auf seiner bevorzugten Propaganda-Plattform CNN und erklärte, dass er erwägt, die Maskenpflicht wieder einzuführen, sogar für die vollständig Geimpften.