US-Gesundheitsministerium finanziert KI-Tool, um Social-Media-Nutzer gegen „Fehlinformationen“ über Impfstoffe zu „impfen“

Bevorzugte Informationen über tatsächliche medizinische Impfungen werden nun durch – mehr “Impfungen” geschützt.

Letztere werden durch ein “KI”-Tool (maschinelles Lernen) gegen “Fehlinformationen” über Impfstoffe verbreitet.

Finanziert werden diese Bemühungen vom US-Gesundheitsministerium (HHS) genauer gesagt von den US-Steuerzahlern.

Die Universität von Pennsylvania erhält 4 Millionen Dollar für den Zeitraum von April 2022 bis März 2027, um eine randomisierte Studie mit dem Titel “Inoculate for HPV Vaccine” durchzuführen und den Impfstoff herzustellen.

Diese Informationen wurden durch einen Antrag auf Informationsfreiheit bekannt, den die Organisation Children’s Health Defense (CHD) gestellt hatte, um Einsicht in die Förderunterlagen zu erhalten.

Melanie L. Kornides, außerordentliche Professorin für Krankenpflege an der Universität von Pennsylvania, leitet das Team hinter der Studie. Kornides ist “spezialisiert” auf die Erforschung der Aufnahme von Impfstoffen und Strategien zur Bekämpfung von Fehlinformationen, während andere an dem Projekt Beteiligte Softwareentwickler, Experten für maschinelles Lernen und Kommunikation sowie Analysten für soziale Medien sind, heißt es in den Berichten.

Ihre Aufgabe ist es, YouTube, 𝕏, Facebook und Instagram nach Nutzerdaten zu durchsuchen und ein “Impftool” zu entwickeln, das “Fehlinformationen über die HPV-Impfung” und Inhalte, die Impfskepsis ausdrücken, aufspüren soll – “unabhängig davon, ob die Informationen im Beitrag wahr oder falsch sind”.

Besonders interessant ist, was die Forscher selbst über die Einsatzmöglichkeiten des Tools sagen – neben HPV-Impfstoffen könne es auch zur Identifizierung von “Fehlinformationen” zu einer Reihe von Themen wie Covid und Krebsbehandlung eingesetzt werden. Und dies könne “schnell und effizient” geschehen.

In der Zwischenzeit wird das “KI-Tool” in Versuchen mit einer Kontrollgruppe und zwei Testgruppen entwickelt, die gegen Kritik an der HPV-Impfung bzw. mit Botschaften, die Impfgegner kritisieren, “geimpft” werden.

Um sicherzustellen, dass die Versuchspersonen die gewünschte Denkweise annehmen, wird das Experiment mehrmals mit “Booster-Botschaften” durchgeführt.

Das HHS finanziert weitere ähnliche Forschungsarbeiten, ebenfalls zum HPV-Impfstoff, und konzentriert sich dabei auf die Förderung von Botschaften für eine breitere Akzeptanz in den sozialen Medien – aber wie dieses Projekt zeigt, können die zu diesem Zweck geschaffenen “Werkzeuge” auch in anderen Szenarien eingesetzt werden.