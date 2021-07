Die von den USA ausgehenden Cyberangriffe haben die Angriffe auf eine Online-Petition verstärkt, die eine Untersuchung des Labors in Fort Detrick zu den COVID-19-Ursprüngen fordert und bereits fast 20 Millionen Unterschriften gesammelt hat. Die Petition war ein Kanal für Internetnutzer aus Übersee, um ihre Unterschrift zu leisten, und viele haben ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht.

Bis Mittwochabend hatte die Online-Petition, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auffordert, das US-Labor in Fort Detrick auf die Herkunft von COVID-19 zu untersuchen, bereits mehr als 17,75 Millionen Unterschriften gesammelt, und die Zahl wächst weiter.

In der Zwischenzeit wurde der Server, auf dem die Petition gehostet wird, immer wieder von US-amerikanischen IP-Adressen aus angegriffen, unter anderem mit DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) in großem Stil. Der Angriff aus den USA erfolgte bereits am Samstagabend, als die Zahl der Unterschriften 10 Millionen erreichte.

Eine Gruppe chinesischer Internetnutzer verfasste einen offenen Brief, in dem sie die WHO aufforderte, das Labor in Fort Detrick zu untersuchen, und beauftragte die Global Times, die Petition am 17. Juli auf WeChat und Weibo zu veröffentlichen, um eine öffentliche Reaktion einzuholen.

Die Global Times hat die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, um den Server besser zu schützen.

Nachdem einige ausländische Medien über den offenen Brief berichtet hatten, erklärten sich auch einige Internetnutzer in Übersee bereit, China bei der Forderung nach einer Untersuchung des US-Labors durch die WHO zu unterstützen. Die Global Times hat daher eine englischsprachige Webseite eingerichtet, um diese Informationen mit ausländischen Internetnutzern zu teilen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Unterstützung zu zeigen.

Angesichts des Enthusiasmus der chinesischen Netizens, den offenen Brief zu unterzeichnen, könnte die Gesamtzahl der Unterschriften am Donnerstag 20 Millionen übersteigen.

Anfang Juni veröffentlichten einige chinesische Netizens, die die Suche nach dem Ursprung von COVID-19 aufmerksam verfolgten, während der Sitzung der Weltgesundheitsversammlung einen offenen Brief, in dem sie die WHO aufforderten, das US-amerikanische biologische Labor in Fort Detrick in die zweite Phase der Suche nach dem Ursprung von COVID-19 einzubeziehen.

Die Internetnutzer beschlossen später, einen weiteren offenen Brief zu veröffentlichen, nachdem die US-Regierung ihren Appell ständig ignoriert und sogar das chinesische Wuhan Institute of Virology (WIV) weiterhin mit Gerüchten überzogen hatte.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Leiter der WHO, hat vor kurzem einen Plan für eine zweite Untersuchung der Ursprünge des Coronavirus in China skizziert, einschließlich eines Vorschlags für „Audits relevanter Labors und Forschungseinrichtungen, die in der Gegend der ersten im Dezember 2019 identifizierten menschlichen Fälle tätig sind.“ Der Vorschlag wurde von Zeng Yixin, Chinas Vizeminister der Nationalen Gesundheitskommission, am Donnerstag mit den Worten abgelehnt, er „missachte den gesunden Menschenverstand und widerspreche der Wissenschaft.“

Die Global Times verurteilt die von den USA angeführten Cyberangriffe aufs Schärfste und fordert die USA und die WHO auf, die starke öffentliche Meinung aus China sehr ernst zu nehmen.