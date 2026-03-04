US-Kommandeure: der Krieg gegen Iran ist Teil eines göttlichen Plans für „Armageddon“, während Außenminister Marco Rubio einräumte, dass Israels geplante Angriffe die US-Intervention auslösten, und Donald Trump andeutete, sogar Bodentruppen einsetzen zu können.

Von The WinePress

Er drängte uns, unseren Truppen zu sagen, dass dies „alles Teil von Gottes göttlichem Plan“ sei und dass „Trump von Jesus gesalbt wurde, um das Signalfeuer im Iran zu entzünden, um Armageddon auszulösen und seine Rückkehr zu markieren …“

Die Trump-Regierung bemüht sich, in den westlichen Medien eine positive und zukunftsorientierte Darstellung aufrechtzuerhalten, da der Krieg im Iran nach ihren Aussagen und ihrer Haltung nicht so verläuft, wie sie es sich erhofft hatten, und nun erfahren wir von einigen beunruhigenden Anweisungen, die an das US-Militär erteilt werden.

Wie The WinePress seit Monaten berichtet, hat die Trump-Regierung ausdrücklich erklärt, dass sie einen Regimewechsel im Iran anstrebt, indem sie Aufstände und einen Währungszusammenbruch provoziert, die zu gewalttätigen Protesten und einem Bürgerkrieg führen sollen, wodurch die Führung zusammenbrechen würde. Natürlich haben die Regierung und Israel den Ayatollah und viele andere hochrangige Beamte ausgeschaltet, aber das hat nicht zu dem Regimewechsel geführt, den sie offenbar wollten.

Jetzt befindet sich die Regierung in einer Zwickmühle und versucht, die verschiedenen Lügen, die sie erzählt hat, um den Krieg zu rechtfertigen, unter einen Hut zu bringen, während sie gleichzeitig versichert, dass dieser Konflikt nicht wie die anderen Kriege im Nahen Osten, in die sich Amerika eingemischt hat, endlos weiterdauern wird.

Trump sagte kürzlich, dass dieser Krieg mindestens vier Wochen dauern würde; und es gab andere Berichte Wochen vor Beginn des Konflikts, die darauf hindeuteten, dass dieser nicht in wenigen Tagen vorbei sein würde, wie The WP in diesem Jahr berichtete.

Dies wurde durch Trumps wiederholte und taktlose Äußerungen bekräftigt, dass es garantiert weitere Opfer geben werde.

Das Kriegsministerium schloss sich gestern dieser Meinung an und versicherte der Öffentlichkeit, dass es weitere Verluste geben werde und dass wir noch nicht einmal ansatzweise sehen können, wie hoch die tatsächlichen Kosten dieses Einmarsches für die USA sein werden.

General Dan Caine, Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs, der neben Minister Pete Hegseth stand, sagte, dass mit weiteren Todesopfern unter den Soldaten zu rechnen sei.

„Die militärischen Ziele, mit denen CENTCOM und die Joint Force beauftragt wurden, werden einige Zeit in Anspruch nehmen und in einigen Fällen schwierig und mühsam zu erreichen sein. Wir rechnen mit weiteren Verlusten und werden wie immer alles tun, um die Verluste auf US-Seite so gering wie möglich zu halten. Aber wie der Minister bereits sagte, handelt es sich hierbei um größere Kampfhandlungen.“

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass General Caine offen seine Besorgnis über den Beginn dieses Krieges und die damit verbundenen Risiken zum Ausdruck brachte und darauf hinwies, dass dieser Krieg möglicherweise zu neuen Konflikten führen könnte, was Trump später als „Fake News“ abtat. Er schrieb auf Truth Social: „General Caine möchte, wie wir alle, keinen Krieg, aber wenn die Entscheidung getroffen wird, militärisch gegen den Iran vorzugehen, ist er der Meinung, dass dieser Krieg leicht zu gewinnen sein wird.“

Dennoch verbreitete Hegseth weiterhin Trumps Botschaft, dass die Zahl der Opfer steigen werde.

„Unabhängig davon, was sogenannte internationale Institutionen sagen, führt Amerika die tödlichste und präziseste Luftangriffskampagne der Geschichte durch. B-2-Bomber, Kampfflugzeuge, Drohnen, Raketen und natürlich geheime Waffen. Alles nach unseren Bedingungen und mit maximaler Autorität. Keine dummen Einsatzregeln, kein Sumpf des Nation-Building, keine Demokratieübungen, keine politisch korrekten Kriege. Wir kämpfen, um zu gewinnen, und wir verschwenden weder Zeit noch Leben. Wie der Präsident gewarnt hat, wird eine Aktion dieser Größenordnung Opfer fordern. Krieg ist die Hölle und wird es immer bleiben. Eine dankbare Nation ehrt die vier Amerikaner, die wir bisher verloren haben, und die Verletzten, die absolut Besten Amerikas. Mögen wir den Rest dieser Operation in einer Weise durchführen, die ihnen Ehre macht. Keine Entschuldigungen, kein Zögern, epische Wut für sie und die Tausenden von Amerikanern vor ihnen, die von iranischen Radikalen zu früh aus dem Leben gerissen wurden.“

Hegseth, wie auch Trump und viele andere in der Regierung, verkündete lautstark, dass sich die USA nicht mehr in Konflikte im Nahen Osten und endlose Konflikte einmischen würden.

Er muss einen Rückfall gehabt haben.

Gestern bestätigte CENTCOM, dass sechs US-Soldaten ums Leben gekommen sind – eine Zahl, die sehr wahrscheinlich zu niedrig angesetzt ist, wie die WP in den letzten Tagen festgestellt hat.

Da es jedoch schwierig ist, eine schlüssige Begründung für den Angriff der USA auf den Iran zu finden – von der Befreiung der Iraner unter einem repressiven islamischen Regime über die Reaktion auf die unmittelbare Gefahr, dass der Iran eine nukleare ballistische Rakete auf Israel und die USA abschießen könnte, bis hin zur Abschreckung und Zerstörung des iranischen Atomprogramms (wobei NSA-Direktorin Tulsi Gabbard letztes Jahr erklärte, der Iran baue keine Atomrakete, woraufhin Trump sie zurechtwies und sagte „Es ist mir egal, was sie gesagt hat“) – behaupten Hegseth und das Pentagon nun, der Iran habe einen „konventionellen Schutzschild“ und eine „konventionelle Waffe an unserer Schläfe“ aufgebaut.

„Die hartnäckigen und offensichtlichen nuklearen Bestrebungen des Iran, seine Angriffe auf globale Schifffahrtswege und sein wachsendes Arsenal an ballistischen Raketen und Killer-Drohnen waren nicht länger – sind nicht länger tolerierbare Risiken. Der Iran baute mächtige Raketen und Drohnen, um einen konventionellen Schutzschild für seine nuklearen Erpressungsambitionen zu schaffen. Lassen Sie mich das noch einmal wiederholen: einen konventionellen Schutzschild für seine nuklearen Erpressungsambitionen, unsere Stützpunkte, unsere Bevölkerung, unsere Verbündeten, die alle in seinem Fadenkreuz standen. Der Iran hielt uns eine konventionelle Waffe an den Kopf, während er versuchte, sich mit Lügen eine Atombombe zu verschaffen. „Unter Obama und seinem schrecklichen Abkommen hätte das fast funktioniert, aber nicht unter diesem Präsidenten. Es stellte sich heraus, dass das Regime, das „Tod für Amerika“ und „Tod für Israel“ skandierte, von Amerika und Israel den Tod geschenkt bekam. „Dies ist kein sogenannter Krieg zur Änderung des Regimes, aber das Regime hat sich tatsächlich geändert, und die Welt ist dadurch besser geworden.“

Da jedoch offensichtlich ist, dass die USA nun knietief darin stecken, versucht das Weiße Haus, den Schaden zu begrenzen. Die Regierung versucht nun, den Amerikanern zu versichern, dass dieser Krieg nicht unbegrenzt andauern wird.

Die Lage wird jedoch immer düsterer.

Wie die Military Religious Freedom Foundation (MRFF) erstmals bekannt gab, wurde die Organisation „mit Beschwerden über begeisterte Kommandeure überschwemmt, die ihren Truppen erzählen, der Krieg gegen den Iran sei „Teil von Gottes göttlichem Plan“, um die Wiederkehr Jesu Christi einzuleiten“. „Die MRFF hat seit Samstag über 200 Anrufe von mehr als 50 Militäreinrichtungen aller Dienstgrade erhalten, die ähnliche beunruhigende Äußerungen ihrer christlich-fanatischen Kommandeure melden.“

Ein aktiver Unteroffizier, der Kunde der MRFF ist, schrieb in einem Kommentar in seinem Namen und im Namen von 15 anderen Mitgliedern seiner Einheit:

„Heute Morgen eröffnete unser Kommandant die Besprechung zum Kampfbereitschaftsstatus, indem er uns aufforderte, keine „Angst“ vor den aktuellen Kampfhandlungen im Iran zu haben. Er forderte uns auf, unseren Truppen zu sagen, dass dies „alles Teil von Gottes göttlichem Plan“ sei, und verwies dabei ausdrücklich auf zahlreiche Zitate aus der Offenbarung, die sich auf Armageddon und die bevorstehende Wiederkehr Jesu Christi beziehen. Er sagte, dass „Präsident Trump von Jesus gesalbt worden sei, um das Signalfeuer im Iran zu entzünden, um Armageddon auszulösen und seine Rückkehr auf die Erde zu markieren“.

In einer Erklärung gegenüber dem Journalisten Johnathan Larson sagte Mikey Weinstein, Präsident und Gründer der MRFF, ein Veteran der Luftwaffe und des Weißen Hauses unter Reagan, dass die MRFF seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran am frühen Samstagmorgen mit ähnlichen Beschwerden „überflutet” worden sei:

„Diese Anrufe haben eines verdammt noch mal gemeinsam: Unsere MRFF-Kunden [Soldaten, die MRFF-Hilfe suchen] berichten von der grenzenlosen Euphorie ihrer Kommandeure und Befehlsketten darüber, dass dieser neue „biblisch sanktionierte“ Krieg eindeutig das unbestreitbare Zeichen für das rasche Herannahen der fundamentalistischen christlichen „Endzeit“ ist, wie sie im Buch der Offenbarung im Neuen Testament anschaulich beschrieben wird. Viele ihrer Kommandeure sind besonders begeistert davon, wie blutig dieser Kampf werden wird, um die fundamentalistische christliche Endzeit-Eschatologie zu erfüllen und zu 100 % mit ihr in Einklang zu stehen. „Alle Militärangehörigen, die versuchen, ihre Untergebenen auszunutzen, indem sie ihre blutgetränkten, christlich-nationalistischen Feuchtträume auf den Flammen dieses jüngsten, nicht vom Kongress sanktionierten Angriffs auf den Iran vorantreiben, sollten schnell, aggressiv und sichtbar strafrechtlich verfolgt werden.“

Meine Güte… Mann, das wird die Moral steigern, nicht wahr?

Diese Leute sind VERRÜCKT. Gesprochen wie ein echter Talmudist. Aber genau das glauben die sogenannten christlichen Nationalisten und einige Anhänger des Seven Mountain Mandate: dass wir, die Menschheit, die (bekennenden) Gläubigen, die Apokalypse mit Gewalt herbeiführen müssen und dass erst dann der Messias, Jesus Christus, zurückkehren wird, sobald Frieden herrscht. Unsinn, dreiste Ketzerei und Blasphemie.

Doch während die USA darum kämpfen, eine einheitliche Haltung zu finden, geriet Marco Rubio, Leiter des Außenministeriums, in die Enge und ließ die Katze aus dem Sack: Israel habe die USA in diesen Krieg hineingezogen. Diese Bemerkung war zwar keineswegs überraschend, sorgte jedoch online für Aufruhr und entfremdete sogar eingefleischte MAGA-Experten.

„Der Präsident traf eine sehr kluge Entscheidung – wir wussten, dass Israel etwas unternehmen würde, wir wussten, dass dies einen Angriff auf amerikanische Streitkräfte nach sich ziehen würde, und wir wussten, dass wir höhere Verluste erleiden würden, wenn wir nicht präventiv gegen sie vorgehen würden, bevor sie diese Angriffe starteten. Die unmittelbare Gefahr bestand darin, dass wir wussten, dass der Iran, wenn er angegriffen würde – und wir gingen davon aus, dass er angegriffen werden würde –, sofort gegen uns vorgehen würde. Wir waren uns der Absichten Israels bewusst und wussten, was das für uns bedeuten würde, und mussten darauf vorbereitet sein, entsprechend zu handeln.“

Weitere Kommentare zu Rubios Äußerungen finden Sie unten, mit freundlicher Genehmigung von Oberstleutnant Daniel Davis.

Der iranische Finanzminister kommentierte X mit folgenden Worten: „Herr Rubio hat zugegeben, was wir alle wussten: Die USA sind im Namen Israels in einen Krieg ihrer Wahl eingetreten. Es gab nie eine sogenannte iranische „Bedrohung”.

Netanjahu sprach mit Sean Hannity von Fox News und wies die Darstellung zurück, dass Israel die USA in einen Krieg mit dem Iran hineingezogen habe.

Wie bereits erwähnt, behauptet Netanjahu natürlich seit Jahrzehnten, dass der Iran nur noch wenige Tage davon entfernt sei, eine Atomwaffe zu erwerben.

Oder „Juwelen“ wie diese:

Noch einmal zur Erinnerung: In einem längst vergessenen Interview verriet der pensionierte Vier-Sterne-General Wesley Clark gegenüber Democracy Now!, dass es nach dem 11. September einen vom Pentagon in Auftrag gegebenen Plan namens „Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert“ gab, in dem detailliert beschrieben wurde, wie die USA innerhalb von fünf Jahren sieben Länder im Nahen Osten stürzen wollten.

Ihm zufolge sah dieser Plan vor, den Nahen Osten in Brand zu setzen, indem „sieben Länder in fünf Jahren gestürzt werden sollten, beginnend mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und schließlich Iran“.

Es ist zwar offensichtlich, dass die USA „hinter dem Zeitplan zurückliegen“, aber alle aufgeführten Länder befinden sich derzeit in völliger Unordnung, und der Iran steht als Nächstes auf der Liste. Ob die USA erfolgreich sein werden oder nicht, ist eine andere Frage, die sich noch zeigen muss.

Dennoch hat Trump heute noch eins draufgesetzt und behauptet, Israel würde angegriffen werden, weshalb er eingreifen musste.

Als er jedoch gefragt wurde, ob Israel Trump unter Druck gesetzt habe, wich Trump aus und behauptete: „Vielleicht habe ich sie unter Druck gesetzt … Wenn überhaupt, dann habe ich vielleicht Israel unter Druck gesetzt“ – was offensichtlich im Widerspruch zu den Aussagen von Rubio und anderen steht.

Wir alle wissen, dass der Iran keine Bedrohung für uns darstellte (diejenigen, die nicht in einer Echokammer aus Lügen leben).

Die USA haben Atomwaffen, Israel hat Atomwaffen, Russland hat Atomwaffen, ebenso wie China, Indien, Pakistan, Nordkorea, Großbritannien und Frankreich. Das einzige Land, das jemals Atomwaffen eingesetzt hat, sind die Vereinigten Staaten – der Iran hat nicht einmal welche und hat auch nicht damit gedroht, die USA anzugreifen. Die Heuchelei ist unfassbar.

Aber der Krieg geht weiter, und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, ehemaliger Chef von BlackRock, sagte, er unterstütze Trump im Krieg gegen den Iran.

Trump spricht auch davon, Bodentruppen zu entsenden. Er sagte gegenüber der New York Post:

„Ich habe keine Angst vor Bodentruppen – wie jeder Präsident sagt: ‚Es wird keine Bodentruppen geben.‘ Ich sage das nicht. Ich sage: ‚Wahrscheinlich brauchen wir sie nicht‘ [oder] ‚wenn sie notwendig wären‘.“

Auf die Frage nach der Unterstützung für den Krieg und wie sich dies in den Umfragedaten widerspiegeln könnte, behauptet Trump, dass es ihm egal sei, was die Umfragen sagen.

„Ich finde die Umfrageergebnisse sehr gut, aber Umfragen sind mir egal. Ich muss das Richtige tun. Ich muss das Richtige tun. Das hätte schon längst geschehen müssen. „Ich finde die Umfrageergebnisse nicht schlecht. Sehen Sie, ob die Umfragewerte nun niedrig sind oder nicht, ich denke, die Umfragewerte sind wahrscheinlich in Ordnung. Aber es geht nicht um die Umfragewerte. Man kann nicht zulassen, dass der Iran, ein Land, das von Verrückten regiert wird, Atomwaffen besitzt. „Ich glaube, die Menschen sind tatsächlich sehr beeindruckt von dem, was gerade passiert. Ich denke, es ist eine stille – wenn man eine echte Umfrage machen würde, eine stille Umfrage – und es ist wie eine stille Mehrheit.“

Zurück zu Rubios Interview: Er räumte auch ein, dass die Iraner in der Lage sind, die USA in puncto Produktion zu übertreffen – woraus sich schließen lässt, dass die USA einen langen Krieg, zumindest einen, der hauptsächlich aus Raketenangriffen besteht, nicht durchhalten können.

Trotzdem prahlt Trump damit, dass Amerika über reichlich Munition verfügt und dass „Kriege ewig geführt werden können“.

The WinePress wies im vergangenen Jahr darauf hin, dass eine Reihe von Nachrichtenpublikationen militärischer Analysten und auch in den Mainstream-Medien darauf hingewiesen haben, dass die Kriegsvorräte der USA gering sind, insbesondere bei Raketen.

Andere Analysten haben gesagt, dass den USA in etwa zwei Wochen die Raketen ausgehen würden. Wir werden sehen, ob das eintrifft oder ob es sich eher um Übertreibungen handelt… Aber es ist klar und offensichtlich, dass wir nicht über unbegrenzte Munition und Raketen verfügen und dass der Iran derzeit mehr produzieren kann als wir: Rubio hat das zugegeben.

Was den Krieg selbst betrifft – wie ich bereits gesagt habe, ist es mir unmöglich, den Überblick zu behalten, und wir können auch nicht wirklich überprüfen, was wahr ist und was nicht, also werde ich es gar nicht erst versuchen.

Wir haben jedoch Aufnahmen gesehen, auf denen zu sehen ist, wie die USA und Israel die dicht besiedelte Hauptstadt Teheran mit Flächenbombardements überziehen.

Erinnern Sie sich noch daran, als Trump die Iraner als mutig und entschlossen bezeichnete, weil sie sich gegen das unterdrückerische sunnitisch-muslimische Regime stellten, und ihnen sagte, dass wir in diesem Kampf auf ihrer Seite stehen? So viel dazu; es sieht so aus, als würden sie nun doch auf den Gaza-Plan zurückgreifen.

Berichten zufolge bombardiert der Iran Tel Aviv mit Flächenbombardements.

Trump kündigte heute außerdem an, dass er Schiffen, die versuchen, die Straße von Hormus zu passieren, Versicherungsschutz gewähren und ihnen auf Anfrage eine Marineeskorte zur Verfügung stellen werde. Mit anderen Worten: Wenn Handelsschiffe angegriffen (oder versenkt) werden, subventioniert die Regierung sie, und ein Angriff auf US-Marineschiffe würde den Krieg ausweiten. Übersetzung: Die Gelddruckmaschine läuft auf Hochtouren…



Aber um den Kreis zu schließen: Trump wirkt in seinem Auftreten, wenn er nicht gerade seine beste Verkäuferrolle spielt, niedergeschlagen und erschöpft, was wir selten an ihm sehen.

Erinnerst du dich daran von neulich?

Nun, offenbar haben „Gottes auserwähltes Kind“ und diese Regierung die Kosten nicht bedacht und über ihren Wunsch nach Frieden gelogen.

Wie ich vor einigen Tagen bereits erwähnt habe, haben wir gesehen, wie Trump und seine Freunde nur wenige Stunden vor dem Angriff in Mar-a-Lago gefeiert, gesungen und getanzt haben. „Hochmut kommt vor dem Fall.“