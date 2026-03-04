Vier Jahre später liest sich die Spezielle Militäroperation (SMO) so, als würde Russland langsam, aber sicher seine Ziele erfüllen. Die entscheidende Frage bleibt: wann und zu welchen Bedingungen Russland die SMO beenden wird.

Es könnte nicht im Jahr 2026 sein. Vor allem deshalb, weil Irrationalität die Euro-Eliten des zersplitterten, kollektiven Westens durchdringt. Sie sind fest entschlossen, irgendeine Form von „Sieg“ aus den Fängen einer demütigenden strategischen Niederlage zu ziehen.

Stichwort der Petit Roi in Paris und sein gesichtsloser britischer Sidekick in London, die darauf abzielen, einige nukleare Sprengköpfe zusammenzuflicken, um sie Kiew zu übergeben, damit sie anschließend von britischen Raketen gegen Ziele innerhalb der Russischen Föderation eingesetzt werden.

Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des SVR (russischer Auslandsgeheimdienst).

Dmitri Medwedew, die Nummer zwei im russischen Sicherheitsrat, bemerkte in seinem typischen ungefilterten Stil, dass es dabei „nicht um die Zerstörung des Nichtverbreitungsvertrags und andere Dinge im internationalen Recht geht. Dies ist eine direkte Übergabe von Atomwaffen an ein kriegführendes Land.“

Folglich werde Russland unter solchen erschütternden Umständen „gezwungen sein, jede Waffe einzusetzen, einschließlich nicht-strategischer Atomwaffen, gegen Ziele in der Ukraine, die eine Bedrohung für unser Land darstellen. Und wenn nötig auch gegen die Lieferländer, die zu Komplizen in einem nuklearen Konflikt mit Russland werden.“

Diese Zeilen sollten mit angehaltenem Atem und in aller Ernsthaftigkeit gelesen werden. Sollte dies jemals geschehen, wäre das ein klarer Weg in den Dritten Weltkrieg.

Das französisch-britische Ensemble hat in seinem Stellvertreterkrieg in der Ukraine längst praktisch alle roten Linien überschritten. Hinzu kommt, dass Kiew inzwischen systematisch Langstrecken-Marschflugkörper gegen wichtige Ziele innerhalb der Russischen Föderation einsetzt.

Hier kommt der Flamingo ins Spiel – von Kiew bereits im August 2025 angekündigt und erstmals als FP-5 auf der internationalen Verteidigungsmesse IDEX-2025 Anfang dieses Monats in Abu Dhabi präsentiert.

Das russische Verteidigungsministerium selbst bestätigte, dass seit dem 12. Februar mindestens zehn Flamingo-Raketen von der russischen Luftabwehr abgeschossen wurden.

Der Flamingo – unterschallschnell, nicht stealth-fähig, mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Kilometern und der Fähigkeit, einen Sprengkopf von bis zu einer Tonne zu tragen – ist ein Produkt eines emiratisch-britischen militärisch-industriellen Unternehmens, der Milanion Group. Praktisch gesehen hätte er unter den inzwischen aufgehobenen INF-Vertrag fallen können. Ebenso ist er im Grunde ein Ersatz-Tomahawk.

Technisch dürfte der Flamingo den hochentwickelten russischen Raketenabwehrsystemen nicht allzu große Probleme bereiten. Doch die Ukrainer haben klargemacht, dass sie entschlossen sind, Russlands strategische Nuklearfähigkeiten ins Visier zu nehmen – wie die Angriffe im vergangenen Jahr auf Putins Residenz in Nowgorod und auf Russlands strategische Bomberflotte gezeigt haben.

Der russophobe, zersplitterte Westen, der alle roten Linien überschreitet, bringt sogar überzeugte Unterstützer der SMO dazu, darüber nachzudenken, die Diplomatie aufzugeben; schließlich könne das, was den Euro-Psychos wirklich demonstriert werden müsse, nicht durch die SMO erreicht werden.

Es würde eher wie eine Enthauptung der NATO klingen, inszeniert als abschreckende Lektion.

Man stelle sich nur vor, der Sprengkopf in der Flamingo-Rakete, die Wotkinsk traf, wäre eine eingeschmuggelte schmutzige Atombombe gewesen.

Flamingo-Marschflugkörper, bezahlt durch eine tschechische Crowdfunding-Kampagne, in der Fire-Point-Fabrik an einem unbekannten Ort in der Ukraine.

Also, wer sind diese „Eliten“?

Die russophobe Demenz wird von jetzt an nur noch schlimmer werden. Präsident Putin erklärte bei einer Sitzung des FSB-Kollegiums, dass es Versuche geben werde, Russlands Gasleitungen im Schwarzen Meer – TurkStream und Blue Stream – zu bombardieren:

„Sie können sich einfach nicht beruhigen. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, um diesen Friedensprozess mit einem Versuch einer diplomatischen Lösung zu zerstören. Sie tun alles, was sie können, um irgendeine Provokation zu inszenieren und alles zu zerstören, was auf diesem Verhandlungsweg erreicht wurde.“

Und dennoch wollen „sie“ – also die NATO – ein paar grundlegende Tatsachen des Lebens nicht hören:

„Es ist nicht möglich, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen. Nun, das funktioniert einfach nicht. Aber sie wollen es wirklich! Sie können nicht ohne das leben. Oder sie glauben, dass sie es nicht können. Sie müssen Russland unbedingt besiegen. Sie suchen nach jedem Weg, jeder Methode, nach allem überhaupt. Sie werden sich bis zum Äußersten treiben. Und dann werden sie es bereuen.“

Warum also „können sie nicht ohne das leben“?

Weil die Nullsummenlogik des kollektiven Westens – insbesondere wenn es um Russland geht – in Jahrhunderten des Antagonismus verwurzelt ist. Es kann keine möglichen Vereinbarungen geben – diese sind nicht mehr als taktische Werkzeuge. Es kann keine strategischen Verpflichtungen geben. Es kann Pausen im Druck geben – aber niemals ein Ende des Drucks.

Selbst wenn die gegenwärtige akute militärisch-politische Demenz rund um die Ukraine nachlassen würde – und das wird sie nicht – würde das niemals bedeuten, dass der zersplitterte Westen die Vorstellung eines stabilen Friedensabkommens mit Russland akzeptiert hat.

Also, wer sind diese „Eliten“?

Das Imperium des Chaos, der Plünderung und permanenter Angriffe, in seiner aktuellen Konfiguration in Washington, ist lediglich die jüngste Iteration. Das tatsächlich herrschende Imperium kann kurz als eine transnationale Dynastie beschrieben werden, die den Nationalstaaten vorausgeht – und sie überlebt.

Es ist post-national; nicht loyal gegenüber irgendeiner Flagge. Es ist doktrinär; dynastisch; und supranational. Das ist es, was die globale Reichweite des britischen Imperiums aufgebaut hat und heute weltweit durch eine Maschinerie dominiert, zu der Chatham House, die City of London, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die UN – die vor Jahren einen Pakt mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos geschlossen hat – sowie die EU gehören.

Finanziell bedeutet das die Kontrolle über die weltweite Geldmenge; über alle Zentralbanken; über Institutionen von Vanguard und BlackRock bis zur BIZ; sowie über den amerikanischen militärisch-industriellen Komplex und sein europäisches Pendant.

Diese alten Geld-„Eliten“ herrschen nicht durch Reichtum. Sie herrschen, indem sie die Regeln schreiben, Gerichte, Verträge, Codes und die übergeordnete Terminologie kontrollieren.

Darüber hinaus sind die wirklichen Herrscher klug genug, unsichtbar zu bleiben. Sie tauchen nie in den Mainstream-Medien auf; sie sind damit beschäftigt, alte Bündnisse zu erneuern. Es geht also nicht um Banker oder Bankster an sich; es geht um die Blutlinien, die diesen Bankern erlauben zu operieren und globale NGOs, Zentralbanken, Geheimdienste und nicht zuletzt Geheimgesellschaften zu kontrollieren.

Die unvermeidliche Konsequenz dieses Zustands ist, dass Frieden mit Russland schlicht außerhalb jeder Vorstellung liegt.

Das würde radikal gegen die eigenen historischen Traditionen Westeuropas verstoßen. Mittelmäßige Politiker und Funktionäre wie diese erstaunliche Estin mit dem IQ eines zerstückelten Wurms kümmern sich kein bisschen um das reale Leben realer Menschen im Westen. Ein Schlüsselelement dieser kognitiven Dissonanz ist die Wirkung von acht Jahrzehnten totaler amerikanischer Dominanz über Europa.

Also weg vom aktuellen Kabuki in Genf und zurück zur Realität: Der maximale Provokationsdruck auf Russland wird nur weiter steigen. Alles – von dem Versuch einer maritimen Handelsblockade vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer bis hin zu offenem Terrorismus – etwa Nord-Stream-artige Bombenanschläge – hängt mit der Umsetzung der EU-Schwarzmeerstrategie zusammen, die im Mai 2025 verabschiedet wurde: ein militärisches Instrument, um Russland auf See bei jedem Schritt zu blockieren, durch verdeckte und hybride Operationen unter Wasser, an der Oberfläche und gegen Küsteninfrastruktur.

Bis zu dem Moment, an dem „sie es bereuen werden“.