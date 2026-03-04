Die Epstein-Klasse verfolgt einen von Israel unterstützten Plan, das organisierte Verbrechen als Waffe einzusetzen und die Bevölkerung durch Terror gefügig zu machen

Was die langfristigen Pläne der Epstein-Klasse angeht, bietet das israelisch finanzierte Buch „ Bronze Age Mindset“ ( dt. „Denkweise der Bronzezeit“) aufschlussreiche Einblicke . Dessen Autor, der griechische Rechtspopulist, der sich selbst „Bronze Age Pervert“ (dt. „Der Bronzezeit-Perverse“) nennt, stand bereits vor der Veröffentlichung des Buches im Jahr 2018 in Kontakt mit Israels Einflussnetzwerk. Er hatte sich mit Edward Luttwak angefreundet, dem Geostrategen, der für das Militär des zionistischen Besatzers gearbeitet hatte und somit Teil der globalen Geheimdienstoperationen war, in deren Zentrum Epstein stand. In „ Bronze Age Mindset“ finden sich eine Reihe von Narrativen zur vorausschauenden Manipulation, die darauf abzielen, die desillusionierten Männer, die Epsteins Leserschaft bilden, für die nächsten Machenschaften zionistischer Milliardäre zu gewinnen.

Eines dieser Konzepte sah vor, dass die Superreichen vor einer zusammenbrechenden Zivilisation in abgelegene Gebiete fliehen würden, um anschließend ihre privaten Söldnerfirmen auszubauen und neue rechtsextreme Persönlichkeiten heranzubilden, die die Massen kontrollieren sollten:

Ich glaube, dass sich irgendwann, vor oder nach den Wirren, die überlegenen Individuen finden und diese Zivilisation verlassen werden. Sie werden Festungen am Rande der zivilisierten Welt, in den Tropen, errichten und von dort aus die Meere beobachten. Das Zeitalter der Piraterie wird zurückkehren. Diese Männer werden vor allem ihre physischen Kräfte und ihre Kriegskunst entwickeln. Sie werden den Nationen Verteidigung gegen Bezahlung anbieten. Gelegentlich werden sie, wenn nötig, einen mächtigen Demagogen unter die Völker entsenden. Diese Männer, hoch oben in ihren Adlerhorsten, werden wieder das Territorium einer neuen Grenze beherrschen und ein Leben führen, das ihnen entspricht. Die Wissenschaft wird von den Zwängen des Komforts und der Unterhaltung befreit sein. Große wissenschaftliche Projekte, die Projekte einzelner Wissenschaftler, werden erneut beginnen. Diese Festungen werden über furchterregende Waffen zur Verteidigung verfügen und ihre Antennen sowie ihre zahlreichen Boten und Beobachter tief in die Nationen eingeschleust haben.

Dies ist die Art von Kontrolle, die die Epstein-Klasse inmitten der zunehmenden Instabilität der Welt anstrebt, und solche Formulierungen dienen ihren psychologischen Agenten dazu, bestimmte Zielgruppen auf diese neuen Phasen des Kapitalismus vorzubereiten. Vor diesem Hintergrund muss BAPs Aufruf an die rechte Bewegung interpretiert werden, das organisierte Verbrechen zu infiltrieren, einschließlich jener Organisationen, die er als „viel schlimmer“ als gewöhnliche Prostitution oder Pornografie bezeichnet.

Um in dieser Welt etwas zu bewirken, muss man die Unterwelt, das kriminelle Leben, Junkies, Dealer, Prostituierte, Spieler und die perversesten Perversen bestens kennen. Und genau das meine ich mit dem großen Abstieg. Um die Grundfesten dieser Dreckswelt wirklich zu erobern, muss eine bestimmte Gruppe der Rechten in diese Hölle hinabsteigen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies der Schlüssel zur Überwindung aller Korruption und der Weg zur großen Läuterung ist. Ich stelle mir ein weltweites Netzwerk von Bordellen und Spielhöllen vor, die Produktion von Pornovideos und die vollständige Durchdringung der Welt des Lasters. Ja, um zu verführen, zu kompromittieren, zu korrumpieren und vor allem, um ihre Geheimnisse zu beobachten und zu kennen. In eine schwebende Welt des totalen Lasters hinabzusteigen und sich sogar daran zu beteiligen – was man tun muss, um in dieser Welt zu überleben –, dabei aber einen kühlen Kopf zu bewahren und sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren … ist das nicht eine großartige und äußerst schwierige Leistung?

Dieser Weg ist nur wenigen vorbehalten, nur wenige sind dafür geeignet. Doch diese wenigen sollen zu den Größten der kommenden Generation gehören. Diese Bruderschaft wird stattdessen daran arbeiten, das Laster zu verstärken, dämonische Leidenschaften zu entfachen und im Herzen des Ungeheuers völlige Verwirrung zu säen. Das zunehmende Chaos, die Verwirrung und der Druck auf den Leviathan werden ihn zu Fall bringen: Man stelle sich eine Welt vor, in der die Menschen, unerbittlich angegriffen von widersprüchlichen und haltlosen Behauptungen, jegliches Vertrauen in Medien, Regierung und Ärzte verlieren und nichts mehr glauben, was sie über offizielle Kanäle hören. Dies wäre ein Orden von Rittern des Geistes, wie er höchstens einmal alle tausend Jahre existiert. Langsam, vielleicht über zwei Generationen hinweg, werden sie geduldig arbeiten, alle Abgründe der Unterwelt erforschen und für sich beanspruchen, alle Auswüchse des Leviathans, alle Gelenke des unteren Skeletts, das diese Welt stützt. Sie werden Nachtclubs, Bars, Bordelle, Hotels, Casinos, Pornografie und vieles Schlimmeres übernehmen, und anstatt sich vor den Lastern dieser Welt zu schützen, werden sie diese noch verstärken und lernen, sie als mächtige Waffe einzusetzen.

Die Drahtzieher dieser psychologischen Operation hoffen, dass mit zunehmender Verarmung unserer Gesellschaft und der Abhängigkeit vieler Menschen von illegalen Einkommensquellen diese „überlegenen Exemplare“ ihr Kontrollmodell aus dem Epstein-Missbrauchsring in größerem Umfang anwenden können. Bruce Franklin beschrieb, wie solche Kräfte der Verkommenheit der herrschenden Klasse verarmte Männer dazu verführen, Werkzeuge ihrer destruktiven Pläne zu werden, und wie die Arbeiterbewegung diese Individuen ebenfalls in die revolutionäre Politik einbinden kann.

In Deutschland bildete das Lumpenproletariat die Hauptquelle der Stoßtruppen des Nationalsozialismus. Wer die Spontaneität arbeitsloser Jugendlicher verehrt, sollte an die SA denken. In den Vereinigten Staaten bieten arbeitslose weiße Jugendliche einen fruchtbaren Nährboden für die schlimmsten Formen von Rassismus, Nationalchauvinismus und den Kult des Übermenschen. Dies gilt insbesondere für den Süden, für die urbanen Gebiete, in die die enteigneten weißen Landbewohner abgedrängt wurden, und für die ethnisch geprägten Viertel Europas. Und unter diesen Menschen verschwimmt die Grenze zwischen Lumpenproletariat und weißer Arbeiterklasse.

Die Jungen Patrioten und die Jungen Partisanen haben bewiesen, dass diese Menschen nicht nur Revolutionäre, sondern auch revolutionäre Anführer werden können. Und wie beide Gruppen gezeigt haben, gelingt ihnen dies nur, indem sie sich nach dem Prinzip organisieren, den am meisten unterdrückten und ausgebeuteten Menschen der amerikanischen Gesellschaft zu dienen. Das Lumpenproletariat weiß, was es heißt, am Boden zu sein, von der gesamten Last eines imperialistischen Systems in den Dreck gepresst zu werden. Sie teilen die Erniedrigung der Elenden auf der ganzen Erde. Ihnen stehen jederzeit zwei Wege offen. Der eine ist, ihren Hass gegen andere Opfer, gegeneinander, gegen sich selbst zu richten. Sie können die Uniform der US-Marines anziehen und vietnamesische Bauern abschlachten, sie können ihre Brüder und Schwestern auf den Straßen jagen oder sie können sich selbst mit Gift in die Adern spritzen. Der andere Weg ist der Weg ihrer eigenen Befreiung.

Es ist diese Aufgabe, einen alternativen Weg aufzuzeigen und Organisationsstrukturen aufzubauen, die Menschen vor Tragödien bewahren können, die Haitis aufstrebende revolutionäre Volksbewegung übernommen hat. Die zentrale Figur dieser Bewegung ist Jimmy „Barbecue“ Cherizier, dem die erfolgreiche Vereinigung der Banden und der Kampf gegen die Kolonialmächte zu verdanken sind. Um die Revolution, die Haiti derzeit erlebt, angemessen zu verstehen, muss man die Bewegung jedoch als Produkt der breiten Bevölkerung anerkennen. Die US-Propaganda hat Barbecue als monströse Verbrecherfigur dargestellt, vergleichbar mit den Kartellen der CIA; doch wenn Barbecues Macht darauf beruhte, wie bei der Epstein-Klasse und ihren Handlangern, ein brutaler Schlächter am Volk zu sein, dann hätte er nicht die breite Unterstützung, die er genießt.

Seine Bewegung hat eine gemeinschaftsbasierte Struktur aufgebaut, um die Sicherheit in den Vierteln zu gewährleisten und die Grundlage für die Jugenderziehung geschaffen. Dadurch wurde die Abhängigkeit von der Kolonialpolizei beendet und verhindert, dass Jugendliche von den Söldnerorganisationen der faschistischen Kolonialmächte rekrutiert werden. Sie hat die Lumpen von den dunklen Pfaden abgebracht – in einer Gesellschaft, die in extremem Maße lumbenisiert wurde. Dies ist etwas, das US-amerikanische Arbeiterorganisatoren studieren müssen, um den Marxismus in die Zukunft zu führen und die amerikanischen Massen in den revolutionären Kampf einzubinden. Denn die USA befinden sich eindeutig auf dem Weg zur Lumpenisierung, wahrscheinlich im gleichen Ausmaß wie Haiti. Unsere Feinde verstehen das und haben daher einen Plan entwickelt, um die kriminellen Netzwerke durch rechte Infiltration zu politisieren. Wenn es darum geht, in einem lumbenisierten Umfeld zu gewinnen, können wir von dem Modell lernen, das Barbecues Bewegung entwickelt hat.

Die Zukunft gehört der Epstein-Klasse – deren Fundament Kindesmissbrauch, Organhandel und andere perverse Strukturen bilden – im Gegensatz zur revolutionären Volksbewegung, deren Basis kollektive Organisationen bilden, die verarmte Gemeinschaften aus ihrer Armut befreien können. Die amerikanische kommunistische Bewegung hat bereits begonnen, die Barbecue-Bewegung zu kopieren, wie man an der Kritik prominenter US-amerikanischer Marxistisch-Leninisten an der Propaganda über Barbecue erkennen kann. Unsere Feinde haben natürlich darauf reagiert , indem sie uns als Apologeten eines monströsen Anführers darstellen; und sie haben Verbündete in Teilen der haitianischen Gesellschaft gefunden, die Barbecue aus persönlichen Gründen ablehnen. Sobald der amerikanische Kommunismus und seine Anti-Epstein-Koalition stark genug sind, wird der Feind jene Schichten der amerikanischen Gesellschaft mobilisieren, die sich ebenfalls einem revolutionären Projekt widersetzen würden.

Teil dieser Schicht wird die rechtsextreme kriminelle Struktur sein, an deren Aufbau die Geheimdienste zweifellos lange gearbeitet haben. Ein weiterer Teil besteht aus den „Überschuss“- oder Lumpenproletariern, die sich massenhaft der Einwanderungsbehörde ICE anschließen, wodurch sie an einer legalen paramilitärischen Terroraktion teilnehmen können. Dies sind die Werkzeuge der amerikanischen „Jakarta-Methode“, bei der ein kapitalistischer Staat Massenmorde begeht, um die Arbeiterklasse zu unterdrücken. Unsere Aufgabe ist es, diesen Säuberungsversuch zu vereiteln, indem wir die uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge beherrschen; Werkzeuge, die aufgrund der Lumpenproletarier-Bewegung in Amerika entstanden sind und sowohl für dämonische Machenschaften als auch für gerechten Widerstand eingesetzt werden können.