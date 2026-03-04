Mit dem Angriff auf den Jemen setzt die USA ihre lange Tradition fort, gezielt Krankenhäuser zu bombardieren

Von Alan Macleod

Mit der wiederholten gezielten Zerstörung eines Krebszentrums im Jemen setzen die Vereinigten Staaten ihre langjährige Praxis fort, Krankenhäuser zu bombardieren.

Am 24. März führten die Vereinigten Staaten einen vorsätzlichen Angriff auf das Al Rasool Al-Azam Oncology Hospital in Saada, Jemen, durch und verwandelten es in Schutt und Asche. Mindestens zwei Menschen wurden getötet und 13 weitere verletzt.

Dies war kein Einzelfall. Acht Tage zuvor, am 16. März, hatte Washington 13 separate Luftangriffe auf das Gebäude geflogen und dabei systematisch die fünf Gebäude des Krankenhauses zerstört.

Der Anti-Cancer Fund, eine medizinische Organisation der lokalen Regierung, bezeichnete die Ereignisse als eindeutiges „Kriegsverbrechen”.

„Diese Angriffe sind nicht nur Luftangriffe, sondern systematische Hinrichtungen, die darauf abzielen, die Hoffnung zu zerstören und Leben inmitten einer erstickenden Blockade auszulöschen”, hieß es in einer Erklärung.

Der Yemeni Cancer Control Fund, eine staatliche Einrichtung, die mit der Überwachung des Gesundheitssystems des Landes beauftragt ist, schloss sich dieser Meinung an und behauptete, dass sie Teil dessen seien, was er als „systematische Auslöschung” bezeichnete.

„Eine systematische Politik der USA, die seit Jahren das jemenitische Volk mit Bombardierungen und einer erdrückenden Blockade ins Visier nimmt, wodurch die humanitäre Krise verschärft und tödliche Krankheiten verbreitet werden, darunter Krebs, der seit 2015 aufgrund des Einsatzes international verbotener Waffen stark zugenommen hat.“

Das neu erbaute Al Rasool Al-Azam-Krankenhaus war das Herzstück des Gesundheitsnetzwerks der Region. Das über 7,5 Millionen Dollar teure Zentrum versorgte Hunderte von Krebspatienten, die zuvor überhaupt keine medizinische Versorgung hatten oder für ihre Therapie eine achteinhalbstündige Reise in die Hauptstadt Sanaa auf sich nehmen mussten, mit lebenswichtigen Behandlungen.

Die wiederholten Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Jemen haben in den Vereinigten Staaten so gut wie keine Beachtung gefunden. Tatsächlich haben die Angriffe Washingtons auf den Jemen fast keine kritische Berichterstattung hervorgerufen, wobei die Unternehmensmedien offenbar mehr empört darüber sind, dass hochrangige Trump-Beamte einen Signal-Gruppenchat zur Planung ihrer Operationen nutzten, als über die Taten, die zum Tod von Dutzenden von Zivilisten führten.

Die Vereinigten Staaten kehrten zu den Bombardierungen des Jemen zurück, weil dessen Regierung in dem Bemühen, den israelischen Angriff auf Gaza zu stoppen, israelische Schiffe daran hinderte, das Rote Meer zu durchqueren. Und wie Palästina steht auch der Jemen unter einer internationalen Blockade, die seiner Bevölkerung die Grundversorgung vorenthält.

Angriffe auf Krankenhäuser nach dem 11. September

Die Zerstörung des Al Rasool Al-Azam Oncology Center war keineswegs ein Einzelfall. Tatsächlich setzt dieser Angriff eine extrem lange und gut dokumentierte Tradition der Vereinigten Staaten fort, Krankenhäuser ins Visier zu nehmen.

Im August 2017 bombardierte die Trump-Regierung selbst nicht nur ein Krankenhaus in Raqqa, Syrien, sondern setzte dabei Berichten zufolge auch Munition mit weißem Phosphor ein. Beamte des Roten Halbmonds berichteten, dass die USA 20 separate Angriffe auf das Krankenhaus durchgeführt hätten, wobei sie systematisch dessen Stromgeneratoren, Fahrzeuge und Stationen ins Visier nahmen und das Gelände in Schutt und Asche legten. Mindestens 30 Zivilisten wurden getötet, einige davon wahrscheinlich aufgrund der Auswirkungen des weißen Phosphors, der Atemwegsschäden und Organversagen verursacht.

Weißer Phosphor ist eine höchst umstrittene und weitgehend verbotene Waffe, die bei Kontakt mit Sauerstoff sofort entzündet, an Kleidung und Haut haftet und mit extrem hoher Temperatur brennt. Er kann nicht mit Wasser gelöscht werden, sodass die Betroffenen qualvolle – und tödliche – Verletzungen erleiden.

Im Jahr 2015 führte die US-Luftwaffe eine Bombardierungskampagne gegen ein Krankenhaus von Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen) in Kunduz, Afghanistan, durch. Das Traumazentrum, eines der neuesten, größten und bekanntesten Gebäude der Stadt, wurde gezielt angegriffen; Ärzte ohne Grenzen hatte dem Militär bereits die genauen Koordinaten mitgeteilt.

Die Folgen der US-Luftangriffe auf das MSF-Traumazentrum in Kunduz, Afghanistan, im Oktober 2015. Foto | MSF

Eine interne Untersuchung ergab, dass die Piloten an Bord des AC-130-Kampfflugzeugs, das den Einsatz durchführte, sich gegen ihre Vorgesetzten auflehnten und die Rechtmäßigkeit des Angriffs in Frage stellten. Sie wurden jedoch überstimmt und erhielten den Befehl, das Krankenhaus ungeachtet ihrer Bedenken zu bombardieren. Ein Bericht von Ärzte ohne Grenzen kam zu dem Schluss, dass die USA wussten, wo sich das Krankenhaus befand, dass es keine Taliban-Kämpfer beherbergte und dennoch angegriffen wurde. Mindestens 42 Menschen sollen bei dem Vorfall ums Leben gekommen sein.

Der Bombenangriff auf Kunduz im Jahr 2015 war ein einzigartiger Moment in der Geschichte, da es das erste Mal war, dass ein Friedensnobelpreisträger (Barack Obama) einen anderen (Ärzte ohne Grenzen) bombardierte.

Während seiner Amtszeit bombardierte Obama sieben Länder, darunter Libyen. Im Juli 2011 bombardierten NATO-Flugzeuge im Rahmen ihrer Mission zum Sturz der Regierung von Muammar Gaddafi Zliten und zerstörten das Krankenhaus der Stadt. Dabei kamen 85 Menschen ums Leben, darunter mindestens 11 im medizinischen Zentrum. Dieses Ereignis trug dazu bei, dass das einst wohlhabendste und stabilste Land Afrikas zu einem gescheiterten Staat mit Sklavenmärkten unter freiem Himmel wurde. Der Niedergang Libyens hat wiederum zur Destabilisierung der gesamten Sahelzone beigetragen.

Wohl kein Land im 21. Jahrhundert hat den Zorn Washingtons so sehr zu spüren bekommen wie der Irak. US-Angriffe auf zivile Infrastruktur waren an der Tagesordnung, und Krankenhäuser bildeten da keine Ausnahme. Das wohl bekannteste Beispiel ist die Bombardierung des Red Crescent Maternity Hospital in Bagdad im April 2003.

Amerikanische Raketen trafen den Komplex im Stadtzentrum, in dem sich das Krankenhaus befand, und töteten mehrere Menschen und verletzten mindestens 25, darunter auch Ärzte.

Das gemeinnützige Krankenhaus war für die medizinische Versorgung der irakischen Arbeiterklasse von entscheidender Bedeutung, da es zehnmal weniger kostete als die privaten Kliniken der Stadt. Es hatte sich einen Ruf als erstklassige Entbindungsklinik erworben und vor der Invasion durchschnittlich 35 Babys pro Tag zur Welt gebracht. UNICEF stellte nach dem Bombenangriff einen starken Anstieg der Müttersterblichkeit fest, der teilweise auf den Mangel an geburtshilflicher Versorgung in Bagdad zurückzuführen war.

Clintons Krieg gegen Krankenhäuser

Vier Jahre zuvor, im Mai 1999, warfen von den USA geführte NATO-Flugzeuge Streubomben auf einen Markt und ein Krankenhaus in der jugoslawischen Stadt Niš ab, wobei laut Angaben des Krankenhausdirektors mindestens 15 Menschen getötet und 60 weitere verletzt wurden. Streumunition ist heute nach internationalem Recht verboten. Dennoch lieferten die Vereinigten Staaten zwischen 2023 und 2024 große Mengen davon an die Ukraine, um sie gegen russische Streitkräfte einzusetzen.

Zwei Wochen nach dem Bombenangriff auf Niš griff die NATO ein Krankenhaus in der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad an. Der Raketenangriff zerstörte einen Großteil der Entbindungsstation, und Rettungskräfte bargen mitten in der Nacht Säuglinge und Mütter aus den Trümmern. Mindestens drei Menschen wurden getötet.

Die Angriffe auf Jugoslawien waren nicht die einzigen Angriffe der Clinton-Regierung auf medizinische Einrichtungen. Als Reaktion auf die jüngsten Bombenanschläge von Osama bin Laden auf amerikanische Botschaften in Kenia und Tansania ordnete Präsident Bill Clinton 1998 einen Angriff auf die Al-Shifa-Medikamentenfabrik im Sudan an. Vierzehn Marschflugkörper trafen die Anlage und verwandelten den größten Arzneimittelhersteller des Landes in einen Haufen verbogenen Metalls. Die Fabrik hatte mehr als die Hälfte der Arzneimittel im Sudan hergestellt, darunter wichtige Antibiotika sowie Medikamente gegen Malaria und Durchfall.

Obwohl es sich nicht um ein Krankenhaus handelte, war die Zerstörung von Al-Shifa weitaus tödlicher als alle anderen aufgeführten Angriffe. Das Ereignis führte zu einem Zusammenbruch der Arzneimittelversorgung in einem der ärmsten Länder Afrikas. Der deutsche Botschafter im Sudan schätzte die Zahl der Todesopfer auf „Zehntausende”.

Die Clinton-Regierung beharrte öffentlich darauf, dass es sich bei der Fabrik tatsächlich um Bin Ladens Chemiewaffenfabrik handelte. Hinter verschlossenen Türen bemühte sich Außenministerin Madeline Albright jedoch intensiv darum, einen Regierungsbericht zu unterdrücken, in dem festgestellt wurde, dass dies nicht der Wahrheit entsprach.

Der Sudan war Clintons zweiter Angriff auf Afrika. Im Juni 1993 führten US-Soldaten (unter der Schirmherrschaft der UNO) einen Mörserangriff auf das Digfer-Krankenhaus in Mogadischu, Somalia, durch. Die Bomben zerstörten den Hauptempfangsbereich, sprengten ein riesiges Loch in die Wand des Aufwachraums und zerschmetterten die Fenster im gesamten Gebäude. „Wahrscheinlich wird nie bekannt werden, wie viele Somalier bei dem Angriff der UNO [USA] ums Leben gekommen sind“, schrieb die Chicago Tribune. Ein Grund dafür ist, dass Soldaten aus Hubschraubern heraus Reporter und Fotografen angriffen, die über den Angriff berichten wollten, indem sie Blendgranaten auf sie warfen und sie vom Ort des Geschehens vertrieben.

Die schmutzigen Kriege in Lateinamerika

In den 1980er Jahren standen Lateinamerika und die Karibik im Mittelpunkt des Interesses der USA. Im Oktober 1983, während der US-Invasion der Insel, bombardierten amerikanische Kampfflugzeuge die Richmond Hill Mental Hospital in Grenada. Die Reagan-Regierung versuchte zunächst, den Angriff zu leugnen, bevor sie schließlich ihre Schuld eingestand. Dutzende Menschen wurden verletzt und mindestens 20 getötet, obwohl die New York Times davon ausging, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer mehr als doppelt so hoch war.

Die USA marschierten in Grenada ein, um die sozialistische Revolution auf der Insel niederzuschlagen. In Mittelamerika hingegen finanzierten, trainierten und bewaffneten sie Stellvertreterkräfte, um ihre Ziele durchzusetzen. Diese Todesschwadronen richteten in der gesamten Region Verwüstungen an und prägen bis heute die Politik und Gesellschaft der Region.

In El Salvador führten von den USA ausgebildete Truppen einen schmutzigen Krieg gegen die Bevölkerung, um die linken Guerillakräfte der FMLN zu zerschlagen. Krankenhäuser gehörten zu ihren bevorzugten Zielen. Am 15. April 1989 beispielsweise bombardierten Piloten in US-amerikanischen A-37-Jets und UH 1M- und Hughes-500-Hubschraubern ein Krankenhaus der FMLN in San Ildefonso und töteten dabei fünf Menschen.

Ein Krankenhausmitarbeiter wird gefilmt, während er sich mit US-Militärangehörigen vor der durch eine Bombe beschädigten psychiatrischen Klinik in Grenada unterhält. Foto | DVIDS

Mit M-16-Gewehren bewaffnete Fallschirmjäger kamen in US-Hubschraubern an, griffen das medizinische Personal an und entführten es, darunter auch die französische Krankenschwester Madeleine Lagadec. Bevor sie sie hinrichteten, vergewaltigten und folterten die Soldaten sie acht Stunden lang. Die Bilder ihrer verstümmelten Leiche lösten in Frankreich Empörung aus, woraufhin ein internationaler Haftbefehl gegen die vier von den USA unterstützten Offiziere erlassen wurde, die die Operation beaufsichtigt hatten.

In Nicaragua hingegen griffen in den 1980er Jahren von den USA ausgebildete Paramilitärs gezielt „weiche Ziele” wie Krankenhäuser an, um die Bevölkerung zu terrorisieren und sie dazu zu bringen, ihre Unterstützung für die sozialistische Regierung des Landes aufzugeben.

Eine Studie von Richard M. Garfield, Professor für Krankenpflege an der Columbia University, ergab, dass zwischen 1981 und 1984 mindestens 63 Gesundheitszentren aufgrund von Angriffen der von den USA unterstützten „Contra”-Todesschwadronen geschlossen werden mussten.

Diese Operationen wurden sorgfältig geplant, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Die Contras hinterließen Graffiti an den Tatorten, in denen sie verkündeten, dass die „Löwenjungen von Reagan“ die Gegend besucht hätten. Während ihrer gesamten Kampagne unterstützte Präsident Reagan die Contras und bezeichnete sie als „moralisch gleichwertig mit unseren Gründervätern“. Dr. Michael Gray, Vorsitzender der Arbeitsmedizin am Kino Community Hospital in Tucson, Arizona, ein Arzt, der Nicaragua besuchte, vertrat eine andere Meinung und beschrieb sie und ihre Handlungen als „nicht anders als die SS am Ende des Zweiten Weltkriegs”.

Kriegsmaschine des Kalten Krieges

Während der amerikanischen Kriege in Indochina war die Bombardierung von Krankenhäusern offizielle – wenn auch unausgesprochene – Politik der USA.

Alan Stevenson, ein ehemaliger Geheimdienstspezialist der Armee, sagte aus, dass er während seines Einsatzes in der Provinz Quang Tri in Vietnam regelmäßig Krankenhäuser identifizierte, die von US-Kampfflugzeugen angegriffen werden sollten. „Je größer das Krankenhaus, desto besser“, erklärte er die Denkweise des Militärs. „Das war nichts, was geheim gehalten wurde“, fügte er hinzu. „Wir hielten das wirklich nicht für etwas Schlimmes.“

Der ehemalige Luftwaffenkapitän Gerald Greven bestätigte Stevensons Behauptungen und erklärte, dass er persönlich Bombenangriffe auf medizinische Zentren angeordnet habe. Es sei offizielle Politik gewesen, „Krankenhäuser als Ziele zu suchen“, sagte er.

Der vielleicht berüchtigtste und am besten dokumentierte Fall dieser Art in Vietnam ereignete sich am 22. Dezember 1972, als amerikanische Flugzeuge über 100 Bomben auf das Bach-Mai-Krankenhaus in Hanoi mit 1000 Betten abwarfen und das Gebäude fast vollständig zerstörten, wobei 28 medizinische Mitarbeiter und eine unbestätigte Anzahl von Patienten ums Leben kamen.

Das US-Militär rechtfertigte den Angriff mit der Behauptung, dass das Krankenhaus „häufig Flugabwehrstellungen beherbergte“, und verwies auf seine Nähe zu einem Militärflugplatz.

Während der Anhörungen im Kongress zu den geheimen Aktivitäten der USA in Laos und Kambodscha wurde den Gesetzgebern mitgeteilt, dass die Bombardierung von Krankenhäusern „Routine“ sei. Tatsächlich ist Laos nach wie vor das Land mit den meisten Bombenangriffen pro Kopf in der Weltgeschichte.

Wie in Vietnam war die gezielte Bombardierung von Krankenhäusern nicht nur gang und gäbe, sondern auch beabsichtigt. 1973 sagte der ehemalige Armeekapitän Rowan Malphurs aus, dass er während seines Dienstes im Combined Intelligence Center of Vietnam an der Planung von Angriffen auf kambodschanische Gesundheitszentren beteiligt war. „Wir planten die Bombardierung von Krankenhäusern”, sagte er. Dennoch zeigte Malphurs keine Reue.

„Ich halte das für richtig, denn die nordvietnamesische Armee hatte in Kambodscha einen privilegierten Rückzugsort“, fügte er hinzu.

Wie dieser kurze Überblick über die letzten fünf Jahrzehnte gezeigt hat, sind die Angriffe auf das Al Rasool Al-Azam Oncology Hospital im Jemen im letzten Monat also keineswegs eine Ausnahmeerscheinung. Wie diese Beispiele aus 13 verschiedenen Ländern zeigen, hat Washington tatsächlich eine lange Geschichte der Angriffe auf medizinische Einrichtungen.

Wenn man noch weiter zurückblickt, schätzt die nordkoreanische Regierung, dass das US-Militär während des Koreakriegs etwa 1.000 Krankenhäuser zerstört hat. Angesichts der gigantischen Bombardierungskampagne, der das Land ausgesetzt war, sind diese Zahlen durchaus plausibel. Ganze Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht oder überflutet, nachdem amerikanische Flugzeuge Dämme angegriffen hatten. Professor Bruce Cummings, Amerikas führender Korea-Experte, schätzt, dass die USA zwischen 1950 und 1953 etwa 25 % der gesamten nordkoreanischen Bevölkerung getötet haben.

Funkstille

Artikel 8 des Römischen Statuts, eines der grundlegenden Texte des Völkerrechts, bezeichnet „vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, die der Religion, Bildung, Kunst, Wissenschaft oder wohltätigen Zwecken dienen, sowie auf historische Denkmäler, Krankenhäuser und Orte, an denen Kranke und Verwundete versammelt sind, sofern sie keine militärischen Ziele sind“ ausdrücklich als Kriegsverbrechen.

Dass die Trump-Regierung wiederholt ein bekanntes und leicht identifizierbares Krankenhaus im Jemen angegriffen hat, ist eine äußerst wichtige Nachricht. Tatsächlich wurde darüber jedoch in den Unternehmensmedien überhaupt nicht berichtet. Eine Suche nach „Al Rasool Al-Azam Hospital“ und „Yemen Hospital“ in der Dow Jones Factiva-Nachrichten-Datenbank, einem Tool, das die Inhalte von mehr als 32.000 US-amerikanischen und internationalen Medien erfasst, zeigt, dass keine amerikanische Mainstream-Publikation dieses schwere Kriegsverbrechen auch nur erwähnt hat.

Das liegt nicht daran, dass die Informationen besonders schwer zu finden wären. Bekannte Medienpersönlichkeiten wie Pepe Escobar und Jackson Hinkle besuchten Saada und drehten virale Videos von den Trümmern, auf denen einst das Krankenhaus stand. Die Informationen sind seit Wochen in den sozialen Medien zu finden und wurden in alternativen Medien wie Drop Site News, AntiWar.com, Truthout, Common Dreams und ausländischen Medien wie Al-Jazeera, RT (ehemals Russia Today) und The Cradle ausführlich behandelt. Somit hat jeder einzelne Redakteur in jeder Nachrichtenredaktion und jedem Fernsehstudio in den Vereinigten Staaten Zugang zu diesen Informationen und hat sich entschieden, nicht über die Geschichte zu berichten – eine Tatsache, die viel über die Meinungsvielfalt und die Freiheit unserer Presse aussagt.

Dieses völlige Desinteresse an den Verfehlungen der USA steht in krassem Gegensatz zu dem, was geschieht, wenn offizielle Feindstaaten dasselbe tun. Als Russland Krankenhäuser in der Ukraine und in Syrien angriff, wurden diese Vorfälle zu Schlagzeilen und führten die Fernsehnachrichten an. Darüber hinaus haben die Unternehmensmedien diese Ereignisse regelmäßig ausdrücklich als Kriegsverbrechen dargestellt (siehe PBS, Politico, Foreign Policy, CNN, Newsweek, ABC News und die Los Angeles Times). Kommentatoren schwärmten davon, wie der russische Präsident Wladimir Putin vor Gericht gestellt werden müsse. Wenn jedoch die Vereinigten Staaten dasselbe tun, verstummt dieser Chor – selbst wenn es sich um einen Präsidenten handelt, den viele Unternehmensmedien bei jeder Gelegenheit verzweifelt angreifen wollen.

Der jüngste Angriff auf das Krebszentrum im Jemen unterstreicht, dass es gefährlich ist, im Gesundheitswesen zu arbeiten. Die Vereinigten Staaten haben eine lange Geschichte der gezielten Angriffe auf Krankenhäuser in Ländern, die sie für einen Regimewechsel auswählen. Dies gilt sowohl für demokratische als auch für republikanische Regierungen.

Die traurige Wahrheit ist daher, dass man in einem Land, das von den Vereinigten Staaten ins Visier genommen wird, oft außerhalb eines Krankenhauses sicherer ist als innerhalb eines Krankenhauses.