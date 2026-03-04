Die US-Militäraktion gegen den Iran ist Teil von Trumps großangelegter Strategie gegen China

Andrew Korybko

Chinas Zugang zu den Märkten und Ressourcen, die für seinen Aufstieg zur Supermacht verantwortlich sind, so dass es nicht mehr „die Fabrik der Welt“ bleibt und damit seine Phase als einziger systemischer Rivale der USA beendet. Die von den USA geführte Unipolarität würde dann wiederhergestellt.

Um wieder zum Iran zurückzukommen: „[Er] machte im letzten Jahr etwa 13,4 % der insgesamt 10,27 MMbpd Öl aus, den China per See importierte“, so Kpler, weshalb die USA diesen Fluss kontrollieren, einschränken oder gänzlich unterbrechen wollen. „Plan A“ war, dies durch diplomatische Mittel zu erreichen, indem man das venezolanische Modell repliziert, das nach der Gefangennahme Maduros in Kraft trat. Der Iran spielte mit dieser Idee, verpflichtete sich jedoch nicht dazu, da dies die strategische Kapitulation des Landes bedeutet hätte, und genau aus diesem Grund autorisierte Trump stattdessen militärische Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen.

Im Zuge dessen versprach Trump der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) in seinem Video zur Ankündigung der militärischen Offensive gegen den Iran, dass sie Immunität hätten, wenn sie ihre Waffen niederlegten. Dies untermauert die oben stehende Behauptung, dass die USA versuchen, das venezolanische Modell zu replizieren, da dies stark darauf hindeutet, dass er sich vorstellt, eine neu US-ausgerichtete IRGC würde den Iran in der politischen Übergangszeit vor neuen Wahlen führen, genau wie die neu US-ausgerichteten venezolanischen Sicherheitsdienste ihr Land während ihrer eigenen aktuellen Übergangsphase führen.

Ein solches Szenario würde eine mögliche „Balkanisierung“ Irans abwenden und damit den Staat bewahren, sodass er dann seine frühere Rolle als einer der wichtigsten regionalen Verbündeten der USA wieder einnehmen kann, was dann die Bemühungen der aserbaidschanisch-türkischen Achse unterstützen könnte, westlichen Einfluss entlang der gesamten südlichen Peripherie Russlands zu projizieren. In diesem Fall würden die USA gleichzeitig unvergleichlichen Ressourceneinfluss über China erlangen, über die stellvertretende Kontrolle über Irans Öl- und Gasindustrien, während sie seine Einkreisung Russlands verstärken würden, was einen mächtigen Schlag gegen die Multipolarität bedeuten würde.