In einem weiteren katastrophalen Krieg im Nahen Osten festgefahren

Ron Paul

Leider hörte Präsident Trump auf die Neokonservativen und Benjamin Netanjahu statt auf seine MAGA-Anhängerschaft und andere warnende Stimmen, als er am Wochenende einen Überraschungsangriff auf den Iran startete. Zum zweiten Mal in neun Monaten nutzte die US-Regierung Verhandlungen mit dem Iran als Vorwand, um einen vorab geplanten Angriff zu starten.

Die Gespräche der letzten Woche brachten laut allen Seiten „Fortschritte“, und technische Teams sollten sich diese Woche treffen, um die Details auszuarbeiten. Präsident Trump gab jedoch plötzlich bekannt, dass er mit den Gesprächen nicht zufrieden sei, da die iranische Seite sich weigerte, die „Zauberworte“ zu sagen, dass sie keine Atomwaffen anstreben würden.

Der Iran betont jedoch seit Jahrzehnten, dass er kein Interesse an der Herstellung von Atomwaffen hat, und unsere eigenen Geheimdienste haben bestätigt, dass dies auch nicht der Fall ist.

Kurz nach der Ankündigung von Präsident Trump starteten die USA und Israel ihren Angriff und töteten den religiösen Führer des Iran zusammen mit etwa 40 weiteren politischen und militärischen Führern in einem „Enthauptungsschlag”.

Es sollte wie die Operation in Venezuela ablaufen. Schnell und schmerzlos für die USA. Tötet man die Führung, würde das leidgeprüfte Volk auf die Straße gehen und sein Land zurückerobern. Das mag ein guter Plot für einen Hollywoodfilm sein, aber im wirklichen Leben haben solche Operationen zum Regimewechsel noch nie funktioniert. Millionen Menschen gingen zwar in Iran auf die Straße, aber um um den getöteten Ayatollah zu trauern und ihre Unterstützung für ihre Regierung zu bekräftigen.

Genauso wie wir nach den Anschlägen vom 11. September „uns um die Flagge scharten”.

Schnell begann die iranische Vergeltung für die Angriffe ihren Tribut von den USA und Israel zu fordern. US-Soldaten wurden getötet und US-Kampfflugzeuge abgeschossen. US-Stützpunkte in der Region wurden beschädigt oder zerstört. Ebenso wurden US-Botschaften und Konsulate angegriffen, unter anderem von Irakern, die wahrscheinlich immer noch wütend über die Zerstörung ihres Landes durch die USA vor 20 Jahren sind.

Und da das Pentagon warnt, dass die Operation Wochen statt Tage dauern könnte, gehen uns schnell die Raketen aus.

Milliarden von Dollar wurden bereits für diesen unprovozierten Angriff ausgegeben, und wenn sich der Rauch verzogen hat – falls er sich verzogen hat –, werden wir vielleicht feststellen, dass Hunderte von Milliarden oder vielleicht sogar noch viel mehr für einen weiteren Krieg im Nahen Osten verschwendet wurden. Genau das, was Präsident Trump versprochen hatte, nicht zu tun.

Die neokonservative „Cakewalk”-Fraktion, darunter Lindsey Graham und andere, hat sich erneut als falsch erwiesen. Tragischerweise könnten weitere amerikanische Soldaten sterben, während die Neokonservativen jemand anderem die Schuld für das Fiasko geben, das sie selbst mit ausgelöst haben.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte über den Angriff der USA und Israels: „Diese Kombination von Kräften ermöglicht es uns, das zu tun, was ich seit 40 Jahren tun wollte …”

Aber der Zweck des US-Militärs besteht nicht darin, die jahrzehntealten Wünsche ausländischer Staatschefs zu erfüllen. Es gibt einen guten Grund, warum unsere Verfassung vorsieht, dass nur der Kongress einen Krieg erklären kann.

Ein Militärschlag während der Verhandlungen wird für die Vereinigten Staaten langfristige negative Auswirkungen haben. Wer würde der US-Diplomatie jemals wieder vertrauen, wenn Verhandlungen als Ablenkungsmanöver für vorab geplante Angriffe genutzt werden?

Die Regierung tut ihr Bestes, um diese sich abzeichnende Katastrophe als planmäßig darzustellen, aber wie sieht dieser Plan aus? Niemand weiß es. Wissen sie es überhaupt?

Hier ist ein Plan: Beenden Sie das Ganze noch heute. Geben Sie die zerstörten US-Stützpunkte an die Länder zurück, in denen sie sich befinden. Und kommen Sie einfach nach Hause. So sieht eine echte „America first“-Bewegung aus.