Weltbank veröffentlicht Rahmenwerk für globale digitale Identitätsprüfung und Sofortzahlungssysteme, das zu einer umfassenderen Tokenisierung führt

„Schnelle Zahlungssysteme haben die Art und Weise, wie Geld bewegt wird, verändert. In der nächsten Phase geht es darum, wie sicher, vertrauenswürdig und inklusiv Menschen diese Systeme nutzen können.“

Die Weltbank hat kürzlich Vorschläge für interoperable digitale Identitätsprüfungssysteme veröffentlicht, die mit Sofortüberweisungssystemen und Bankgeschäften verknüpft sind.

Vertreter der Weltbank haben sich bereits zuvor zur Notwendigkeit digitaler Ausweise im Finanzwesen geäußert. Im Jahr 2024 sprachen Ajay Banga, Präsident der Weltbankgruppe, und Hans Vestberg, Vorsitzender und CEO von Verizon, auf dem Global Digital Summit in Washington D.C. über die Notwendigkeit eines digitalen Identitätsprüfungssystems.

Banga bezeichnete digitale Ausweise als „den Gesellschaftsvertrag eines Bürgers” und erklärte, dass die Regierung für die Verwaltung dieser Ausweise zuständig sein sollte.

„Private Unternehmen sollten das nicht besitzen. Es ist der Gesellschaftsvertrag eines Bürgers mit seinem Land, eine Identität, eine Währung und Sicherheit zu haben. Das sollte man ihnen nicht wegnehmen. Sie sollten eine digitale Identität haben. Diese digitale Identität sollte die Privatsphäre dieses Bürgers garantieren. Sie sollte ihnen bei ihrer Sicherheit helfen, aber die Identität sollte von der Regierung vergeben werden. „Sobald Sie das getan haben, können Sie sie mit der Infrastruktur verbinden, die ein privates Unternehmen, sei es Ericsson oder Verizon oder eine Kombination aus beiden, aufbauen kann – in der Tat handelt es sich meist um eine Kombination. „Dann stellt sich die Frage, was Sie damit machen, wofür Sie diese digitale ID benötigen, damit Sie mit diesem Bürger in Verbindung treten können? Nun stellt sich die Frage: Wenn man sich mit diesem Bürger verbindet, muss man sicherstellen, dass die Regierungen die Privatsphäre dieses Bürgers garantieren, denn wenn man das nicht tut, wird man Probleme mit der Akzeptanz dieser Idee bekommen. Wenn man möchte, dass dies weltweit angenommen wird, ja, dann muss man die Infrastruktur schaffen und eine digitale ID einführen. Darüber haben wir schon früher gesprochen. Das muss man in Gang bringen und dann von dort aus weitermachen.“

Er fügte hinzu:

„Ein Gefühl der Krise ist Ihr bester Freund. Lassen Sie niemals eine Krise ungenutzt verstreichen. Ein Gefühl der Krise ist Ihr bester Freund, wenn es darum geht, Menschen davon zu überzeugen, dieses Dreieck anzugehen, zusammen mit den Möglichkeiten, die die Technologie bietet, und dem größten Spielraum, den die Geopolitik und die Fragmentierung der globalen Ordnung bieten. Deshalb glaube ich an die Digitalisierung für uns.“

Am 26. Februar veröffentlichte die Weltbank ein Papier mit dem Titel „ID Meets Instant“.

Die Gruppe fasste ihre Studie in einem Blogbeitrag zusammen. Die Weltbank schrieb (Hervorhebung von mir):

Stellen Sie sich folgende Situation vor: María betreibt einen kleinen Lebensmittelladen und erhält eines Nachmittags eine Nachricht, in der sie gebeten wird, einen Lieferanten dringend über das schnelle Zahlungssystem des Landes zu bezahlen. Der Name kommt ihr bekannt vor. Die Zahlungsaufforderung sieht echt aus. Sie überweist das Geld. Minuten später merkt sie, dass es sich um einen Betrug handelt. Das Geld ist weg. Schnelle Zahlungssysteme sind unglaublich leistungsstark. Sie bewegen Geld sofort, rund um die Uhr und zu geringen Kosten. Aber Geschwindigkeit schließt auch Spielraum für Fehler aus. Sobald Gelder bewegt sind, sind sie schwer wiederzubekommen. Und heute basieren viele schnelle Zahlungssysteme noch immer auf fragmentierten Identitätsprüfungen und app-spezifischen Kontrollen, die Nutzer Betrug, fehlgeleiteten Zahlungen und unnötigen Reibungsverlusten aussetzen. Hier kann die digitale Identität die Erfahrung grundlegend verändern. Über die individuelle Sicherheit und Bequemlichkeit hinaus trägt die Integration von Schnellzahlungssystemen und digitaler Identität auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen bei. Durch die Verringerung von Zahlungsproblemen, Betrugsrisiken und Einstiegshürden helfen diese Systeme kleinen Unternehmen, formell zu arbeiten, zuverlässig bezahlt zu werden und ihre Aktivitäten auszuweiten, während Arbeitnehmer und Kleinstunternehmer besser an der digitalen Wirtschaft teilhaben können. Auf diese Weise unterstützt eine vertrauenswürdige digitale Zahlungsinfrastruktur direkt die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Produktivität und die Widerstandsfähigkeit. Verwendung digitaler IDs zur Verbesserung der Erfahrung mit schnellen Zahlungen In den meisten Ländern werden digitale IDs hauptsächlich bei der Kundengewinnung verwendet. Man zeigt seinen Ausweis, eröffnet ein Konto, und dann verschwindet die Identität aus dem Zahlungsprozess. Die Zahlungen selbst basieren auf Pseudonymen, Kontonummern oder Telefonnummern, wobei die Nutzer nur begrenzt überprüfen können, an wen sie tatsächlich zahlen. Was wäre, wenn die Identität bei der Transaktion erhalten bliebe? In Marías Fall hätte die Zahlungsaufforderung einen überprüfbaren Nachweis der Identität des Lieferanten enthalten können, der von einer vertrauenswürdigen Behörde ausgestellt und im gesamten Zahlungsökosystem anerkannt worden wäre. Vor dem Senden des Geldes hätte Marías Telefon Folgendes anzeigen können: Verifizierter Händler. Registriertes Unternehmen. Ausweis ausgestellt durch die nationale ID-Behörde. Wenn die Identität nicht übereinstimmt, würde die Zahlung eine klare Warnung auslösen. Dabei geht es nicht darum, neue Schritte hinzuzufügen oder Zahlungen zu verlangsamen. Es geht darum, Vertrauen übertragbar und wiederverwendbar zu machen, sodass Nutzer sofort und ohne Reibungsverluste bestätigen können, mit wem sie es zu tun haben. Der gleiche Ansatz verbessert auch andere wichtige Aspekte: die Eröffnung eines neuen Kontos in wenigen Minuten statt in mehreren Tagen, die sichere Authentifizierung ohne Passwörter oder SMS-Codes und die sichere Weitergabe der Zahlungshistorie, um Zugang zu Krediten oder Versicherungen zu erhalten, ohne Rohdaten preiszugeben. Was dafür erforderlich ist Wichtig ist, dass dafür keine neuen Zahlungssysteme oder eine einzige nationale Geldbörse erforderlich sind. Der in ID Meets Instant untersuchte Ansatz baut auf bestehenden Schnellzahlungssystemen und Investitionen in digitale Identitäten auf, indem eine übertragbare Zahlungsidentitätsbescheinigung eingeführt wird, die überprüfbare Anmeldedaten nutzt und auf einem Vertrauensrahmen basiert, der zwischen nationalen Identitätsbehörden und Betreibern und Regulierungsbehörden von Schnellzahlungssystemen eingerichtet wurde. Die Zahlungsidentitätsbescheinigung kann als portables digitales Portfolio für Finanzdienstleistungen verstanden werden – funktional ähnlich wie eine Kartenbescheinigung, jedoch für offene, kontobasierte Systeme konzipiert und in der Lage, über mehrere Anbieter hinweg zu funktionieren und Zugang zu verschiedenen Diensten und Funktionen zu bieten. Sie kann von mehreren Banken und Zahlungsdienstleistern ausgestellte Bescheinigungen in einem einzigen, wiederverwendbaren Konstrukt bündeln und ermöglicht so Interoperabilität innerhalb des Ökosystems, während die Wahlmöglichkeiten der Nutzer erhalten bleiben. Durch die Verwendung einer KYC-verifizierbaren Berechtigung, die in autoritativen digitalen ID-Systemen verankert ist, unterstützt die Zahlungsidentitätsberechtigung die sofortige Onboarding-Funktion über verschiedene Anbieter hinweg und verringert das Risiko von Mule-Konten und synthetischen Identitäten, die fragmentierte Onboarding-Praktiken ausnutzen. Während Transaktionen kann eine verifizierbare Darstellung der Identität des Zahlungsempfängers in einen QR-Code oder eine Zahlungsaufforderung eingebettet werden, sodass Benutzer die Identität eines Händlers oder Empfängers kryptografisch validieren können, bevor sie eine Zahlung autorisieren. Die Zahlungsidentitätsreferenz ermöglicht auch eine vertrauenswürdige, einwilligungsbasierte Datenfreigabe und Authentifizierung. Zahlungsvorgänge und zugehörige Informationen können in überprüfbaren Referenzen innerhalb der Zahlungsidentitätsreferenz gebündelt und selektiv weitergegeben werden, um den Zugang zu Krediten, die Risikobewertung und die Betrugsbekämpfung zu unterstützen, ohne Rohdaten offenzulegen. In die Zahlungsidentitätsreferenz eingebettete Authentifizierungsreferenzen können ähnlich wie andere Zahlungsinstrumente über Anbieter und Kanäle hinweg wiederverwendet werden, was die Reibung für den Nutzer verringert und gleichzeitig die Sicherheit erhöht. In der Praxis bedeutet dies drei Dinge. Erstens wird die Identität zu einer Berechtigungsnachweis, der übertragen werden kann. Anstatt dass jede Bank oder jedes Wallet die Überprüfungen isoliert wiederholt, können vertrauenswürdige Berechtigungsnachweise einmalig ausgestellt und mit Zustimmung des Benutzers wiederverwendet werden. Zweitens erfolgt die Überprüfung zum Zeitpunkt der Zahlung und nicht nur bei der Registrierung. Zahlungsanforderungen, QR-Codes oder Zahlungsaufforderungen können einen kryptografischen Nachweis darüber enthalten, wer Geld anfordert oder empfängt. Drittens behalten die Nutzer die Kontrolle. Die Zugangsdaten befinden sich in Wallets oder Apps, die die Nutzer bereits verwenden. Es werden nur die für eine bestimmte Transaktion erforderlichen Mindestinformationen weitergegeben, und Berechtigungen können widerrufen werden. Da dieses Modell als Overlay funktioniert, können Länder es schrittweise einführen, beginnend mit Anwendungsfällen mit großer Wirkung wie der Bestätigung des Zahlungsempfängers oder der sofortigen Registrierung. Politische und regulatorische Schutzmaßnahmen sind wichtig Die tiefere Integration der Identität in den Zahlungsverkehr wirft berechtigte Fragen auf. Wer stellt die Zugangsdaten aus? Wer kann sie überprüfen? Was passiert, wenn etwas schiefgeht? Aus diesem Grund legt das Modell neben der Technologie den Schwerpunkt auf starke politische und regulatorische Grundlagen. Ein gemeinsames Vertrauensrahmenwerk ist unerlässlich, um digitale Identitätsbehörden, Zahlungssystembetreiber und Finanzaufsichtsbehörden aufeinander abzustimmen. Dieses Rahmenwerk definiert, wie Zugangsdaten ausgestellt, validiert, widerrufen und überwacht werden. Es klärt auch die Haftung und Streitbeilegung, was in schnellen, irreversiblen Zahlungsumgebungen von entscheidender Bedeutung ist. Datenschutz und Verbraucherschutz sind nicht verhandelbar. Überprüfbare Zugangsdaten unterstützen die Datenminimierung und die Einwilligung durch Design. Die Nutzer geben nicht ihre vollständigen Identitätsprofile weiter, sondern legen Nachweise vor. Die Aufsichtsbehörden behalten die Aufsicht, und der Wettbewerb wird gewahrt, indem sichergestellt wird, dass kein einzelner Anbieter den Zugang zu Zugangsdaten oder Wallets kontrolliert. Schließlich müssen Sicherheitsvorkehrungen vorausschauend sein. Da Betrugsmethoden immer raffinierter werden und KI-gesteuerte Agenten beginnen, Zahlungen im Namen der Nutzer zu veranlassen, bieten identitätsbasierte Zugangsdaten eine Grundlage für kontrollierte Delegation, Überprüfbarkeit und Vertrauen in großem Maßstab. Von schnelleren Zahlungen zu besseren Zahlungen Schnelle Zahlungssysteme haben die Art und Weise, wie Geld bewegt wird, verändert. In der nächsten Phase geht es darum, wie sicher, vertrauensvoll und inklusiv die Menschen sie nutzen können. Indem sie die digitale Identität in den Mittelpunkt der Zahlungsströme stellen, können Länder Betrug reduzieren, den Zugang vereinfachen und alltägliche Transaktionen weniger riskant und effizienter gestalten. Die Chance besteht nicht darin, etwas völlig Neues aufzubauen, sondern das, was bereits existiert, zu einem System zu verbinden, das für Nutzer wie María jeden Tag besser funktioniert.

Der Blogbeitrag der Weltbank ging nicht darauf ein, aber wenn man sich das eigentliche Papier genauer ansieht, wird die Tokenisierung direkt erwähnt; und vieles von dem, was zuvor beschrieben wurde, könnte oder wird Tokenomics beinhalten.

Auf Seite 14 schreiben die Autoren in ihrer Diskussion über die Interoperabilität von digitalen IDs und Zahlungsidentitätsnachweisen (PIC):

Anmeldedaten sind seit langem ein vertrauter Bestandteil des Zahlungsverkehrs, sei es in Form von Debit- und Kreditkarten, mobilen Geldbörsen oder App-basierten Zahlungsdiensten. Da Nutzer und Anbieter bereits an Anmeldedaten gewöhnt sind, kann die Erweiterung dieser Modelle um [überprüfbare Anmeldedaten] VCs einen nahtlosen Übergang ermöglichen. Die Integration von VCs in FPS ist daher kein disruptiver, sondern ein evolutionärer Schritt, der auf bestehenden Gewohnheiten und Infrastrukturen aufbaut und diese durch mehr Vertrauen, Sicherheit und Interoperabilität verbessert. VCs können auch Sicherheit auf Tokenisierungsebene in die FPS-Digital-ID-Integration bringen, während sie Lock-in vermeiden und eine breitere Interoperabilität zwischen Wallets, Systemen und Anwendungsfällen ermöglichen. Ein zentraler Wert von VCs ist ihre Fähigkeit, die gleichen Sicherheits- und Datenschutzvorkehrungen zu bieten, die traditionell durch Tokenisierung erreicht werden, jedoch auf eine offenere und flexiblere Weise. Durch die Nutzung selektiver Offenlegung und kryptografischer Nachweise stellen VCs sicher, dass sensible Identifikatoren im Transaktionsprozess niemals offengelegt werden müssen. Dadurch können sie als sichere, dynamische Berechtigungsnachweise fungieren, die den Zugriff auf FPS-Rails autorisieren können, ohne auf proprietäre Token-Formate angewiesen zu sein. […]Wichtig ist, dass PICs nicht an eine einzige Schnittstelle gebunden sind. Sie können über kontaktlose Kanäle, Web-Sitzungen, Einmal-Token oder statische und dynamische QR-Codes mobilisiert werden. Sie können auch mit White-Label-Wallets, Multi-Issuer-Wallets oder PSP-spezifischen Anwendungen verknüpft werden. Diese Vielfalt an Zugangskanälen und Initiierungsmethoden stellt sicher, dass PICs weiterhin breit einsetzbar sind und die Inklusivität fördern, indem sie die Nutzer dort abholen, wo sie sich befinden. Gleichzeitig wird die Sicherheit erhöht, da alle PIC-basierten Transaktionen an VCs gebunden sind und erst nach einer starken Kundenauthentifizierung initiiert werden. Dieser doppelte Fokus auf Flexibilität und Sicherheit schafft eine Zugangsberechtigung, die sowohl praktisch als auch vertrauenswürdig ist.

Mit anderen Worten: VCs können die Tokenisierung einführen, sind aber auch nicht davon abhängig, sodass interoperable Systeme möglich sind, die nahtlos zusammenarbeiten können.

VCs werden auch tokenisierte Zahlungen an Behörden und Händler ermöglichen, heißt es in dem Papier.

Wie dies im Alltag funktionieren würde, erklärt die Weltbank wie folgt:

Nach der Speicherung wird der PIC Teil des Alltags. Benutzer können Zahlungen authentifizieren, ihre Identität bestätigen oder KYC-Prozesse bei jedem verbundenen Finanzdienstleister abschließen. Dies funktioniert in den folgenden Offline- und Online-Umgebungen: • Bei Händlern: Ein Benutzer kann sein Telefon über NFC an einem Point-of-Sale-Terminal antippen, einen QR-Code scannen oder einen Einmal-Token anzeigen. Der PIC stellt sicher, dass Zahler und Zahlungsempfänger sofort verifiziert werden, wodurch Betrugsfälle reduziert werden. • Bei Behördendienstleistungen: Ein Nutzer kann seinen PIC vorlegen, wenn er einen Geldtransfer beantragt. Seine verifizierte Identität und sein bevorzugtes Konto werden in Echtzeit weitergegeben, sodass die Behörde die Berechtigung bestätigen und die Zahlungsdetails registrieren kann. • In digitalen Sitzungen: Ein Benutzer kann sich mit seinem PIC sicher über Websitzungen anmelden oder Einmalcodes für die Fernauthentifizierung generieren, wodurch die wiederholte Eingabe von Anmeldedaten vermieden wird. Aus Sicht des Benutzers sind diese Aktionen einfach und vertraut. Er sieht Aufforderungen wie „Zahlung genehmigen“ oder „Identität bestätigen“. Die Komplexität der kryptografischen Verifizierung, der selektiven Offenlegung und der Einwilligungsverwaltung bleibt verborgen.

Die Autoren merken in ihren abschließenden und zukunftsorientierten Überlegungen an, dass digitale IDs und Tokenisierung die „neuen Formen des Geldes“ beeinträchtigen werden.

Neue Formen des Geldes: Während Zentralbanken digitale Währungen erforschen und Krypto- und tokenisierte Vermögenswerte weiter wachsen, können Risikokapitalgeber eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der finanziellen Integrität spielen. Mehrstufige oder zweckgebundene Berechtigungsnachweise könnten eine konforme Onboarding-Prozess, Transaktionsüberprüfung und Überprüfbarkeit ermöglichen, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen. Die ausdrückliche Anerkennung von Berechtigungsnachweisen über Rechtsgrenzen hinweg könnte auch grenzüberschreitende Experimente mit digitalen Zentralbankwährungen und die Integration digitaler Vermögenswerte in regulierte Finanzökosysteme unterstützen.

KOMMENTAR DES AUTORS

Was die Weltbank in ihrem Blogbeitrag nicht erwähnt hat, ist, dass Instant-Überweisungs-Zahlungssysteme auch die Verwendung von CBDCs und Tokenisierung unterstützen können. Eine Reihe von Vertretern der US-Notenbank haben dies zugegeben, wie ich bereits letztes Jahr dargelegt habe, als Trump (zusammen mit Elon Musk) Executive Orders zur Modernisierung der Zahlungssysteme im Finanzministerium unterzeichnete und in den EOs ausdrücklich die Nutzung von Sofortüberweisungs-Zahlungssystemen (FedNow) erwähnt wurde, was den Weg für CBDCs (im Falle der USA Stablecoins) und Tokenisierung ebnet.

Was die Weltbank beschrieben hat, findet in Indien bereits statt. Fast jeder Mensch wird eine digitale ID haben, die mit seinem System für Sofortüberweisungen verknüpft ist. Dies wurde letztes Jahr in gemeinsamen Gesprächen mit der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) diskutiert. Indiens digitale ID hat sich als so effektiv erwiesen, dass darüber diskutiert wurde, ob das Land eine Tokenisierung auf öffentlicher Ebene vornehmen sollte. Ich denke, dass sie dies letztendlich tun werden, aber es unterstreicht, wie wichtig digitale IDs sind.

Einer der Redner während einer der Podiumsdiskussionen war ein Inder, der bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich arbeitet, und er scherzte, dass die gesamte Identität der Menschen in nur wenigen Jahren tokenisiert sein werde.

Was die Weltbank sagt, ist an sich nichts Neues: Wir haben bereits von BlackRock, den Vereinten Nationen, der BIZ, dem IWF und privaten Institutionen Ähnliches über digitale IDs gehört. Digitale IDs entsprechen ihren globalistischen und zentralbankpolitischen Zielen. Mit ihnen werden die Tokenisierung und ein globaler Überwachungsstaat mit Sozialkredit-Bewertung ermöglicht, in dem letztendlich alles in Echtzeit in Blockchain-Ledgern verfolgt, zurückverfolgt und programmiert wird. Ich habe ausführlich darüber geschrieben. Fink und andere haben deutlich gemacht, dass digitale IDs vorhanden sein müssen, damit die vollständige Tokenisierung funktionieren kann.

Ich wurde schon von einigen Leuten gefragt, wie die Tokenisierung weltweit funktionieren soll, da so viele Länder, Zentralbanken und private Unternehmen ihre eigenen Interessen und Plattformen haben. Stichwort: INTEROPERABILITÄT. Die Weltbank hat dies in diesem Bericht erläutert. Digitale IDs, PICs und VCs ermöglichen es Zentralbanken, Finanzministerien, Fintechs, Tradfi und Instant-Payment-Systemen, zusammenzuarbeiten, weil sie wissen, wer Sie sind. Daher kann Fiat-Geld theoretisch in herkömmliches digitales Bankgeld (DBC) umgewandelt werden – das, was wir derzeit haben – und dieses kann wiederum in Stablecoin-Zahlungen oder CBDCs umgewandelt werden, sei es mit privaten digitalen Token-Wallets (z. B. Coinbase, Kraken, Robinhood) oder einem digitalen Yuan in China, der von der Zentralbank ausgegeben wird, oder ob es sich um digitale Zahlen auf einem Bildschirm in einer nicht tokenisierten Wirtschaft wie in Indien handelt. Der Punkt ist, dass all dies dann nahtlos wieder umgewandelt werden kann. So kann man beispielsweise in den USA ein öffentlich-privates System (Faschismus) oder in China oder Teilen Afrikas nur CBDC (Kommunismus) haben.

Deshalb rede ich immer wieder darüber. Digitale IDs gibt es bereits in Form von Online-Transaktionen und Suchverläufen: Jetzt geht es darum, diese zu konsolidieren und im Laufe der Zeit langsam durchzusetzen.

Warum arbeitet Trump beispielsweise direkt mit Palantir und Oracle zusammen, um all unsere persönlichsten und intimsten Daten und Genominformationen über uns zu kombinieren?

Letztendlich wird all dies in nicht allzu ferner Zukunft im System des Tierzeichens zusammengefasst werden. Die Tokenisierung legt die nächsten Bausteine auf dem Weg zu diesem Ziel.