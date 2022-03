US-Kongressabgeordnete in einem Posting bei Twitter über die Tatsache der Existenz von US-Biolaboren in der Ukraine

Tulsi Gabbard in einem Tweet an US-Senator Mick Romney: TWITTER LINK



Tulsi Gabbard:

Sie haben mich einen „verräterischen Lügner“ genannt, weil ich die Tatsache erklärt habe, dass „es in der Ukraine mehr als 25 von den USA finanzierte Biolabore gibt, die bei einem Verstoß tödliche Krankheitserreger in die USA/Welt freisetzen und verbreiten würden“ und daher gesichert werden müssen, um neue zu verhindern Pandemien. Seltsamerweise behaupten Sie, dass die Sicherung dieser Labore (oder sogar der Aufruf zur Sicherung dieser Labore) Verrat ist und zum Verlust von Menschenleben führen wird, obwohl das genaue Gegenteil offensichtlich der Fall ist. Die Ausbreitung von Krankheitserregern wird den Verlust von Menschenleben verursachen, nicht die Verhinderung einer solchen Ausbreitung.

Senator Romney, bitte beweisen Sie, dass das, was ich gesagt habe, unwahr und verräterisch ist. Wenn Sie das nicht können, sollten Sie das Ehrenhafte tun: sich entschuldigen und aus dem Senat ausscheiden.

Die Beweise für die Existenz solcher Biolabs, ihre Anfälligkeit und damit die Notwendigkeit, sofort Maßnahmen zu ihrer Sicherung zu ergreifen, sind unbestritten:

Victoria Nuland vom Außenministerium räumte in ihrer Aussage vor dem US-Senat (8. März 2022) ein, dass es in der Ukraine solche Labors mit gefährlichen Krankheitserregern gibt: „Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, die wir tatsächlich sehr befürchten, dass russische Truppen nach ……um die Kontrolle zu erlangen. Wir arbeiten mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass eines dieser Forschungsmaterialien in die Hände russischer Streitkräfte fällt, falls sie sich nähern.“ Das Pentagon Fact Sheet (11. März 2022) enthält zahlreiche Aussagen, die direkt und indirekt die Existenz solcher Biolabore bestätigen.

„Die Vereinigten Staaten haben über BTRP seit 2005 etwa 200 Millionen US-Dollar in die Ukraine investiert und 46 ukrainische Labors, Gesundheitseinrichtungen und Diagnosezentren unterstützt.“ LINK

3. Der Korrespondent von CBS Face the Nation (13. März 2022), David Martin, sagte, ein Pentagon-Beamter habe ihm gesagt, sie seien besorgt über die Existenz solcher Biolabore in der Ukraine: „Die Sorge ist, dass die Russen eine dieser biomedizinischen Forschungseinrichtungen beschlagnahmen, die die Ukraine hat …… wo sie an tödlichen Krankheitserregern wie Botulismus und Anthrax forschen, eine dieser Einrichtungen beschlagnahmen, den Krankheitserreger bewaffnen und dann die Ukraine und die USA dafür verantwortlich machen, weil die USA einen Teil der Forschung unterstützt haben, die in China durchgeführt wird diese Einrichtungen.“

4. Im April 2020 widerlegte die US-Botschaft in der Ukraine den Vorwurf Russlands, dass die USA Biolabors in der Ukraine zur Entwicklung biologischer Waffen einsetzen, dass es von den USA finanzierte Labors in der Ukraine gibt, die mit Krankheitserregern für Impfstoffe und andere friedliche Zwecke arbeiten. LINK

5. CNN-Faktencheck (10. März 2022): „Es gibt von den USA finanzierte Biolabore in der Ukraine, so viel ist wahr.“

6. Darüber hinaus gibt es laut DoD in der Ukraine zwei Biolabors, die seit einiger Zeit unter russischer Kontrolle stehen: „Russland hat zwei ukrainische Labors illegal in Besitz genommen, die BTRP 2014 modernisiert hat, und verweigert der Ukraine weiterhin den Zugang zu diesen Einrichtungen.“

Also, Senator Romney, Sie haben die Wahl: Aus Stolz weiterhin die Wahrheit leugnen oder zugeben, dass Sie falsch liegen, sich entschuldigen und zurücktreten. Aloha. Und denken Sie daran, dass wir ohne die Wahrheit weder sicher noch frei sein können.