US-Kongressabgeordneter verbindet „Selbstmord“ eines Journalisten mit „Clinton-Verbrechersyndikat“

Der Tod des Journalisten Christopher Sign könnte mit dem Clinton-Verbrechersyndikat in Verbindung stehen, schlug die US-Kongressabgeordnete Lauren Boebert auf Twitter vor. Sie postete auf dem sozialen Medium einen Ausschnitt aus einem Interview, das Sign mit Fox News geführt hatte, und schrieb: „Wie kommt es, dass so viele Menschen, die sich dem Clinton-Verbrechersyndikat entgegenstellen, sterben?“

Why is it that so many who cross the Clinton Crime Syndicate end up dead? pic.twitter.com/9vAlXeLX24 — Lauren Boebert (@laurenboebert) June 13, 2021

In dem Clip, erzählt Sign, von seiner Rückkehr an den Arbeitsplatz, nachdem er und seine Familie wegen seines Buches „Secret on the Tarmac“ Morddrohungen über ein geheimes Treffen der ehemalige Präsident Bill Clinton an einem Flughafen mit dem ehemaligen Attorney General Loretta Lynch erhalten hatte.

„Meine Familie wurde kurz nachdem diese Geschichte herauskam, ernsthaft bedroht“, sagte der Journalist. „Kreditkarten werden gehackt. Meine Kinder, wir benutzen Codewörter, wir haben geheime Codewörter, damit sie wissen, was sie tun sollen.“

In dem Buch beschreibt er, wie Bill Clinton Frau Loretta Lynch im Jahr 2016 besuchte, um den Schaden durch den E-Mail-Skandal für seine Frau zu mildern. Hillary Clinton hat als Außenministerin entgegen aller Regeln ein persönliches E-Mail-Konto benutzt. Der damalige FBI-Direktor Comey sagte später, dass sie nicht strafrechtlich verfolgt werden würde.

Der Journalist wurde am Samstagmorgen tot in seinem Haus in Alabama gefunden. Er scheint „Selbstmord“ begangen zu haben, so die Polizei.