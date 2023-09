US-Marine bereitet sich auf Krieg mit China vor, da die Möglichkeit eines nuklearen Konflikts näher rückt

Während die US-Marine behauptet, keinen Krieg mit China führen zu wollen, bereitet sie sich gleichzeitig auf einen bewaffneten Konflikt im Pazifik vor. Während sich das Militär auf einen Krieg vorbereitet, behaupten die Mainstream-Medien, ein „nuklearer Schlagabtausch“ mit China sei viel näher, als die meisten Amerikaner sich vorstellen könnten.

Gordon Chang, Senior Fellow und China-Experte des Gatestone Institute, warnt eindringlich vor einem möglichen nuklearen Schlagabtausch mit China, da die Spannungen auf der Weltbühne weiter zunehmen und die USA sich auf einen Krieg vorbereiten.

„Wir sind viel näher an einem nuklearen Schlagabtausch, als die Amerikaner denken“, sagte Chang am Montag in der Fox Business-Sendung „Mornings with Maria“. „China bereitet sich auf einen Krieg vor… China beobachtet die Vereinigten Staaten im Hinblick auf einen Atomangriff, also müssen wir uns des Ernstes der Lage bewusst sein. Die Probleme innerhalb des chinesischen Regimes deuten darauf hin, dass Xi Jinping in der Raketenstreitmacht, die fast alle Atomwaffen Chinas kontrolliert, jetzt Offiziere einsetzt, die seinen Befehlen gehorchen und den Knopf drücken, wenn er es sagt“.

Chang kritisierte die Biden-Regierung dafür, dass sie Unternehmen dazu aufrufe, in China zu bleiben. „Die Biden-Regierung hat die Unternehmen angefleht, in China zu bleiben, und das ist absolut falsch“, sagte er der Moderatorin Maria Bartiromo. „Natürlich wird es den USA wirtschaftlich schaden, wenn sich amerikanische Unternehmen aus China zurückziehen, aber wir haben wirklich keine andere Wahl, denn die Alternativen sind viel, viel schlimmer.“

„Die Biden-Regierung bestärkt Xi Jinping in seiner Ansicht, dass die USA ein Bittsteller sind, denn in der Kaiserzeit waren es Bittsteller, die ihre Beamten an den chinesischen Hof schickten. Der chinesische Hof hat seine Beamten nicht an andere Orte geschickt. Was wir jetzt haben, ist Biden, der Peking noch schlimmer macht, als es normalerweise ist. Das ist wirklich schlimm.

Chang argumentiert, dass die USA angesichts des immer näher rückenden Atomkonflikts ihre Geschäfte von den Gebieten fernhalten sollten, auf die ein Krieg massive Auswirkungen haben würde, und das sei Taiwan.

Man hat das Gefühl, dass ein Krieg mit jedem Tag wahrscheinlicher wird. Die Spannungen nehmen weiter zu, und die politischen Parasiten versuchen weiterhin, ihre Sklaven dazu zu bringen, für sie zu töten und zu sterben.