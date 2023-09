George Soros bezahlte TikTok-Stars, um Pro-Biden-Propaganda unter Jugendlichen zu verbreiten

Der linksgerichtete Milliardär George Soros hat einem neuen Bericht zufolge TikTok-Stars dafür bezahlt, bei jungen Menschen für Präsident Joe Biden zu werben.

Im Jahr 2022 erhielten mehrere TikTok-Aktivisten der Generation Z mindestens 300.000 Dollar von Soros, um für die radikale „Woke“-Agenda der Demokraten zu werben.

Laut der New York Post wurden die einflussreichen Social-Media-Akteure dafür bezahlt, Inhalte zu posten, die Biden unterstützten und die radikale linke Agenda förderten.

Öffentliche Finanzdokumente zeigen, dass Soros‘ Open Society Foundations in den Jahren 2020 und 2021 5,5 Millionen Dollar an Accelerate Action Inc. gespendet haben.

Accelerate Action Inc. ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Umsetzung „neuer Modelle der Bürgerorganisation, insbesondere in farbigen Gemeinschaften“ widmet.

Im Jahr 2022 wird die Organisation mindestens 300.000 Dollar für Gen-Z for Change zur Verfügung stellen.

Gen-Z for Change ist eine weitere gemeinnützige Organisation, die früher TikTok for Biden hieß.

Aus den letzten öffentlich zugänglichen Steuerunterlagen, die von der Post eingesehen wurden, geht hervor, dass Accelerate Action die einzige gemeinnützige Organisation war, die Mittel an Gen-Z for Change gespendet hat.

Auf ihrer Website beschreibt sich Gen-Z for Change als „eine Gruppe junger Aktivisten, die Online-Plattformen nutzen, um positiven sozialen Wandel herbeizuführen“.

Die Gruppe nutzt nach eigenen Angaben Social-Media-Plattformen, um „progressive Veränderungen voranzutreiben und Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen“.

Die Organisation unterstützt linksradikale Anliegen, darunter „Klimagerechtigkeit“, „Arbeitnehmerrechte und wirtschaftliche Gerechtigkeit“, „Gleichstellung der Geschlechter und reproduktive Rechte“, „LGBTQ+-Rechte“, „Rechte indigener Völker“ und „Rassengerechtigkeit“.

Gen-Z for Change drängt junge Wähler dazu, die radikale Agenda der Demokraten zu unterstützen, darunter eine allgemeine Gesundheitsversorgung, die Streichung ausstehender medizinischer Schulden, Gesetze zum Waffenbesitz unter roter Flagge und ein Verbot von Gesetzen zur Wähleridentifizierung.

Die jungen Aktivisten unterstützen auch die Gewährung von Asyl für alle Flüchtlinge, die Abschaffung der US-Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement), die Abschaffung der Polizei und die Abschaffung von Kautionen.

Die Gruppe kämpft auch gegen den Versuch der Konservativen, die marxistische Critical Race Theory (CRT) an öffentlichen Schulen zu verbieten.

„Der Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, hat eine Richtlinie für Lehrer erlassen, die ‚Kritische Rassentheorie‘ in den Lehrplan aufzunehmen“, rühmt sich die Gruppe.

„Die kritische Rassentheorie, ein soziologisches Rahmenwerk, wird von den Republikanern als Waffe benutzt, um einen riesigen Nichtsnutz zu inszenieren.

„Einfach ausgedrückt: Die Republikaner wollen keine genaue Darstellung der Rassenbeziehungen in den Vereinigten Staaten.

„Um die Arbeit der Lehrer nicht zu erschweren und um bigotte Republikaner zu trollen, haben wir einen Code entwickelt, der es den Leuten erlaubt, die Telefonleitungen mit Liedtexten oder was auch immer zu spammen.

Letztes Jahr informierte Bidens Regierung die TikTok-Nutzer der Generation Z über die Bemühungen der Nation, den endlosen Krieg in der Ukraine aufrechtzuerhalten.

Sie wurden auch ins Weiße Haus eingeladen, um zu sehen, wie Biden den Inflation Reduction Act unterzeichnete.

Es sei jedoch unklar, wie die Gruppe das Geld von Soros verteilt habe, berichtet die Post.

Die republikanische Kongressabgeordnete Elise Stefanik (R-NY) sagte der Post, sie habe Soros‘ Bemühungen, junge Menschen zu indoktrinieren, scharf kritisiert.

„George Soros finanziert die nächste Generation linksradikaler Aktivisten auf einer Plattform, die der [Kommunistischen Partei Chinas] verpflichtet ist“, sagte sie der Post.

Ein Sprecher der Open Society Foundations reagierte auf die Ergebnisse mit der Behauptung, die Aktivitäten von Soros und seiner Organisation seien zum Wohle des amerikanischen Volkes.

„Wir glauben, dass mehr und nicht weniger Wähler, einschließlich jüngerer und historisch marginalisierter Gemeinschaften, in der Lage sein sollten, an der amerikanischen Demokratie durch freie und faire Wahlen teilzunehmen“, sagte der Sprecher der Post.

„Wir sind stolz darauf, Organisationen zu unterstützen, die neue Technologien nutzen, um die Bürgerbeteiligung zu fördern und zu einer inklusiveren, gerechteren und offeneren Gesellschaft beizutragen“.