Floridas Gesetz über Zwangsquarantäne und Zwangsimpfungen

Der Gouverneur und der Generalstaatsanwalt des Staates New York kämpfen hart für Quarantänelager und haben offiziell Berufung gegen ein Gerichtsurteil eingelegt, das ihnen verbietet, solche groben Menschenrechtsverletzungen durchzusetzen. Die Anwältin Bobbie Ann Cox hat am vergangenen Mittwoch mündlich gegen die psychopathischen Autoritären argumentiert, als sie ihre Berufung einreichten.

Ich kann nur dankbar sein, in einem freien Staat wie Florida zu leben. Zum Glück haben wir einen republikanischen Gouverneur. Und wir werden von einer republikanischen Supermehrheit im Parlament geschützt. Alles gut im Sunshine State ….

Warte mal! Nicht so schnell! Wir könnten ein Problem haben.

Ich gebe zu, dass ich von diesem Gesetz nichts wusste, bis mich Mary Helms, die Vorsitzende des Liberty Caucus der Republikaner für Franklin County Florida, darauf aufmerksam machte. Marys Ehemann John Helms hat in jüngster Vergangenheit die „Ban the Jab“-Resolution im Franklin County GOP durchgesetzt.

Dieses aktualisierte Gesetz wurde 2023 verabschiedet. Es handelt sich um das Florida Statut, Titel XXIX, Kapitel 381, insbesondere Abschnitt 00315. Es scheint eine totale Katastrophe zu sein. Nach diesem Gesetz können Die Bürger von Florida gegen ihren Willen zwangsweise isoliert und unter Quarantäne gestellt werden, und ihnen kann jede Behandlung, nicht nur Impfungen, aufgezwungen werden. Die Formulierung wurde gegenüber früheren Fassungen von „Impfung“ in „jede Behandlung“ geändert. Ich wurde darauf hingewiesen, dass diese Änderung wahrscheinlich vorgenommen wurde, weil sich herausgestellt hat, dass C19-Injektionen keine „Impfstoffe“ sind.

Lassen Sie uns mit einigen der Legaldefinitionen in diesem Gesetz beginnen:

(a) „Absonderung“ bedeutet die Trennung einer Person, bei der der begründete Verdacht besteht, dass sie mit einer übertragbaren Krankheit infiziert ist, von nicht infizierten Personen, um die mögliche Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

„Quarantäne“ ist die Absonderung einer Person, bei der der Verdacht besteht, dass sie mit einer übertragbaren Krankheit in Berührung gekommen ist, die aber noch nicht erkrankt ist, von Personen, die dieser Krankheit nicht ausgesetzt waren, um eine mögliche Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

Dies könnte zu einer oder zwei roten Fahnen führen. Aber es kommt noch schlimmer. Das Gesetz erlaubt es dem staatlichen Gesundheitsbeamten

4: anordnen, dass eine Person untersucht, getestet, behandelt, isoliert oder unter Quarantäne gestellt wird, wenn es sich um eine übertragbare Krankheit handelt, die eine erhebliche Morbidität oder Mortalität verursacht und eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt. Personen, die aus gesundheitlichen, religiösen oder Gewissensgründen nicht untersucht, getestet oder behandelt werden können oder wollen, können isoliert oder unter Quarantäne gestellt werden.

a. Untersuchungen, Tests oder Behandlungen können von jeder qualifizierten Person durchgeführt werden, die vom staatlichen Gesundheitsbeamten dazu ermächtigt wurde.

b. Stellt die Person eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar, kann der staatliche Gesundheitsbeamte die Person isolieren oder unter Quarantäne stellen. Steht keine praktikable Methode zur Verfügung, um die Person zu isolieren oder unter Quarantäne zu stellen, kann der State Health Officer alle erforderlichen Mittel zur Behandlung der Person einsetzen.

c. Jede Anordnung des staatlichen Gesundheitsbeamten zur Durchführung dieses Absatzes kann von einem Vollstreckungsbeamten gemäß § 381.0012 sofort vollstreckt werden.

Dieses Gesetz scheint tatsächlich die Souveränität des Staates an die Bundesregierung abzutreten und schafft eine bequeme Hintertür für die WHO, um die grundlegenden Menschenrechte der Floridianer zu verletzen.

(2)(a) Das Ministerium erstellt und unterhält einen staatlichen Notfallplan für die öffentliche Gesundheit, der als umfassender Leitfaden für die Reaktion auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit in diesem Bundesstaat dient. Die Abteilung entwickelt den Plan in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Notfallmanagement, anderen Exekutivorganen mit Funktionen, die für Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit relevant sind, Gerichtsmedizinern auf Bezirksebene und nationalen und staatlichen Experten im Bereich der öffentlichen Gesundheit und stellt sicher, dass er mit den Notfallmanagementplänen und -programmen der Bundesregierung im Bereich der öffentlichen Gesundheit integriert und koordiniert wird…

Es wird schwierig sein, den Zehnten Verfassungszusatz zu argumentieren, wenn die Legislative des Bundesstaates ihre Souveränität an die Bundesregierung abgibt. In diesem Interview, das ich vor einiger Zeit mit James Roguski geführt habe, in dem James und ich einander interviewt haben, hat James die Ansicht geäußert, dass die WHO plant, die Bundesregierung zu benutzen, und die Bundesregierung dann die Staaten benutzen wird, um die verbindlichen Richtlinien der WHO umzusetzen. Dieses Gesetz in Florida scheint mit Roguskis Enthüllungen übereinzustimmen.

Es gab ein umfassendes Gesundheitsschutzgesetz namens SB222, das Anfang des Jahres zugunsten von SB 252 gekippt wurde, das anscheinend keinen Schutz in diesem Bereich bietet. SB 252 hebt die Florida Statute, Title XXIX, Chapter 381, Section 00315 nicht auf. Im Gegenteil, es lässt der WHO die Tür offen, die Politik zu diktieren, wenn der Staat dies verlangt. Soweit ich das beurteilen kann, muss der Staat Florida der Bundesregierung gehorchen und die Bundespläne gemäß F.S. 381, Section 00315 befolgen und integrieren.

Es sieht so aus, als ob hier eine bewusste Absicht vorliegt.

Wie sonst wäre ein solches Gesetz zu erklären, das der Bundesregierung und der WHO den Weg ebnet, gegen die Bürger von Florida vorzugehen?

Wie bereits erwähnt, sieht es so aus, als ob der Gesundheitsbeauftragte des Staates jeden, der in Florida lebt, zwangsweise isolieren, unter Quarantäne stellen und zu jeder Behandlung zwingen könnte, und dass er dazu die Polizeigewalt der staatlichen Strafverfolgungsbehörden einsetzen könnte.

Ich habe den Gouverneur und die Legislative in der Vergangenheit wegen SB 252 kritisiert. Lesen Sie die Zeilen 188, 243 und 446 des Gesetzentwurfs, um eine Vorstellung davon zu bekommen, warum das so ist. Wie ist es möglich, dass nach all den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die seit 2020 begangen wurden, dieses Gesetz 2023 verabschiedet wird? Wie kann eine republikanische Supermehrheit dieses Gesetz verabschieden? Wie kann Gouverneur DeSantis dieses Gesetz unterschreiben?

Wenn die Bürger in Florida zwangsweise isoliert werden können und die Definition von Isolierung die Trennung einer Person, von der man vernünftigerweise annimmt, dass sie mit einer übertragbaren Krankheit infiziert ist, von Personen, die nicht infiziert sind, bedeutet, um die mögliche Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Wenn diese zwangsweise unter Quarantäne gestellt werden können und die Definition von Quarantäne „die Trennung einer Person, von der vernünftigerweise angenommen wird, dass sie einer übertragbaren Krankheit ausgesetzt war, die aber bisher nicht erkrankt ist, von Personen, die dieser Krankheit nicht ausgesetzt waren, um die mögliche Ausbreitung der Krankheit zu verhindern“ bedeutet, wie genau unterscheidet sich dann Florida vom Staat New York?

Wenn Kapitel 381, Abschnitt 00315 sagt:

„Die Abteilung entwickelt den Plan in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Notfallmanagement, anderen Exekutivbehörden mit Funktionen, die für Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit relevant sind, den Bezirksgesundheitsbehörden und nationalen und bundesstaatlichen Experten im Bereich der öffentlichen Gesundheit und stellt sicher, dass er mit den Notfallmanagementplänen und -programmen der Bundesregierung im Bereich der öffentlichen Gesundheit integriert und koordiniert wird“.

Das bedeutet, dass SB 252 keinen Schutz bietet, wenn die Bundesregierung unter dem Deckmantel eines staatlichen Notfalls eine Zwangsisolation, Quarantäne, Zwangsimpfung oder ein anderes Programm einführt. Bedeutet das nicht, dass sogar die Schutzbestimmungen von Covid 19 in SB 252 null und nichtig sind, wenn die Bundesregierung einen weiteren Notfall schafft und dem Staat Vorschriften macht?

Ich bin kein Jurist, und vielleicht können Juristen über diese Gesetzgebung streiten, aber für mich sieht das Ganze wie ein Hütchenspiel aus. Ich würde mich übrigens freuen, wenn sich herausstellen würde, dass ich völlig falsch liege und mir jemand sagen würde, dass dieses Gesetz aufgehoben wurde und nicht mehr in Kraft ist. Leider scheint das nicht der Fall zu sein.

Gouverneur DeSantis muss sofort eine Sondersitzung der Legislative einberufen und reparieren, was er und die Legislative geschaffen haben.

Wer benötigt bei solchen Republikanern noch Demokraten?