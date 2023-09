Nigel Farage warnt: Die Invasion von Lampedusa wird Europa zerstören

In den vergangenen Tagen haben 200 Boote mit Migranten die kleine italienische Insel Lampedusa erreicht. Der ehemalige britische Europaabgeordnete Nigel Farage spricht von einer Invasion. „Es sieht aus wie eine Militäroperation.“

Mehr als 10.000 junge Männer aus verschiedenen afrikanischen Ländern überschwemmten Lampedusa, wo es jetzt mehr Migranten als Einwohner gibt.

Die italienische Premierministerin Georgia Meloni, die versprochen hatte, die illegale Einwanderung endgültig zu stoppen, ist verzweifelt. Die „wertlose“ EU-Chefin Ursula von der Leyen forderte die EU-Staaten auf, die Migranten aufzunehmen.

Um dieses Problem zu lösen, wünscht sich Farage eine voll einsatzfähige europäische Marine im Mittelmeer.

Er weist darauf hin, dass man die illegale Migration nicht stoppen könne, was er auch 2015 im Europäischen Parlament deutlich gemacht habe. Damals ging es um eine gemeinsame europäische Asylpolitik. „Wir können nicht unzählige Millionen hineinlassen“, sagte Farage damals.

Das sei nun geschehen, aber die Dinge könnten nun eine ganz andere Wendung nehmen, warnt er.

Ich habe die EU 2015 gewarnt, dass wir einfach nicht unzählige Millionen akzeptieren können. Diese jungen Männer in Lampedusa müssen zurückgeschickt werden.

I warned the EU in 2015 that we simply can’t accept countless millions.



These young men in Lampedusa must be sent back. pic.twitter.com/kfkKHAXhvW