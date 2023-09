THE GREAT RESET: Radikale Bürgermeisterin von Phoenix beginnt mit der Umsetzung der Ziele

THE GREAT RESET: Radikale Bürgermeisterin von Phoenix beginnt mit der Umsetzung des Ziels der Klimabehörde, Fleisch und Privatfahrzeuge in 14 US-Städten bis 2030 zu verbieten

Die linksradikale Bürgermeisterin von Phoenix, Kate Gallego, legt Berichten zufolge den Grundstein für ein Verbot von Fleisch, Milchprodukten und Autos in Phoenix und setzt zusammen mit der C40 Cities Climate Leadership Group die Agenda 2030 des Globalisten Klaus Schwab um.

Vergangenen Monat berichtete The Gateway Pundit über den marxistischen Plan der C40 Cities Climate Leadership Group und globalistischer Führer weltweit, Fleisch, Milchprodukte und private Autos bis 2030 zu verbieten. Die Organisation wird von dem milliardenschweren „Mini“-Globalisten Mike Bloomberg geleitet und hauptsächlich von Bloomberg Philanthropies finanziert. Ab dem 4. August 2023 wird die C40 „die Bürgermeister von fast 100 führenden Städten der Welt umfassen, die zusammenarbeiten, um die Klimakrise zu bewältigen“, heißt es auf ihrer Website.

Auf der Website der Organisation wird für einen „Global Green New Deal“ plädiert, der „eine Reihe von Prinzipien festlegt, die von Städten auf der ganzen Welt übernommen werden sollen und einen gemeinschaftlichen Ansatz zum Klimaschutz verfolgen“. Dazu gehören:

Prinzipien des Global Green New Deal

Wir erkennen die globale Klimakrise an

Wir verpflichten uns, die globale Erwärmung unter dem 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens zu halten, indem wir die Emissionen in den Sektoren begrenzen, die am stärksten zur Klimakrise beitragen: Verkehr, Gebäude und Abfall.

Wir verpflichten uns, integrierte Klimaschutzmaßnahmen in den Mittelpunkt aller städtischen Entscheidungen zu stellen, um wohlhabende und gerechte Gemeinschaften für alle zu schaffen.

Wir laden unsere Partner – politische Entscheidungsträger, CEOs, Gewerkschaften, Investoren und die Zivilgesellschaft – ein, mit uns gemeinsam die globale Klimakrise anzuerkennen und uns dabei zu unterstützen, wissenschaftlich fundierte Maßnahmen zu ihrer Bewältigung zu ergreifen.

Der Bürgermeister von Phoenix, Gallego, ist seit 2020 Mitglied der C40 und fungiert nun als „stellvertretender Vorsitzender des C40-Lenkungsausschusses“, der „die strategische Aufsicht ausübt, um sicherzustellen, dass die Mission und das Mandat der C40 direkt von den Bedürfnissen der C40-Städte bestimmt werden und auf diese reagieren“.

Ihre Mission und ihr Mandat umfassen eine globale Kampagne „Race to Zero“, die darauf abzielt, in 1.000 Städten weltweit Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, sowie eine „nachhaltige Lebensmittelpolitik“, die „einen allgemeinen Anstieg des Konsums gesunder pflanzlicher Lebensmittel in unseren Städten durch eine Abkehr von nicht nachhaltigen, ungesunden Ernährungsweisen“, auch bekannt als „fleischfressende Ernährung“, unterstützt.

Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die betrügerisch gewählte Gouverneurin von Arizona, Katie Hobbs, kürzlich einen „Hitze-Notstand“ ausgerufen hat, hauptsächlich in Phoenix, was wahrscheinlich die Umsetzung dieser radikalen Politik beschleunigen wird.

Wie The Gateway Pundit kürzlich berichtete, ist es derselbe linksradikale Stadtrat und Bürgermeister, der einstimmig einen Plan genehmigte, Hunderte Schusswaffen im Wert von schätzungsweise 200.000 Dollar in die Ukraine zu schicken. Den Krieg voranzutreiben und die Aufmerksamkeit von der marxistischen Machtergreifung abzulenken, ist ein weiterer Teil ihrer globalistischen Agenda für Phoenix und Amerika.

Jeff Caldwell von EZAZ.org hat mehr über seine Recherchen über die Stadt Phoenix und die Agenda der Bürgermeisterin Kate Gallego zur „Reduzierung des Fleischkonsums“ in Arizona veröffentlicht.

In diesem Artikel zeige ich Schritt für Schritt, welche Maßnahmen Phoenix zur Reduzierung des Fleischkonsums umsetzt:

‼️@MayorGallego Meat Bans🚫🐮🐣🐷⁉️



Here are the receipts⬇️



I demonstrate step by step the policies Phoenix is implementing to reduce meat consumption in this article: https://t.co/7y0iH5KYmH — Jeff Caldwell, II (@JSCaldwell2) September 18, 2023

Patrioten in Arizona haben kürzlich bei einer Stadtratssitzung in Phoenix das Wort ergriffen und der Bürgermeisterin mitgeteilt, dass sie die Politik des Fleischverbots nicht unterstützen. Später an diesem Tag postete die nervöse Bürgermeisterin von Phoenix ein bizarres Foto auf X, auf dem sie behauptete, sie arbeite nicht daran, Fleisch oder Milch zu verbieten. Das schlecht inszenierte Propagandafoto zeigt Gallego, wie sie Milch in eine Schüssel gießt und anscheinend mit einem Messer „Müsli genießt“.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf AZ Free News und wurde mit Erlaubnis des Autors wiederveröffentlicht.

Von Jeff Caldwell über AZ Free News:

Vor ein paar Wochen, nachdem Bürgermeisterin Gallego ihre Interviews gegeben hatte und von der Stadtratssitzung am 6. September nach Hause ging, postete sie ein Foto auf X, auf dem sie Milch aus einem 7-Dollar-Karton in eine leere Schüssel neben einem Messer schüttet (denn welcher normale Mensch isst nicht gerne Müsli mit einem Messer?).

Gallego sagt zwar, sie wolle kein Fleisch verbieten, aber auf dem Foto ist kein Fleisch zu sehen.

Was hat sie dazu gebracht, dieses Bild mit diesen selbstgerechten Wahlkampfslogans unter ihrem offiziellen X-Account zu veröffentlichen?

Die Macht der öffentlichen Meinung.

Zuvor hatten ein Dutzend Bürger an der Stadtratssitzung in Phoenix teilgenommen und dem Bürgermeister mitgeteilt, dass sie die Politik des Fleischverbots nicht unterstützen.

Ein konstanter Faktor wurde von mehreren öffentlichen Rednern angesprochen: Gallego ist Vizepräsident von C40 Cities. Auf der Website von C40 Cities heißt es: „C40 ist ein globales Netzwerk von Bürgermeistern führender Städte der Welt, die gemeinsam gegen die Klimakrise vorgehen“. C40 hat viele Dokumente, in denen die Organisation den Wunsch äußert, den Fleischkonsum zu reduzieren und abzuschaffen.

Und die Bürgerinnen und Bürger möchten das nicht!

Die beunruhigende Tatsache ist, dass Gallego und der Rat am 4. März 2020 den Phoenix Food Action Plan 2025 verabschiedet haben. In Strategie 2, unter Ziel 1, schafft der fünfte „Progress on Action“ eine neue Richtlinie für das Office of Environmental Programs (OEP) der Stadt Phoenix, um einen Vertrag mit der Arizona State University abzuschließen, um „einen AgriFood Tech Incubator im Jahr 2023 zu gründen, um Unternehmungen im Bereich nachhaltiger Lebensmittelsysteme zu beschleunigen…“.

Aber das ist nichts Neues. Die Stadt Phoenix hat in ihrem Bericht über die Treibhausgasemissionen 2020, der von der ASU erstellt wurde, mehrere Maßnahmen für nachhaltige Lebensmittelsysteme festgelegt. Und auch Gallego hat viele Strategien, die mit der ASU in Verbindung stehen. Das Unternehmen finanziert mehrere Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte und hat sich mit der Universität zusammengeschlossen. Wie sieht die ökologisch nachhaltige Politik der ASU aus?

Werfen wir einen Blick auf ihre Abschlüsse in „Sustainable Food Systems“. Im Bachelor of Science heißt es: „Die Studierenden werden zu effektiven Akteuren des Wandels“ und „Die Studierenden werden Teil einer aktiven Gemeinschaft, die gemeinsam daran arbeitet, die 2030-Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erreichen“. Der Online Master of Science in Sustainable Food Systems führt Kathleen Merrigan als Studiengangsleiterin auf.

Laut der Biografieseite der ASU ist Merrigan die Kelly and Brian Swette Professorin an der School of Sustainability und Direktorin des Swette Center for Sustainable Food Systems. Im Jahr 2010 wurde sie vom Time Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt aufgenommen. Weiterhin ist sie Partnerin bei Astanor Ventures und Beraterin bei S2G Ventures – zwei Unternehmen, die in Innovationen im Bereich der Agrartechnologie investieren. Merrigan hat am Massachusetts Institute of Technology in öffentlicher Politik und Umweltplanung promoviert.

In einem Artikel mit dem Titel „In Light of Climate Change Debates, ASU Continues Sustainability Efforts“ wird Merrigan mit den Worten zitiert: „Get rid of the plastic water bottles, eat less meat…“, um die ASU nachhaltiger zu machen. Die ASU hat auch ein Forschungsprogramm, das mit Merrigan und dem Swette Center for Sustainable Food Systems zusammenarbeitet. In diesem Programm heißt es, dass die ASU herausfinden will, wie durch „Interventionen“ eine „Umstellung der Ernährung auf pflanzliche Kost“ erreicht werden kann. In diesem Dokument werden die Ernährungsgewohnheiten der Menschen als Reaktion auf die COVID-19-Sperren aufgelistet, eine wichtige Intervention in der Gesellschaft.

Betrachten wir nun eine wichtige Ernährungsmaßnahme von Bürgermeister Gallego. Nur zwei Wochen nach der Verabschiedung des Phoenix Food Action Plan 2025 beschloss sie, Phoenix aufgrund von COVID abzuriegeln. Nach Beginn der Quarantäne gab Dr. Sunenshine, medizinischer Direktor für Seuchenkontrolle des Maricopa County Department of Public Health, am 23. März 2020 bei einer Sitzung des Stadtrats von Phoenix eine öffentliche Erklärung ab. Dr. Sunenshine sagte, der Bürgermeister habe die Stadt geschlossen, ohne vorher ihr Büro zu kontaktieren. Dr. Sunenshine sagte auch, dass sie empfohlen hätte, die Stadt offen zu halten.

Die Schließung der Stadt war der direkteste Eingriff in die Essgewohnheiten, den wir je erlebt haben. Die Schließung der Restaurants hat 50 Prozent unserer Lebensmittelversorgung abgeschnitten, da die Regierung den Verkauf von Lebensmitteln aus Restaurants in Lebensmittelgeschäften verboten hat. Die Schließung hat das Angebot drastisch reduziert, die Lebensmittelversorgungskette beschädigt und zu den astronomischen Lebensmittelpreisen beigetragen, die wir heute erleben.

Gallego kann sagen, dass es Fleisch nicht buchstäblich verbietet, aber es setzt Maßnahmen um, die Fleisch teurer machen und in Zukunft zu einem deutlichen Rückgang des Fleischkonsums führen werden. Darf ich vorschlagen, bis 2030?

Um zu zeigen, dass Gallego eine Ideologie in die Tat umsetzt und dass dies nicht auf Phoenix beschränkt ist, sei auf Folgendes hingewiesen. Am 24. April 2023 postete Gallego ein Video mit dem Bürgermeister von Kansas City, Quinton Lucas, der seine „erste vollautonome Fahrt mit Waymo“ feierte. Hat Kansas City einen Plan, um den Fleischkonsum zu reduzieren?

Natürlich! Unter der Führung von Lucas hat Kansas City im September 2022 seinen Klimaaktionsplan verabschiedet. Der Klimaaktionsplan von Kansas City enthält einen Abschnitt über die Förderung von pflanzlicher Ernährung in jedem Bezirk von Kansas City!

Eine weitere Stadt hat kürzlich Schlagzeilen gemacht. Chicago plant, stadteigene Lebensmittelläden zu eröffnen, also habe ich mir ihre Aktionspläne angesehen. Bis 2021 will Chicago rotes Fleisch von den Speiseplänen seiner Schulen, Jugendstrafanstalten und des Chicago Park District streichen. Im selben Dokument, in dem die Reduzierung des Fleischkonsums in Chicago beschrieben wird, heißt es, dass die Stadt „rassisch und sozial gerechtere Lieferketten in der gesamten Region fördern“ will. Sie sagen das Leise laut! Sie wollen die Lieferkette unterbrechen, um den Fleischkonsum zu reduzieren. Wenn Chicago jetzt stadteigene Lebensmittelläden eröffnet, glauben Sie, dass sie Fleisch verkaufen werden? Auf keinen Fall!

Aber zurück zu Bürgermeister Gallegos Aussage vor etwas mehr als einer Woche. Ihre Behauptung, sie wolle die Energiekosten senken, ist eine weitere dreiste Lüge. Gallego hat sich mit den „Klimabürgermeistern“ aus dem ganzen Land zusammengetan, um am 10. September 2023 eine Erklärung zu veröffentlichen, in der sie behauptet, dass die Umsetzung der Pläne für grüne Energie die Energiekosten gesenkt habe!

Aber die Bürgermeister können nicht behaupten, dass sie die Energiekosten senken! Die Energiekosten werden von den Gemeindeausschüssen mit den Energieversorgern festgelegt. Die Bürgermeister haben mit den Energiekosten nichts zu tun.

Aber tun wir mal so, als hätten sie das. Die Federal Reserve stellt fest, dass die Energiekosten im Großraum Phoenix explodieren! Sie sind höher als je zuvor in den vergangenen fünf Jahren.

Die von Bürgermeister Gallego verfolgte Politik schadet unserem Wohlergehen und ist auf eine linksradikale Agenda ausgerichtet. Deshalb ist es wichtig, dass die Menschen in Phoenix aufstehen, ihre Stimme erheben, sich öffentlich äußern und vieles mehr. Das ist der beste Weg, um diese radikale Politik zu stoppen, die die Fleischpreise in die Höhe treibt, die Fleischlieferkette unterbricht und die Energiekosten in die Höhe treibt.

*

Jeff Caldwell hilft derzeit beim Betrieb von EZAZ.org. Er ist außerdem Bezirksvorsitzender, Mitglied des Landesvorstands und Mitglied des Bezirksvorstands im Legislativbezirk 2. Jeff ist ein großer Baseball-Fan, der gerne campen geht und neue, leckere Restaurants ausprobiert! Sie können ihm hier auf X folgen.