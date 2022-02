US-Militär: eine Tötungsmaschine für Zivilisten

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Als die USA am 29. August 2021 in Kabul einen Luftangriff auf ein angebliches ISIS-Versteck flogen, wurden zehn unschuldige Zivilisten getötet. Unter den Opfern waren Zemari Ahmadi, der für eine in den USA ansässige Hilfsorganisation arbeitete, und neun Mitglieder seiner Familie, darunter sieben Kinder. Während die US-Beamten damals schnell beteuerten, dass der Angriff auf „soliden Geheimdienstinformationen“ beruhte, wurde er später als „ehrlicher Fehler“ eingestanden, und den Familien der Opfer wurde eine finanzielle Entschädigung angeboten. Dies war/ist kein Einzelfall, den man leicht vergessen kann. Tatsächlich gibt es eine lange Reihe solcher Vorfälle, die das US-Militär – die US-Kriegsmaschinerie – viel tödlicher für die Zivilbevölkerung macht, als oft angenommen wird. Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass das US-Militär solche „ehrlichen Fehler“ recht häufig begeht, wobei die Zahl der zivilen Todesopfer durch das US-Militär weitaus höher ist, als in den westlichen Mainstream-Medien oft berichtet wird. Ironischerweise hat jedoch eine vom US-Kongress in Auftrag gegebene Untersuchung der RAND Corporation – die ebenfalls mit dem „tiefen Staat“ in den USA verbunden ist – gezeigt, wie tief die Mitschuld des US-Militärs an der Tötung unschuldiger Zivilisten ist.

Wie der Bericht zeigt, hat das US-Verteidigungsministerium (DoD) die Zahl der durch das US-Militär getöteten Zivilisten nicht ehrlich eingeschätzt, wobei die Schätzungen der zivilen Opfer aus externen Quellen wie Nichtregierungsorganisationen weit über den Schätzungen des Pentagons liegen.

So tötete die US-geführte Koalition in Raqqa, Syrien, laut einem Bericht der Combined Joint Task Force 178 Zivilisten und verletzte 62 weitere. Im Vergleich dazu schätzte ein Konsortium lokaler syrischer und internationaler Nichtregierungsorganisationen, darunter Amnesty International, die Zahl der zivilen Opfer auf 774 bis 1.600, wobei vier Monate unerbittlicher Bombardierung „Häuser, Geschäfte und Infrastruktur in Schutt und Asche gelegt haben“. Diese Todesfälle ereigneten sich trotz der Behauptung des US-Militärs, alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung getroffen zu haben.

Vor diesem Hintergrund war der Vorfall in Kabul 2021 mit all der Aufregung, die er in den USA auslöste, kein einmaliger Vorfall, der ohne die Behebung tiefer liegender Probleme innerhalb des US-Militärs/des gesamten Verteidigungsministeriums angegangen werden könnte. Vielmehr handelt es sich um eine tiefe Legitimationskrise innerhalb des US-Militärs/DoD, die die vom Kongress in Auftrag gegebene Untersuchung durch RAND überhaupt erst erforderlich machte.

Während die Ergebnisse dieses Berichts darauf hindeuten, dass das US-Militär Kriegsverbrechen begeht, offenbart der Bericht auch „beträchtliche Schwächen“ im allgemeinen „Ansatz des Pentagons zur Bewertung, Untersuchung und Reaktion auf zivilen Schaden“.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

Luftkampagnen haben ein inhärentes Problem bei der Erkennung ziviler Schäden.

Die technischen Hilfsmittel zur Überprüfung von zivilen Schäden liefern ein unvollständiges Bild

Die nachrichtendienstlichen Bemühungen konzentrieren sich auf den Feind und schränken die Ressourcen ein, die für das Verständnis der Zivilbevölkerung im weiteren Sinne zur Verfügung stehen.

Diese kritischen Mängel werden durch die Tatsache verschärft, dass, wie der Bericht feststellt, „die an einem Unfall beteiligten Personen die Ergebnisse der Untersuchung oft nie zu Gesicht bekamen, so dass sie keine Lehren aus dem Geschehenen ziehen konnten.“ Dieser Mangel an Interesse an Untersuchungen zur Verhinderung weiterer ziviler Schäden bedeutet, dass es innerhalb des US-Militärs weder einen Mechanismus noch einen wirklichen Willen gibt, das Problem der „zivilen Schäden“ aktiv anzugehen. Kurz gesagt, diese Untersuchungen werden völlig ignoriert, was zeigt, warum es auf verschiedenen Kriegsschauplätzen unzählige Vorfälle mit zivilen Todesopfern durch das US-Militär gegeben hat.

Im Jahr 2019 wurden bei einem US-Luftangriff in Syrien, in Baghuz, mindestens 70 unschuldige Zivilisten getötet. Eine Untersuchung der New York Times zeigte, dass das US-Militär alles unternahm, um die durch den Angriff verursachte Katastrophe zu vertuschen, obwohl ein Justizbeamter den Angriff als mögliches Kriegsverbrechen einstufte. Die Zahl der Todesopfer wurde heruntergespielt, und das Verteidigungsministerium verzögerte absichtlich Berichte und stufte sie sogar ein, um sich selbst vor Kritik, Rechenschaftspflicht und Prüfung zu schützen und den Terror zu verbergen, den die US-Kriegsmaschinerie – die die US-Führung angeblich zum Schutz von Demokratie, Menschenrechten und Freiheit entsandt hat – im Ausland verursacht. Somit ist die Krise innerhalb des Militärs/DoD ein Spiegelbild der Krise, die die USA selbst erfasst hat und die ihren Anspruch, das „beste“ System der Welt zu sein, in Frage stellt.

Die Art und Weise, wie das DoD im Jahr 2019 gehandelt hat, steht im Einklang mit einem zentralen Ergebnis des RAND-Berichts, der besagt, dass „die Reaktionen des DoD auf zivile Schäden in der Vergangenheit inkonsistent und verwirrend waren.“ Dass diese Inkonsistenz tief verwurzelt ist und sich auf das gesamte US-System erstreckt, zeigt sich daran, wie verschiedene US-Administrationen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) erpresst haben, um ihn davon abzuhalten, die Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan zu untersuchen.

Die Ergebnisse des RAND-Berichts machen eine solche Untersuchung sogar noch dringlicher und wichtiger, um künftige Schäden an der Zivilbevölkerung durch das US-Militär zu verhindern, doch der „tiefe Staat“ der USA ist nach wie vor gegen solche Bemühungen, was zeigt, dass die verschiedenen Empfehlungen des RAND-Berichts zur Stärkung des Verteidigungsministeriums insgesamt nicht ausreichen, um künftige Schäden an der Zivilbevölkerung zu verhindern.

Um es kurz zu machen: Die Tatsache, dass die meisten zivilen Opfer durch Luftangriffe verursacht werden, hat ebenso viel mit Politik zu tun wie mit den operativen Schwächen des Verteidigungsministeriums.

Die politischen Entscheidungsträger der USA verlassen sich eher auf Luftkampagnen als auf die Entsendung einer großen Zahl von Soldaten in Kriegsgebiete, um das Risiko zu minimieren, das eine unvermeidliche – und ständig steigende – Zahl von Soldaten in diesen Kriegen für ihre politische Zukunft bedeuten würde. Da keine oder nur wenige Tote aus diesen Kriegsgebieten zurückkehren, können die US-Regierungschefs ihre geopolitischen Spielchen leicht und rücksichtslos vom bequemen Beltway aus spielen. Ungeachtet der Rhetorik um die Notwendigkeit sofortiger Reformen im Verteidigungsministerium werden diese institutionellen Reformen daher niemals die umfassenderen und tieferen politischen Probleme angehen, die direkt mit der Art und Weise zusammenhängen, wie US-Kriege von der politischen Führung aufgezwungen und auf fremdem Boden unter völliger Missachtung unschuldiger Zivilisten geführt werden.