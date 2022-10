US-Militärbasen verkaufen von der chinesischen Regierung hergestellte intelligente Geräte mit Datenschutzrichtlinien, die besagen, dass Daten nach China gesendet werden können.

Außerdem gehören sie zu den meistverkauften Geräten in Amerika.

Die Regierung der Vereinigten Staaten verkauft aktiv potenzielle Überwachungsgeräte an amerikanische Militärangehörige und deren Familien auf Militärstützpunkten, die direkt von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) hergestellt werden, wie The National Pulse enthüllen kann.

In China hergestellte intelligente Fernsehgeräte in den Häusern von Soldaten, Matrosen, Fliegern, Marinesoldaten und ihren Familien sowie von Millionen anderer Amerikaner könnten große Mengen an persönlichen und technischen Daten sammeln und an die KPCh-Mitglieder auf dem chinesischen Festland übermitteln.

Zwei Marken von intelligenten Fernsehern, die hauptsächlich in den USA verkauft werden – TCL und Hisense – sind kürzlich ins Visier der Öffentlichkeit geraten. Laut The National Interest sind sowohl TCL als auch Hisense chinesische Staatsunternehmen, die unter der Kontrolle der Regierungen von Qingdao bzw. Guangdong stehen. Aus den SEC-Unterlagen geht hervor, dass TCL speziell der Stadtregierung von Huizhou in der chinesischen Provinz Guangdong gehört.

Auf der Website des Army and Air Force Exchange Service – des größten Einzelhändlers des US-Verteidigungsministeriums in Militäreinrichtungen weltweit – werden vier TCL-Smart-TV-Modelle und 14 Hisense-Modelle zum Verkauf angeboten. Der Exchange, wie er kurz genannt wird, wird von einem Verwaltungsrat beaufsichtigt, der den Sekretären der Armee und der Luftwaffe unterstellt ist.

Auch das Navy Exchange Service Command listet auf seiner Website acht Hisense-Fernseher und drei Hisense-Bluetooth-Soundbars zum Verkauf auf. Im Kleingedruckten am unteren Rand der Webseite ist vermerkt, dass es sich um eine „Offizielle U.S. Navy Website“ handelt. Sie verkauft auch Produkte an das U.S. Marine Corps.

„Waffentaugliche militärische Anwendung“.

Wenn man die Berichte über die technischen Möglichkeiten Chinas und die laufenden Überwachungsprogramme der Kommunistischen Partei Chinas zusammensetzt, geht das potenzielle Ausmaß der Überwachung durch die chinesische Regierung weit über das hinaus, was bisher berichtet wurde.

Wie bei der beliebten chinesischen App TikTok – die aufgrund der von ihr gesammelten Daten kürzlich als „bewaffnete Militäranwendung“ bezeichnet wurde – stellen intelligente Fernsehgeräte eine ähnliche Bedrohung für die Privatsphäre der Nutzer dar. Marken wie Hisense, TCL und Skyworth gehören zu den meistverkauften Fernsehgeräten in den Vereinigten Staaten. Eine Suche auf Walmart.com, dem Webshop des größten Einzelhändlers des Landes, zeigt, dass Hisense und TCL zu den meistverkauften Marken von Smart-TVs gehören, die sie anbieten. Statista zeigt, dass die chinesischen Marken TCL, Hisense, Xiaomi und Skyworth im Jahr 2021 29,5 Prozent des weltweiten Verkaufsvolumens auf dem Fernsehmarkt ausmachten.

Die in China staatlich hergestellten Geräte sind auch in der Lage, erhebliche Mengen an persönlichen Daten zu sammeln und zu übertragen. Darüber hinaus machen die Hersteller kaum einen Hehl daraus.

In den offen veröffentlichten Datenschutzrichtlinien der Hersteller selbst wird offen dargelegt, welche Daten gesammelt werden und wofür sie verwendet werden können. In den Datenschutzrichtlinien von Hisense Smart TV, die auf deren Website offen zugänglich sind, heißt es, dass das Unternehmen private Nutzerdaten direkt nach China übermittelt. Das Gleiche gilt für die Datenschutzrichtlinien von Hisense Smart Appliances und TCL.

In einer Rede vor der Heritage Foundation am 21. Dezember 2020 äußerte sich der amtierende Minister für Heimatschutz, Chad Wolf, zu eben diesen Sicherheitsbedrohungen:

„So prüft das DHS unter anderem Unternehmen wie den chinesischen Hersteller TCL. In diesem Jahr wurde aufgedeckt, dass TCL in alle seine Fernsehgeräte Hintertüren eingebaut hat, durch die die Nutzer Cyberangriffen und Datenexfiltrationen ausgesetzt sind. TCL erhält außerdem staatliche Unterstützung der KPCh, um auf dem globalen Elektronikmarkt konkurrenzfähig zu sein, was das Unternehmen zum drittgrößten Fernsehgerätehersteller der Welt gemacht hat.“

Skyworth, ein weiterer großer chinesischer Fernsehhersteller, wurde beschuldigt, mit der chinesischen Regierung zusammenzuarbeiten, um die Nutzer seiner Produkte auszuspionieren. Berichten zufolge installierte das Unternehmen zu diesem Zweck eine geheime App.

Skyworth expandiert aktiv in Nordamerika und verlagert nach umfangreichen Investitionen in Lateinamerika weitere Produktionsstätten in sein Werk in Mexiko. China arbeitet auch mit Regierungen in Afrika zusammen, um über Unternehmen wie Huawei Überwachungsnetze auszubauen.

Projekt Xueliang.

Die Möglichkeit, Smart-TV-Technologie und Nutzerdaten zu nutzen, ist eine Erweiterung eines Massenüberwachungsprogramms, das die Kommunistische Partei Chinas bereits in ländlichen Gebieten Chinas durchführt. Unter dem Namen „Projekt Xueliang“, auch bekannt als „Projekt Blendender Schnee“ oder „Projekt Scharfe Augen„, nutzt die chinesische Regierung Fernsehgeräte und Telefone, um ihre Bürger auszuspionieren, und aktiviert sogar die Videokameras auf den Geräten der Menschen in einer zutiefst orwellschen Weise.

Apple Daily berichtete im Jahr 2021:

„… der ehemalige Bürgerjournalist Xing Jian sagte, dass das Android-Betriebssystem für Smart-TVs von der chinesischen Regierung für die Überwachung von Häusern in ländlichen Gegenden verwendet wurde, in einer Operation, die als Projekt Xueliang bekannt ist.

„Das Projekt Xueliang nutzt das Android-Betriebssystem, um eine flächendeckende, gemeinsame Nutzung des Netzwerks sowie eine rund um die Uhr verfügbare und ferngesteuerte Videoüberwachung für polizeiliche Zwecke zu ermöglichen“, so Xing.

„Diese App ist eine Art Spionagesoftware, die auf den Smartphones, Fernsehern und anderen Android-Geräten der Nutzer installiert wird. Sie scannt und sammelt automatisch Daten über Geräte, Nutzungsinformationen und soziale Verbindungen und lädt diese in eine staatliche Datenbank zur Online-Überwachung hoch“, sagte er.

Analysten zufolge scheint die regierende Kommunistische Partei Chinas (KPCh) ein landesweites Überwachungsnetz einzurichten, das auch die Beobachtung von Menschen in ihren eigenen Wohnungen und die Überwachung ihrer Kontakte und Interaktionen umfasst.

Durch diese Geräte hat die KPCh nun potenziell Zugang zu den Privathäusern der Amerikaner und Hunderten von Millionen anderer Menschen in der ganzen Welt. Sie wurden bereits verdächtigt, Amerikaner über karibische Mobilfunknetze auszuspionieren.

Eine Anwendung namens „Gozen Data“ suchte und sammelte die Namen der Computer, Netzwerkkarten, IP-Adressen und Benutzernamen derjenigen, die mit lokalen WLAN-Netzwerken verbunden waren, um nur ein Beispiel zu nennen.

„Der Dienst sendete die Hostnamen, Macs, IP-Adressen und sogar die Netzwerkverzögerungszeit zurück und erkannte die SSID-Namen und Mac-Adressen der in der Nähe befindlichen WLANs und schickte sie an eine Datenbank“, berichtet ein Nutzer gegenüber Apple Daily.

Eine andere chinesische Marke, Konka, ist erst in den letzten Jahren auf den US-Markt gekommen. Auf der Website von Konka North America gibt es keine Datenschutzrichtlinie, die beschreibt, welche Daten die Fernsehgeräte sammeln. Laut den Biografien der Führungskräfte in ihrem letzten Jahresbericht ist die Führung der Konka-Gruppe jedoch Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas. Konka hat damit begonnen, neben Fernsehgeräten auch andere Smart-Home-Geräte zu vermarkten. Dazu gehören Videotürklingeln, Sicherheitskameras, intelligente Steckdosen und intelligente Beleuchtungslösungen, die alle zusätzliche Daten über den Verbraucher sammeln können.

Vom US-Steuerzahler subventionierte chinesische Spionage.

In einem Bericht des Australian Strategic Policy Institute aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Uyghurs for Sale“ (Uyghurs for Sale) werden Hisense und Xiaomi als Unternehmen genannt, die „möglicherweise direkt oder indirekt vom Einsatz uigurischer Arbeiter außerhalb Xinjiangs durch missbräuchliche Arbeitstransferprogramme profitieren“.

Laut USASpending.gov haben diese von der KPCh kontrollierten Unternehmen Steuergelder von der US-Regierung erhalten. Hisense USA hat eine Niederlassung in Georgia, die 2,3 Millionen Dollar im Rahmen des Paycheck Protection Loan Program erhalten hat. Skyworth USA scheint im Rahmen desselben Programms über 100.000 Dollar erhalten zu haben.

China hat in seine Videoüberwachungsnetzwerke auch Gesichtserkennungs- und Bildverarbeitungsfunktionen mit künstlicher Intelligenz (KI) integriert, und diese neuen Fernsehgeräte sind mit fortschrittlichen KI-Videoverarbeitungs-Chips ausgestattet. Diese Technologie kann sogar ethnische Merkmale analysieren und Emotionen erkennen.

Das National Institute of Standards and Technology (NIST) unterhält die National Vulnerability Database (NVD), in der technische Schwachstellen in verschiedenen Hardware- und Softwareprodukten aufgeführt sind. Bei der Durchsuchung der NVD wurden Schwachstellen in den folgenden Marken gefunden: Hisense, TCL, Skyworth und Xiaomi. Einige dieser Schwachstellen wurden in wöchentlichen Bulletins der Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) veröffentlicht.

Eine Suche nach Daten über Bundesausgaben zeigt, dass das US-Verteidigungsministerium bereits seit 2007 eine separate Beziehung zu Hisense-Tochtergesellschaften unterhält, wie National Pulse ebenfalls herausgefunden hat.

Hisense Photonics, das auch unter dem Namen Archcom Technology firmiert, erhielt zwischen 2007 und 2008 Hunderttausende von Dollar an Forschungsaufträgen von der US-Armee. Ein Auftrag der Luftwaffe wurde 2008 an das Unternehmen vergeben und ein weiterer Auftrag der Armee wurde 2009 erteilt. Auf der Website von Hisense Photonics / Archcom Technology heißt es, dass das Unternehmen über zwei Produktionsstätten verfügt, eine in South Plainfield, New Jersey, und die andere in Dalian, China.

Militärischen Dokumenten zufolge wurde der Auftrag der Armee an Archcom Technology speziell vom U.S. Army Aviation and Missile Command erteilt. Der 2008 von der Luftwaffe an Archcom Technology vergebene Auftrag betraf einen „optischen Sender für die Kommunikation zwischen Satelliten“.

Die Auslieferung von Tarnkappenflugzeugen des Typs F-35 wurde vor kurzem gestoppt, nachdem entdeckt wurde, dass eine Legierung, die in den Magneten eines von Honeywell hergestellten Triebwerksteils verwendet wurde, in China hergestellt worden war.

The National Pulse enthüllte zuvor, dass ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen namens Alphonso Inc. eine Partnerschaft mit dem chinesischen Fernsehhersteller Hisense eingegangen ist, die es ermöglicht, Daten von „zig Millionen“ Haushalten zu sammeln.