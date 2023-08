Jahre nachdem die ISIS mit iranischer und russischer Hilfe besiegt wurde, ist sie in Syrien wieder auferstanden und hat in den vergangenen Monaten mehrere Terroranschläge verübt.

General Mark Milley, der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, erklärte am 24. August im jordanischen Fernsehen, dass die US-Streitkräfte, die illegal Ölfelder im Nordosten Syriens besetzen, auf absehbare Zeit dort bleiben werden, um „ISIS zu bekämpfen“.

„Die Ideologie ist noch nicht tot, und es gibt immer noch ISIS-Terroristen, die in den Wüsten Syriens und teilweise im Irak umherstreifen und eine Bedrohung darstellen“, sagte Milley dem jordanischen Fernsehsender Al-Mamlaka TV.

„Es gibt immer noch Kämpfer in kleinen Gruppen in und um Syrien und im Irak … und wenn wir uns plötzlich zurückziehen würden, könnten sich diese Kräfte neu formieren. Die Situation ist also viel, viel besser, als sie war. Aber ein gewisses Engagement ist immer noch notwendig. Wir haben also eine bescheidene Anzahl von Truppen in Syrien und wir haben Truppen im Irak“, fügte er hinzu.

Die Entscheidung, Syrien zu verlassen, liege bei Präsident Joe Biden.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Vereinigten Staaten jemals aus [Westasien] zurückziehen werden. Ich denke, wir werden für viele, viele Jahre und Jahrzehnte engagiert bleiben“, betonte er.

Er äußerte sich einen Tag, nachdem der US-Gesandte für den Irak bestätigt hatte, dass umfangreiche Truppenbewegungen im Irak „Teil des Austauschs bestehender Streitkräfte“ seien. Irakische Beamte hatten zuvor erklärt, dass Hunderte US-Truppen, die sich im Irak bewegen, auf dem Weg nach Syrien seien.

Während das Weiße Haus behauptet, seine Truppen seien in Syrien, um ISIS zu bekämpfen, sagen russische Geheimdienstler und syrische Einwohner, dass Washingtons Streitkräfte extremistische Kämpfer in der 55-Kilometer-Zone um die Besatzungsbasis Al-Tanf im Südosten Syriens beherbergen und ausbilden.

Eine gründliche Untersuchung von The Cradle zeigt, dass das US-Militär vor zehn Jahren wusste, dass ISIS in Syrien auf dem Vormarsch war, und nichts unternahm, um sie zu stoppen, insbesondere als die Gruppe 2014 die syrisch-irakische Grenze überquerte und einen Angriff startete, um die Stadt Mossul zu erobern.

Das US-Militär ignorierte auch den Vormarsch der ISIS auf die antike syrische Stadt Palmyra im Jahr 2015, die bis 2017 zweimal von syrischen und russischen Streitkräften befreit wurde.

ISIS erlebt derzeit ein Wiederaufleben in Syrien und verübt zahlreiche Terroranschläge gegen Zivilisten und Armeeangehörige. Einigen Berichten zufolge operieren die Kämpfer von US-kontrollierten Gebieten in Deir Ezzor aus.

Laut der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) erlebt Syrien die „heftigste“ Eskalation der ISIS-Aktivitäten seit ihrer „geografischen Eliminierung“ im Jahr 2019.

Anfang dieses Monats beschuldigte Damaskus Washington, „terroristische Organisationen, allen voran ISIS, zu unterstützen“ und erklärte, der Einsatz sunnitischer Muslime und kurdischer Milizen sei ein „Werkzeug, um seine Pläne für Syrien und die Region umzusetzen“.

Die frühere Unterstützung der USA für ISIS wurde durch ein Dokument der US Defense Intelligence Agency (DIA) aus dem Jahr 2012 veranschaulicht, in dem es hieß, dass ein salafistisches Fürstentum wie das von ISIS 2014 gegründete im Westirak und Ostsyrien entstehen würde. Das Dokument deutete darauf hin, dass dies aus Sicht der USA und ihrer regionalen Partner ein positives Ergebnis ihres 2011 begonnenen verdeckten Krieges gegen die syrische Regierung wäre.