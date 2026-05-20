US-Milliardäre in China mit Trump

Manlio Dinucci

Präsident Donald Trump hat sich nicht zum politischen System der Volksrepublik China geäußert. Das ist ganz normal: Er hat sich auch anderswo nicht zum politischen System geäußert. Zum ersten Mal in der Geschichte leben wir in einer Art Feudalismus, in der 350 Menschen 75 % des Weltvermögens besitzen und damit demokratische Systeme effektiv beenden.

Eine Delegation von US-Milliardären begleitete Präsident Donald Trump zum Gipfeltreffen mit Präsident Xi Jinping in Peking. Elon Musk war Teil der Delegation. Er ist der reichste Mann der Welt mit einem Vermögen, das vom Forbes-Magazin auf 839 Milliarden Dollar geschätzt wird, was dank seiner lukrativen Unternehmen stetig steigt: vor allem Tesla, Hersteller futuristischer Elektroautos und Roboter; SpaceX, ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das seine Raketen nutzt, um zivile und militärische Satelliten in den Orbit zu bringen, darunter die von NASA und Pentagon; xAI, ein Unternehmen für die Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz. Elon Musks Vermögen übertrifft das der 693 „ärmsten“ Milliardäre.