Israels „Krieg bis zur Wurzel“ könnte Amerika zerrütten

Sowohl Trumps Iran-Krieg als auch der eng damit verbundene israelische Krieg um jüdische Hegemonie im gesamten Nahen Osten geraten rasch ins Wanken.

Sowohl Trumps Iran-Krieg als auch der eng damit verbundene israelische Krieg um jüdische Hegemonie im gesamten Nahen Osten (im israelischen Militärjargon als „Dauerhafte Sicherheit“ bezeichnet) geraten rasch ins Wanken.

Der Iran trotzt unerschrocken den Drohungen Trumps und Israels und lässt Trump die gesamte US-Wirtschaft sowie das globale strategische Ansehen des Landes darauf setzen, einen entscheidenden „Sieg“ über den Iran herbeizuzaubern — wie auch immer trügerisch und pyrrhisch sich dieser „Sieg“ am Ende erweisen mag.

Trump ist nun zum Gipfeltreffen in China eingetroffen (Berichten zufolge ohne nennenswerte Vorbereitungsarbeit im Vorfeld des Besuchs). Möglicherweise verlässt er sich auf seine übliche hochmütige Vorstellung — dass China die USA mehr brauche als die USA China —, und er wird Peking mitteilen, dass „man (Xi) dem Iran befehlen müsse“, dass die Zeit drängt und dieser den USA kapitulieren solle.

Nun, das wird nicht passieren. China unterstützt Irans Kampf um Souveränität und teilt mit Russland das iranische Ziel, die USA aus dem Nahen Osten zu verdrängen. Sie wollen stattdessen eine von den Golfstaaten geführte Sicherheitsarchitektur an die Stelle der amerikanischen setzen. Moskau stimmt dem zu.

Vielleicht wird Xi — in höflichster Form, selbstverständlich — Trump vielmehr sagen, dass es Washington sei, das dem Iran gegenüber Zugeständnisse machen solle. Je länger er zögere, desto schwieriger werde jede Kurskorrektur der USA.

Wie auch immer — trotz des angeborenen trumpschen Hochmuts trifft der US-Präsident in Peking ohne nennenswerte „große Erfolge“ ein (sofern Venezuela eher als Blendwerk denn als strategischer Sieg zu werten ist). Im Gegenteil und bedeutsamer noch: Peking ist sich bewusst, dass die USA am Rande einer inflationären Wirtschaftskatastrophe schweben, während China weitgehend gegen den kommenden globalen Energieschock abgeschirmt ist und sich in einer Preisdeflation befindet, anstatt Inflation zu erleiden.

Offen gesagt gibt es fast nichts, was Xi von den USA will, doch im Interesse der Harmonie werden sie womöglich einige Sojabohnen kaufen (um amerikanische Farmer zu retten) und vielleicht einige Flugzeuge. (Obwohl Sojabohnen von China eigentlich nicht benötigt werden, da diese problemlos aus Brasilien bezogen werden.)

Trump hat eine Entourage US-amerikanischer Oligarchen mit nach China genommen — vermutlich in der Erwartung, dass China ihm Geschäfte im Wert von mehreren „Milliarden“ bescheren werde; doch Chinas Reaktion dürfte eher bescheiden ausfallen. Sie sind Berichten zufolge verärgert über die Spielchen, die der US-Finanzminister mit Sanktionen gegen chinesische Unternehmen treibt, über die Beschlagnahme chinesischer Öltanker und den offensichtlichen Versuch Trumps, China aus der westlichen Hemisphäre herauszudrängen.

Was jedoch im Hintergrund heraufdämmert, ist düsterer: der beschleunigte Verfall des Ansehens Amerikas als unipolarer Hegemon — und die daraus folgende globale Instabilität. Der Iran-Krieg hat der Welt ein Lehrbeispiel geboten: eine Weltmacht, die in einem konzeptuellen Trott aus der Ära des Kalten Krieges feststeckt — eine Macht, die sich weigerte, die Zeichen an der Wand zu lesen, die einen tektonischen Wandel ankündigten und sie zwangen, die „Arroganz des Endes der Geschichte“ hinter sich zu lassen, obwohl alle Anzeichen einer Verschiebung hin zu einer anderen „Art der Kriegsführung“ seit dem frühen 21. Jahrhundert vorhanden gewesen waren.

Der Wendepunkt kam mit dem Überfluss an billigen und leicht verfügbaren technischen Komponenten.

Die USA wählten zu Beginn des Kalten Krieges eine Strategie der Überausgaben gegenüber der UdSSR — durch den Griff zu Hochtechnologie-Waffen mit hohen Kosten —, wobei der Schwerpunkt auf Luftmacht und massiven Luftbombardements lag.

Dieser Ansatz schien seinerzeit durch den anschließenden Zusammenbruch der Sowjetunion gerechtfertigt. Man nahm an, dass dieser Kollaps durch die amerikanischen Maximalausgaben ausgelöst worden sei, welche die UdSSR überdehnt hatten (obwohl der Zusammenbruch heute allgemein als das Ergebnis einer weitaus komplexeren inneren Erosion von innen heraus verstanden wird).

Das Paradigma der westlichen Abhängigkeit von einer Vorherrschaft der Luftmacht, vermittelt durch enorm teure Flugzeugzellen, ist durch Irans asymmetrische Raketen- und Seekriegsführung mit Waffen, die einige hundert Dollar kosten, gegenüber US-Verteidigungsabfangjägern, die Dutzende Millionen kosten, gesprengt und als wirkungslos erwiesen worden.

Die ganze Welt kann die wichtigsten Lehren aus dem Iran-Krieg erkennen: Erstens ist die westliche Verteidigungshaltung so veraltet wie der Dodo. Das Establishment schlief ein in dem Glauben, dass die immer mehr Milliarden Dollar, die in den militärisch-industriellen Komplex gepumpt wurden, den USA einen militärischen Vorsprung verschaffen würden, der entscheidend auch das Dollar-Hegemoniestreben untermauern würde, um mehr Geld für mehr Waffen zu drucken.

In der Praxis führte dies jedoch zu massiver Unternehmenskorruption und funktional minderwertigen, aber enorm teuren Rüstungsgütern.

Natürlich gilt das Prinzip „jedes Pferd für seinen Kurs“ — doch gegenüber revolutionäreren Gegnern sind es Letztere, die westliche Mächte bei Innovation und Manövrierfähigkeit übertrumpfen. Alle können es sehen und passen sich bereits an.

China kann sehen, wie kleine, flinkere iranische Seestreitkräfte die großen, schwerfälligen Kriegsschiffe der US-Marine in Kreise gefahren haben. Die Lehren werden natürlich auf Taiwan angewandt werden, sollten die USA versuchen, maritimen Druck auf China im Taiwan-Kontext auszuüben.

Auch Russland wird bemerkt haben, wie eine sorgfältig abgestufte und selektiv gezielte Raketenoffensive dem Iran gegenüber Israel eine Abschreckungswirkung verschaffte. Moskau wird in diesen Begriffen wahrscheinlich hinsichtlich Raketen britischen, französischen und deutschen Ursprungs denken, die unter Nutzung des NATO-Luftraums und der Geheimdienstunterstützung tief in Russland eingeschlagen haben.

Die sich beschleunigende globale Wahrnehmung des Niedergangs der USA beruht jedoch auf mehr als nur deren Versagen, sich Irans asymmetrischem Krieg anzupassen. Noch bedeutsamer als der Eindruck einer im Weißen Haus herrschenden kognitiven Dissonanz ist die Wahrnehmung, dass Trump ein vollständiger Partner in Israels Raubzügen in der Region ist.

Die USA vermachten Israel die gleiche Doktrin der Luftkriegsdominanz, untermauert durch ultrateuer amerikanische Flugzeugzellen, die Israel einen „qualitativen Vorsprung“ bei der Bewahrung seiner regionalen Vorherrschaft verschaffen sollten. Israels Scheitern im Iran, sein taumelnder Konflikt mit der Hisbollah und der unvollendete Krieg in Gaza sind der Beweis für das Versagen dieses Ansatzes — nicht für seinen Erfolg.

Es ist erwähnenswert, dass vor der israelischen Hinwendung zur amerikanischen „Art der Kriegsführung“ die Verteidigungsdoktrin des Gründers des israelischen Staates und seines ersten Ministerpräsidenten, Ben Gurion, eine andere war.

Ben Gurion betonte, dass Israel geographisch ein kleiner Staat sei, mit einer kleinen Bevölkerung und begrenzten wirtschaftlichen Ressourcen. Unter solchen Umständen könne es sich keine große, stehende Berufsarmee leisten. Es brauche eine kleine Berufsarmee, die bei Bedarf von einem großen Kader an Reservisten unterstützt werde.

Ben Gurion stützte seine Argumentation auf die Notwendigkeit, dass Israel neben einer Verteidigungsstreitmacht auch eine starke Wirtschaft haben müsse, um für Gemeinschaft und Staat zu sorgen — alles, was die Notwendigkeit einer kleinen Armee untermauerte. Er übernahm auch die clausewitzsche Haltung, dass „Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ sei und kein Selbstzweck, sondern Teil des politischen Spiels.

In Israel hat sich jedoch seit dem 7. Oktober 2023, wie der israelische Militärstratege Oberst Udi Evental in einer Reihe von Beiträgen hervorgehoben hat, „die Verbindung zwischen Politik und Krieg um 180 Grad umgekehrt [seit Ben Gurions Zeit]“.

„Frieden ist aus dem Lexikon verschwunden und ist zu einem Begriff für Schwäche vor dem Wahltag geworden. Der Premierminister und seine Koalition, jeder aus seinen eigenen Gründen, stemmen sich dagegen in der Hoffnung, dass Trump es ihnen erlauben wird, den Krieg in Gaza, im Libanon und im Iran wieder aufzunehmen, um weiter zu ‚schlagen‘, ‚zu zerstören‘ und ‚zu zermalmen‘.“

„Die Schwelle zur Paranoia wurde am 7. Oktober überschritten.“ Professor Omer Bartov hat gesagt, „dass der Angriff der Hamas, der als Holocaust-artiger Akt gerahmt wurde … nach und nach zum Bindemittel der israelischen Gesellschaft wurde. Ein historisches Ereignis wurde in eine unmittelbare Bedrohung verwandelt: Die Hamas sind Nazis. [Und] die israelischen [militärischen Reaktionen] zu kritisieren, ist antisemitisch.“

Bartov argumentiert, dass der 7. Oktober die Israelis dazu gebracht hat, den Holocaust nicht nur als etwas zu verstehen, das in der Vergangenheit geschah, sondern als „etwas, das immer an der Schwelle steht; dass es einen weiteren Holocaust geben wird, wenn [Israel] nicht jeder Bedrohung mit voller Kraft begegnet und sie an der Wurzel vernichtet“.

Der israelische Professor Idan Landau führt aus, dass durch die Übernahme einer Haltung des „Permanenten Krieges“

„es kein Endspiel gibt; der Feind ist eine undifferenzierte Masse verschiedener Erscheinungsformen von Amalek. Der Genozid in Gaza hat einen erschreckenden neuen Standard der Gleichgültigkeit gegenüber zivilen Opfern gesetzt: Alle Ziele werden durch die Verbindung mit deinem bevorzugten Amalek (derzeit den IRGC) kriminalisiert, und wir haben aufgehört, uns die Mühe zu machen, diese Verbindung mit tatsächlichen Fakten zu belegen; sie zu erklären — macht sie wahr.“

„Im israelischen Sicherheitsdenken hat es immer eine latente Strömung gegeben, die darauf abzielte, Israels Sicherheitsgrenzen zu erweitern. In weitem Maße ist der Präventivansatz ein operativer Ausdruck dieses Konzepts. So hat sich in Israel nun eine sicherheitspolitisch-ideologische Koalition herausgebildet, die eine defensiv-präventive Erzählung nutzt, um eine messianische Agenda eines ‚Groß-Israels‘ zu verwirklichen“, erklärt Oberst Evental.

Diese offene Darstellung der aktuellen israelischen Politik liegt im Herzen der größeren Katastrophe, vor der Amerika steht — weit über den Reputationsverlust durch einen verpfuschten, bewusst gewählten Krieg gegen den Iran hinaus:

Denn Trump hat sich mit einem genozidalen und letztlich messianischen, von Israel formulierten „Kriegsweg“ zur Vernichtung des Irans und des Widerstands zusammengetan und die USA eng damit verbunden, und er konsolidiert den Ehrgeiz der israelischen Regierung, einheimische Bevölkerungen zu verdrängen oder „an der Wurzel zu vernichten“. Ihre Ausführung widert die „Weltmehrheit“ an. Dies stellt die größere Wolke dar, die über Amerikas globalem Ansehen hängt. Trump trägt die Verantwortung. „Permanenter Krieg“ ist eine Form des Kriegsverbrechens.

Netanyahu erklärte in den letzten Tagen gegenüber 60 Minutes, dass der (permanente) Krieg nicht vorbei sei und fortgesetzt werden müsse:

„Ich denke, [wir] haben eine Menge erreicht, aber es ist noch nicht vorbei, denn es gibt noch nukleares Material, angereichertes Uran, das aus dem Iran entfernt werden muss. Es gibt noch Anreicherungsanlagen, die demontiert werden müssen, es gibt noch Stellvertreter, die der Iran unterstützt, ballistische Raketen, die sie noch produzieren wollen. Wir haben vieles davon degradiert, aber das alles ist noch vorhanden, und es gibt noch Arbeit zu tun.“

Es kümmert ihn nicht.

Netanyahu kümmert sich nicht um die Folgen für die US-Wirtschaft (offenbar auch Trump nicht), noch um die politische Instabilität in den USA, die daraus resultieren könnte. Er kümmert sich auch nicht um die Golfstaaten, die leiden und vielleicht zerstört werden, wenn die USA den Krieg in massiver Weise wieder aufnehmen.

Er sorgt sich einzig um eine hebräische Hegemonie (und sein politisches Überleben) — selbst wenn das (nichtjüdische) Amerika die Last des Reputations- und wirtschaftlichen Preises trägt.

Die Beiträge von Oberst Evental verbreiteten sich viral in der hebräischsprachigen Sphäre. Evental argumentiert, dass der einzige Weg zur Rettung Israels darin besteht, zur ursprünglichen Ben-Gurion-Formel zurückzukehren — Israel müsse innerhalb seiner Grenzen leben und verstehen, dass militärisches Handeln dem Finden politischer Lösungen untergeordnet sein müsse.