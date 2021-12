US-Moderator bettelt am TV um Hilfe der Armee, um gegen die Ungeimpften vorzugehen

Jim Cramer auf CNBC bettelte das Militär an, den Krieg gegen Ungeimpfte anzukündigen! Er zwingt den Amerikanern die Impfstoffe auf!

Cramer will die Pandemie beenden und glaubt, dass Impfstoffe alles lösen werden. Bei seinem letzten Auftritt auf CNBC ist er aus der Haut gefahren und hat die Amerikaner gezwungen, sich impfen zu lassen.

„Wie können wir angesichts der neuen Omicron-Variante, die den Globus überschwemmt, dieser Pandemie endlich ein Ende setzen?“ fragte Cramer. „Wie können wir Leben retten und die Wirtschaft wieder in Gang bringen, damit jeder sein Abendessen auf den Tisch stellen kann?“

„Die Bundesregierung muss Impfstoffe, einschließlich Auffrischungsimpfungen, für jeden Amerikaner vorschreiben, sagen wir zum 1. Januar“, argumentierte er.

„Es ist an der Zeit, zuzugeben, dass unsere Regierung die Fähigkeit oder den Willen verloren hat, die Menschen dazu zu bringen, das Richtige zu tun“, fügte er hinzu. „Niemand will der Bösewicht sein, also haben wir zugelassen, dass ein Sammelsurium von unkoordinierten Gesundheitsorganisationen eine Reihe von Maßnahmen diktiert, die mal mehr, mal weniger erfolgreich sind und uns meist nur verwirrt zurücklassen.

Er wagte es sogar, die Regierung Biden dafür zu kritisieren, dass sie keine totalitären Schurken mit Stiefeln sind:

“Wir haben das Problem noch nicht so weit in den Mittelpunkt gerückt, dass das Weiße Haus tatsächlich Verantwortung zu übernehmen scheint. Wir werden sehen. Zuerst waren es die CDC, dann die FDA, die National Institutes of Health, die die Politik hauptsächlich über Talkshows koordinierten. Dann haben wir die Impfpolitik den einzelnen Unternehmen überlassen. Jetzt ist es die zahnlose OSHA, die hin und her diskutiert, was in Fabriken erlaubt ist, aber niemand, der die Macht hat, zu sagen, dass die Arbeiter an der Front geimpft werden müssen. Das ist schlichtweg falsch, und die meisten von uns haben es satt.

Auch wenn eine lautstarke Minderheit von Impfgegnern immer wieder das Mikrofon in die Hand nimmt, muss diese Scharade ein Ende haben. Die Regierung muss Impfungen vorschreiben. Nicht von dieser oder jener Gruppe, nicht von Unternehmen zu Unternehmen, nicht von Kreuzfahrtschiff zu Kreuzfahrtschiff, nicht von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft, nicht von Gouverneur zu Gouverneur. Die Verantwortung liegt beim Weißen Haus“.

„Es ist an der Zeit zuzugeben, dass wir gegen COVID in den Krieg ziehen müssen“, fuhr er fort. „Verlangt eine generelle Impfung. Überlassen Sie sie es dem Militär.“

Jim Cramer hat den Faschismus im Fernsehen gebilligt. In einem normalen Medienumfeld würde Cramer entlassen werden, aber wir sprechen über CNBC, also ist es eine erwartete Reaktion, ihn zu behalten. Mehr Details siehe Quelle.