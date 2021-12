Prominenter Journalist schlägt Alarm! Wenn wir uns jetzt nicht gegen unsere hysterischen Omicron-Oberherren wehren, fürchte ich, dass unsere Zukunft als freies Volk für immer verloren ist

„Es ist ein Gefühl der überwältigenden Verzweiflung, eine tief pochende Wut darüber, was wir alle wieder durchmachen müssen.

„Notfall-Pressekonferenz“ am Samstagabend: Genau wie letztes Jahr, als die Regierung dank Delta für Millionen von uns „Weihnachten absagte“ -, bei der die Angst und Hysterie eines neuen Covid-Skandals gekonnt geschürt wurde.

Reiseverbote sind wieder im Kommen (auch für Südafrika als eine Art bizarre Strafe dafür, dass es seine brillante Wissenschaft zur Warnung der Welt eingesetzt hat). Das Gleiche gilt für Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Einzelhandel, zehntägige Selbstisolierung für Omicron-Kontakte und obligatorische PCR-Tests am zweiten Tag für alle Reisenden, einschließlich der Isolierung zu Hause, bis die Ergebnisse vorliegen.

Schon damals waren die BBC, ITV und Sky News der Meinung, dass Boris Johnson und das Weltuntergangs-Duo nicht annähernd weit genug gegangen waren. Eine solch hysterische Überreaktion auf ein Schreckgespenst, bevor man die Fakten abwartet, ist mein schlimmster wahr gewordener Albtraum.

All die Warnungen, die Leute wie ich in den letzten 20 Monaten ausgesprochen haben, bewahrheiten sich nun: Die verrückten Wissenschaftler haben die Kontrolle übernommen, und wenn wir ihnen weiterhin erlauben, so zu handeln, ist eine Rückkehr zur Normalität nicht mehr möglich.

Tatsächlich beginne ich zu bezweifeln, dass die Normalität, nach der ich mich so verzweifelt sehne – eine Welt, in der wir für uns selbst vernünftige Entscheidungen treffen und alle üblichen Risikofaktoren abwägen, wie wir es jeden Tag tun – jemals wiederkehren wird.

Natürlich werden die Gruppen, die durch die 20-monatigen Beschränkungen bereits ramponiert, zerschlagen und blutig geschlagen wurden, erneut am stärksten betroffen sein. So wie die fast tote britische Tourismus- und Reiseindustrie, die endlich etwas Licht am Ende eines sehr dunklen Tunnels sah, sich aber nun geopfert sieht, um die feigen Medien zu besänftigen, die Einschränkungen fordern.

Ich persönlich bin übrigens sehr für die Covid-Impfungen. Aber ich bin ein entschiedener Gegner des Konzepts der Impfpflicht und der gesundheitlichen Apartheid, die sich in Europa ausbreitet.

Wenn wir nicht in der Lage sind, das Land zu öffnen und alle unsere bürgerlichen Freiheiten 20 Monate nach Beginn dieser Pandemie wiederherzustellen, dann fürchte ich, dass wir es nie schaffen werden. Wenn wir weiterhin zulassen, dass unsere Freiheiten aus einer Laune heraus von einer von Umfragen gesteuerten Regierung beschnitten werden, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie nie wieder vollständig zurückkehren.

Es droht ein dystopischer Alptraum, und es ist an der Zeit, die Stimme zu erheben und aufzustehen.

Mehr Details sieh Quelle.

Daniel Wootton ist ein in Neuseeland geborener britischer, prominenter Journalist und Rundfunksprecher. Er war leitender Redakteur der Zeitung The Sun, arbeitete jahrelang bei News of the World. 2016 wurde er Mitherausgeber von The Sun und leitender Redakteur .