Die Überwachungstechnologie des Shin Bet, der für die Terrorismusbekämpfung zuständig ist, soll für die Omikron-Überwachung eingesetzt werden

Die Umsetzung könnte illegal sein.

Rechtsgruppen in Israel haben das oberste Gericht des Landes aufgefordert, die kürzlich angekündigten Maßnahmen zur Verwendung des Telefonüberwachungssystems zur Terrorismusbekämpfung aufzuheben, um Träger der Omicron-Variante des Coronavirus zu verfolgen. Die Gruppen machten Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes geltend.

Am Samstag kündigte der israelische Premierminister Naftali Bennett Notfallmaßnahmen an, darunter die Überwachung von Telefonen, um die mit der Omicron-Variante infizierten Personen ausfindig zu machen, die als ansteckender gilt.

Die Telefonüberwachungstechnologie des Shin Bet, der für die Terrorismusbekämpfung zuständig ist, sollte für die Überwachung eingesetzt werden.

Rechtsgruppen haben erklärt, dass die Notmaßnahme einen Verstoß gegen die Urteile des Obersten Gerichtshofs zu einer solchen Überwachung darstellt, die vom Inlandsgeheimdienst des Landes seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr eingesetzt wurde.

„Der Einsatz des Geheimdienstes zur Verfolgung von Bürgern verstößt gegen das grundlegende Vertrauen zwischen Bürger und Regierung“, erklärte die Association for Civil Rights in Israel (ACRI), eine der vier Gruppen, die eine Petition an das Gericht gerichtet haben, in einer Erklärung gegenüber Reuters.

Am Sonntag sagte ein hochrangiger Beamter des Gesundheitsministeriums, dass der Einsatz des Telefonortungssystems vorsichtig erfolgen werde und nur bei bestätigten und vermuteten Trägern der neuen Variante eingesetzt werden solle.

Das Telefonortungssystem kann die Standorte der Virusträger mit anderen Telefonen in der Nähe abgleichen, um Personen zu identifizieren, die dem Virus ausgesetzt gewesen sein könnten.