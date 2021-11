US-Nukleareinheit in Deutschland reaktiviert mit „Dark Eagle“ Hyperschallraketen

In letzter Zeit wurde viel Aufmerksamkeit auf eine Reihe von chinesischen Hyperschallwaffentests gelenkt. Wenden wir uns nun den USA und Russland zu, wo das Pentagon eine im westdeutschen Mainz-Kastel stationierte Nukleareinheit reaktiviert hat, die laut The Sun bald in der Lage sein wird, Hyperschallwaffen mit einer Geschwindigkeit von 4.000 Meilen pro Stunde auf Moskau zu richten.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist das 56. Artilleriekommando mit „Dark Eagle“-Langstrecken-Hyperschallraketen ausgerüstet, die Moskau in 21 Minuten und 30 Sekunden treffen können. Das letzte Mal, dass das Kommando voll einsatzfähig war, war 1991, kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion.

„Von einem leeren Blatt Papier im März 2019 haben wir zusammen mit unseren Industriepartnern und gemeinsamen Diensten diese Hardware in etwas mehr als zwei Jahren geliefert. Jetzt können die Soldaten mit der Ausbildung beginnen“, sagte Generalleutnant L. Neil Thurgood in einer Erklärung.

Die Reaktivierung zeigt die zunehmende Besorgnis von Pentagon-Beamten, dass Russland die USA und die NATO in Europa mit fortschrittlichen Hyperschallwaffen überflügelt hat. Die Probleme in der Region nehmen zu: Russland hat 100 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert, und die Spannungen zwischen dem von Russland unterstützten Weißrussland und Polen haben zu Wellen von Migranten geführt, die versuchen, Europa zu stürmen.

Der kommandierende General der Artillerieeinheit, General Stephen Maranian, erklärte, die Reaktivierung werde „die US-Armee in Europa und Afrika mit bedeutenden Fähigkeiten bei Operationen in mehreren Bereichen ausstatten“.

Unabhängig von Dark Eagle wird das 56. Artilleriekommando auch eine Reihe von Waffen erhalten, darunter die bodengestützte Version des Tomahawk-Marschflugkörpers.

Hyperschallraketen könnten für die NATO eine entscheidende Rolle spielen, da die fortschrittlichsten Raketenabwehrsysteme der Welt aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der unvorhersehbaren Flugbahn Schwierigkeiten haben, diese Waffen abzuschießen.

Sowohl China als auch Russland haben im Vergleich zu den USA einen Vorsprung bei Hyperschallraketen. Die FT veröffentlichte letzten Monat eine Reihe von Berichten, die US-Geheimdienst- und Militärbeamte über chinesische Hyperschalltests verblüfften.

Washingtons Plan für Hyperschallraketen in Deutschland deutet darauf hin, dass ein Kalter Krieg unvermeidlich bevorsteht, in dem die Entwicklung von Hyperschallwaffen und Kampfjets der fünften Generation ein Wettbewerb zwischen den globalen Supermächten sein wird.