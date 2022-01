US-Pilot Cody Flint: Das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt.

Cody Flint ist 34 Jahre alt. Bis vor kurzem arbeitete er als Landwirtschaftspilot. Er hat fünfzehn Jahre Flugerfahrung. Wie so viele andere Menschen hat auch Cody letztes Jahr die Pfizer-Spritze erhalten. Er wartete 48 Stunden, dann ging er zu einem Flug, aber alles war falsch. Er bekam starke Kopfschmerzen, „als ob eine Bombe in seinem Kopf explodiert wäre“

Er konnte seine Arme und Beine nicht mehr richtig bewegen und fiel sogar in Ohnmacht. Es ist ein Wunder, dass er es geschafft hat, sein Flugzeug zu landen. Jedenfalls kann er sich nicht mehr daran erinnern, wie er es geschafft hat.

Flint leidet auch unter erhöhtem intrakraniellen Druck, dem Druck im Schädelinneren. Außerdem tritt Flüssigkeit in seinen Schädel ein. Er wird vielleicht nie wieder fliegen können.

„Die Impfung hat mein Leben völlig zerstört“, sagte Flint in der Stew Peters Show. Er fühlt sich oft schwindlig und schwindlig. Wenn er aus seinem Hof herausfährt, muss er bereits am Ende der Einfahrt anhalten, um eine Pause zu machen. „Es kann 10 Mal am Tag passieren, aber es kann auch 50 Mal am Tag passieren. Das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt.“

Der Pilot erklärte auch, dass Pfizer 20 Jahre lang versucht habe, den mRNA-Impfstoff sicher zu machen. „Aber es tötete jedes Tier, dem es verabreicht wurde. Aber sie konnten es in acht Monaten perfektionieren? Bringen Sie mich nicht zum Lachen.“

Auf die Frage, warum er sich hat impfen lassen, antwortete Flint: „Ich war leichtgläubig, ich war naiv. Der dümmste Fehler meines Lebens.“

Er fuhr fort, dass Dutzende, möglicherweise mehr als 100 Piloten direkt nach der Spritze gestorben sind. „Tausende und Abertausende leiden unter den Nebenwirkungen, trauen sich aber nicht, darüber zu sprechen.“