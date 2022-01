Die Allianz zwischen Kreml und Big-Pharma

Von Riley Waggaman, einem in Moskau lebenden Autor und ehemaligen RT-Redakteur

PharmaDie russische Regierung hat viel auf AstraZenecas COVID-Spritze gesetzt

Am 17. Juli 2020 gab das russische Pharmaunternehmen R-Pharm bekannt, dass es einen COVID-Impfstoff produzieren und liefern wird, der von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelt wurde.

Alexey Repik, Vorstandsvorsitzender von R-Pharm, begrüßte die Vereinbarung und erklärte, sein Unternehmen werde als AstraZeneca-„Versorgungszentrum“ für 30-50 Länder dienen – darunter Russland, das „höchste Priorität“ habe.

Das Medikament wurde fünf Monate später im Vereinigten Königreich für den Notfalleinsatz zugelassen und erhielt bald darauf grünes Licht von Regierungen in aller Welt.

Der Plan von R-Pharm, Russland mit AstraZeneca-Dosen zu beliefern, ist jedoch noch nicht in die Tat umgesetzt worden: Das Medikament wurde von Moskau nicht zur Verwendung zugelassen. Glücklicherweise war R-Pharm klug genug, sich abzusichern.

Im Juni 2020 ging R-Pharm eine Partnerschaft mit dem russischen Staatsfonds, dem Russian Direct Investment Fund (RDIF), ein, um einen einheimischen COVID-Impfstoff herzustellen, aus dem später Sputnik V wurde.

Der RDIF ist der Hauptfinanzier von Sputnik V und wurde von der russischen Regierung beauftragt, die Produktion des Impfstoffs zu organisieren“ und ihn auf ausländischen Märkten zu vermarkten“.

R-Pharm gehört zum Portfolio von RDIF. Das bedeutet, dass die russische Regierung ein finanzielles Interesse am Erfolg von Sputnik V hat – und auch am Umsatz von AstraZeneca.

Gemeinsame Kräfte

Die Verbindungen zwischen der russischen Regierung und AstraZeneca sind nicht nur finanzieller Natur.

In einer Pressemitteilung vom 11. Dezember 2020 gab der britisch-schwedische Pharmariese bekannt, dass er „in Kürze mit dem Gamaleya Research Institute in Russland untersuchen wird, ob zwei auf Adenoviren basierende Impfstoffe erfolgreich kombiniert werden können.“

Gamaleya, das vom russischen Gesundheitsministerium betrieben wird, ist für die Entwicklung von Russlands Vorzeigeimpfstoff bekannt.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen RDIF und AstraZeneca vereinbarten die Partner die Durchführung gemeinsamer Versuche mit einer Kombination ihrer beiden Medikamente in der Hoffnung, einen COVID-Impfcocktail zu entwickeln. Ursprünglich war geplant, die Kombinationsimpfung in Russland zuzulassen, sagte der Direktor von Gamaleya, Alexander Gintsburg, zu dieser Zeit.

Der russische Präsident Wladimir Putin nahm an der Unterzeichnungszeremonie teil und lobte die Allianz zwischen Kreml und Big Pharma als „gutes, überzeugendes Beispiel für die Bündelung von wissenschaftlichen Kräften, Technologien und Investitionen für ein gemeinsames Ziel“, das „das Leben, die Gesundheit und die Sicherheit von Millionen von Menschen auf dem gesamten Planeten schützen“ werde.

Ein ähnliches Produkt

Es wäre falsch, die russische Regierung und AstraZeneca als seltsame Bettgenossen zu bezeichnen. Eigentlich passen sie perfekt zusammen.

Laut Gintsburg gibt es keine „signifikanten“ Unterschiede zwischen Sputnik V und dem Adenovirus-Impfstoff von AstraZeneca. Der Gamaleya-Direktor erklärte im Dezember 2020, dass die gemeinsamen Tests mit dem britischen Pharmaunternehmen nicht lange dauern würden, weil „die beiden Technologien, die AstraZenecas Impfstoff und Sputnik V zugrunde liegen, sehr ähnlich sind“.

Bis März 2021 hatten zahlreiche europäische Länder die Verwendung von AstraZenecas Impfung ausgesetzt, da Berichte vorlagen, dass das Medikament Blutgerinnsel verursacht.

Trotz der ernsten Sicherheitsbedenken ließ RDIF seinen Big-Pharma-Partner nicht im Stich.

Im August 2021 begann Argentinien mit der Verabreichung von AstraZeneca- und Moderna-Impfungen an Personen, die die erste Sputnik-V-Dosis erhalten hatten. Die argentinische Regierung erklärte, sie mische die Medikamente aufgrund von Lieferengpässen, aber RDIF-Geschäftsführer Kirill Dmitriev bestand darauf, dass dies von Anfang an der Plan gewesen sei.

„Wir haben es vorgeschlagen, wir wollten immer eine Kombination machen“, sagte Dmitriev damals. „Sputnik ist der erste kombinierte Impfstoff, der erste Mix und Match, der aus zwei verschiedenen Impfungen besteht. Wir haben von Anfang an gesagt, dass zwei verschiedene Impfungen besser wirken als zwei identische.“

Wenn Sputnik V den Impfungen der Big Pharma überlegen ist, warum unterstützt Dmitriev – ein in Harvard ausgebildeter ehemaliger Goldman-Sachs-Banker und „Young Global Leader“ des Weltwirtschaftsforums (2009) – dann so sehr die Entwicklung von Impfstoffcocktails?

Geheimnisvolle Lieferanten

Im Oktober 2021 verriet der Gründer von R-Pharm in einem Interview, dass das Unternehmen sowohl Sputnik V als auch den Impfstoff von AstraZeneca in Russland herstellt, letzteren ausschließlich für den Export:

Die wichtigsten Absatzmärkte sind der Nahe Osten und die Golfstaaten, Nordafrika, also Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko. Insgesamt in rund 40 Ländern. Länder, die auch unser Sputnik Light kaufen. Wir erforschen derzeit auch, ob eine Kombination aus dem Oxford-Impfstoff, also AstraZeneca, und Sputnik Light für Auffrischungsimpfungen verwendet werden kann.