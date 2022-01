„Massenbildungspsychose“ wird von Regierungen als Instrument der Bevölkerungskontrolle eingesetzt

Durchgesickerte Details über die frühe Reaktion der britischen Regierung auf die Pandemie bestätigen die Behauptungen von Dr. Malone.

„Die Technokraten sind apoplektisch, weil ihr wichtigstes Instrument des Social Engineering aufgedeckt und vollständig entlarvt wurde: „Massenbildungspsychose“. Google, Youtube, Twitter, Facebook haben den Begriff begraben. Die Medien schimpfen „Verschwörungstheorie“. Die Menschen wachen aus ihren erfundenen Wahnvorstellungen auf. Dr. Robert Malone und Dr. Mattias Desmet hatten genug Glaubwürdigkeit, um die Grundfesten der Technokratie zu erschüttern und Technokraten überall in Deckung zu schicken. Nach mehreren Interviews auf der ganzen Welt veranstaltete der beliebte Podcaster Joe Rogan eine große Show, in der die beiden Männer ihre Geschichten einem Millionenpublikum erzählen konnten.“ – Patrick M. Wood

Die Behauptungen von Dr. Robert Malone über „Massenbildungspsychosen“ im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie werden durch die Tatsache unterstrichen, dass die Behörden im Vereinigten Königreich zugegeben haben, „totalitäre“ Methoden der „Gedankenkontrolle“ anzuwenden, um der Bevölkerung Angst einzuflößen.

In Kanada gab das Militär außerdem zu, eine psychologische Kampagne gegen die eigene Bevölkerung zu starten, um sie dahingehend zu manipulieren, die COVID-19-Beschränkungen und -pflichten einzuhalten.

Während seines viralen Podcasts mit Joe Rogan, nachdem er von Twitter verbannt wurde, erklärte Malone, wie die Weltbevölkerung manipuliert wurde, um in einem ständigen Zustand hysterischer Angst zu verharren – und zwar mittels einer Massenbildungspsychose.

„Was zum Teufel ist mit Deutschland in den 20er und 30er Jahren passiert? Eine hochintelligente, hochgebildete Bevölkerung, und die ist völlig durchgedreht. Und wie ist das passiert?“, fragte Malone.

„Die Antwort lautet: Massenbildungspsychose.“

„Wenn man eine Gesellschaft hat, die sich voneinander abgekoppelt hat und eine frei schwebende Angst in dem Sinne hat, dass die Dinge keinen Sinn ergeben, dass wir sie nicht verstehen können, und dann wird ihre Aufmerksamkeit durch einen Anführer oder eine Reihe von Ereignissen auf einen kleinen Punkt fokussiert, dann werden sie genau wie bei einer Hypnose buchstäblich hypnotisiert und können überall hingeführt werden“, fügte er hinzu.

On Joe Rogan, Dr Robert Malone suggests we are living through a mass formation psychosis.



He explains how and why this could happen, and its effects.



He draws analogy to 1920s/30s Germany “they had a highly intelligent, highly educated population, and they went barking mad” pic.twitter.com/wZpfMsyEZZ — Mythinformed MKE (@MythinformedMKE) January 1, 2022

„Und einer der Aspekte dieses Phänomens ist, dass die Menschen, die sie als ihre Führer identifizieren, typischerweise diejenigen sind, die kommen und sagen: Ihr habt dieses Problem und ich kann es für euch lösen. Ich und nur ich“, erklärte Malone weiter, „dann werden sie dieser Person folgen. Es spielt keine Rolle, ob diese Person sie belogen hat oder was auch immer. Die Daten sind irrelevant.“

„Wir hatten alle diese Bedingungen. Wenn Sie sich an die Zeit vor 2019 erinnern, haben sich alle beschwert, dass die Welt keinen Sinn macht und wir alle voneinander isoliert sind.“

„Dann ist diese Sache passiert, und alle haben sich darauf konzentriert“, erklärte Malone und stellte fest: „So kommt es zu einer Massenbildungspsychose, und genau das ist hier passiert.“

Malones Zusammenfassung darüber, wie die Gesundheitsbehörden die vereinheitlichende Bedrohung durch die COVID-19-Pandemie aufgriffen und übertrieben, um eine Massenhysterie zu erzeugen, wird durch durchgesickerte Details darüber untermauert, wie die britische Regierung ihre Bevölkerung in den ersten Tagen der Pandemie manipulierte.

Wie die Autorin und Journalistin Laura Dodsworth erstmals enthüllte, haben Wissenschaftler im Vereinigten Königreich, die als Berater für die Regierung tätig waren, zugegeben, dass sie „unethische“ und „totalitäre“ Methoden angewandt haben, um der Bevölkerung Angst einzujagen und das Verhalten während der Pandemie zu kontrollieren.

“Use of fear to control behaviour in Covid pandemic was ‘totalitarian’, admit scientists”



⁦From ‘A State of Fear: how the UK government weaponised fear during the Covid-19 pandemic’ https://t.co/gD6HFUkQqW — Laura Dodsworth (@BareReality) May 14, 2021

Der „London Telegraph“ berichtete über die Kommentare von Mitgliedern der „Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviour“ (SPI-B), einem Unterausschuss der „Scientific Advisory Group for Emergencies“ (Sage), der wichtigsten wissenschaftlichen Beratungsgruppe der Regierung.

Der Bericht zitiert ein Briefing vom März 2020, als der erste Lockdown angeordnet wurde. Darin heißt es, die Regierung solle „das wahrgenommene Ausmaß der persönlichen Bedrohung“, die das Virus darstellt, drastisch erhöhen, weil „eine beträchtliche Anzahl von Menschen sich immer noch nicht ausreichend persönlich bedroht fühlt“.

Ein Wissenschaftler des SPI-B gibt zu: „Im März [2020] war die Regierung sehr besorgt über die Einhaltung der Vorschriften und dachte, dass die Menschen nicht eingesperrt werden wollten. Es gab Diskussionen darüber, dass Angst notwendig sei, um die Einhaltung der Vorschriften zu fördern, und es wurden Entscheidungen darüber getroffen, wie man die Angst verstärken könnte“.

Der ungenannte Wissenschaftler fügt hinzu: „Die Art und Weise, wie wir Angst eingesetzt haben, ist dystopisch.“

Der Wissenschaftler gestand weiter: „Der Einsatz von Angst war definitiv ethisch fragwürdig. Es war wie ein seltsames Experiment. Letztendlich ist es nach hinten losgegangen, weil die Menschen zu viel Angst hatten“.

Ein anderer Wissenschaftler, der dem Unterausschuss angehörte, erklärte: „Man könnte Psychologie ‚Gedankenkontrolle‘ nennen. Das ist es, was wir tun … Wir versuchen natürlich, es auf eine positive Art und Weise zu tun, aber es wurde in der Vergangenheit auf schändliche Weise eingesetzt.“

Ein anderer Wissenschaftler warnte: „Wir müssen sehr vorsichtig sein mit dem Autoritarismus, der sich einschleicht“, und fügte hinzu: „Die Leute nutzen die Pandemie, um die Macht zu ergreifen und Dinge durchzusetzen, die sonst nicht passieren würden“.

🚨From the book by @BareReality:



🗣️"Clearly, using fear as a means of control is not ethical. Using fear smacks of totalitarianism. It’s not an ethical stance for any modern government." – SPI-B member



Story via @Telegraph,https://t.co/43oMh99H7e https://t.co/NcbxY0Gt2p — Steve Baker MP FRSA (@SteveBakerHW) May 15, 2021

Dem Bericht zufolge räumte ein anderer Forscher der Gruppe ein, dass „ohne Impfstoff die Psychologie die Hauptwaffe ist“, und fügte hinzu, dass „die Psychologie eine wirklich gute Epidemie erlebt hat“.

Ein weiterer Wissenschaftler des Unterausschusses erklärte, er sei „fassungslos über die Militarisierung der Verhaltenspsychologie“ im letzten Jahr gewesen und warnte, dass „Psychologen nicht zu bemerken schienen, als sie aufhörten, altruistisch zu sein und manipulativ wurden“.

„Sie haben zu viel Macht, und das berauscht sie“, warnte der Wissenschaftler weiter.

Neben der Reaktion der britischen Regierung wurde auch bekannt, dass das kanadische Militär in den ersten Tagen der Pandemie ein Programm für psychologische Operationen gegen die eigenen Bürger gestartet hat, um die Botschaften der Regierung zu verstärken und „zivilen Ungehorsam zu verhindern.“

Mass Psychosis is a myth the same way military running clandestine propaganda campaigns against its citizens is public health. https://t.co/zeDThlGKJP — Frank (@lastofthefranks) January 2, 2022

„Kanadische Militärs sahen in der Pandemie eine einmalige Gelegenheit, Propagandatechniken an einer ahnungslosen Öffentlichkeit zu erproben“, berichtet der „Ottawa Citizen“.

Nach anfänglichen Bemühungen, den Begriff ganz zu begraben, manipuliert Google nun verzweifelt seine Suchergebnisse, um nur negative Artikel über „Massenbildungspsychose“ und Dr. Malone anzuzeigen.

Googles derzeitiger Top-Suchergebnis-Link für „Massenbildungspsychose“ ist ein „Forbes“-Schmierstück, das zweifelhafte Behauptungen wiederverwertet, die Dr. Malone bereits während seines Rogan-Auftritts entlarvt hat.