US-Regime geht jetzt mit äußerster Brutalität gegen das ukrainische Volk vor

Eric Zuesse

Die niedrigste Stufe der Kriegsführung besteht darin, schlecht ausgebildete Truppen an die Front zu schicken und ihnen Truppen hinterherzuschicken, deren Aufgabe es ist, jeden dieser schlecht ausgebildeten Truppen an der Front zu erschießen, der versucht, sich zurückzuziehen. Das ist es, was das Kommando der Vereinigten Staaten (das „NATO-Kommando“, wie Russland es nennt – obwohl die Ukraine kein Mitglied der NATO ist und alle Entscheidungen über das oberste Kommando für die ukrainischen Streitkräfte in diesem Krieg jetzt von der US-Regierung und von niemandem sonst getroffen werden) im Krieg der Ukraine gegen Russland auf den Schlachtfeldern der Ukraine angeordnet hat und was die ukrainischen Streitkräfte jetzt vorwiegend in der Region Cherson im Süden der Ukraine tun.

Der ukrainische Präsident Volodmyr Zelensky wird dafür in der Hölle schmoren, wenn dieser Krieg vorbei ist. Er will so verzweifelt an der Macht bleiben, dass er zulässt, dass dies seinem Volk widerfährt, anstatt sich zu ergeben, um es vor dem doppelten Elend zu bewahren, dass ihm jetzt nicht nur von den feindlichen Streitkräften ein Krieg aufgezwungen wird – was in JEDEM Krieg geschieht – sondern AUCH von den „eigenen“ Streitkräften (die in Wirklichkeit von einer ausländischen Macht – der US-Regierung – geführt werden). Vor dem US-Putsch in der Ukraine im Februar 2014 betrachtete die große Mehrheit der Ukrainer die NATO als Feind der Ukraine, aber das änderte sich unmittelbar danach in „Freund“. Wie wird ihre Meinung über die NATO sein, wenn dieser Krieg vorbei ist und die Ukraine ihre Presse nicht mehr unterdrückt? (Auch in den USA wird gegen die Presse vorgegangen, allerdings in weitaus milderer Form. Eine Google-Suche nach den Begriffen „Verteidigungsministerium“ und „Russland“ ergibt unter anderem das „Verteidigungsministerium der Ukraine“, aber NICHT das Russlands. Und obwohl das russische Verteidigungsministerium tatsächlich online ist, ist alles, was man in den Vereinigten Staaten davon sieht, „403 Forbidden“ (verboten), ohne Erklärung, wer es „verbietet“, aber dieses „wer“ ist das US-Regime selbst, das durch seine verschiedenen Agenturen, einschließlich Google, handelt – wie in diesem und diesem Artikel zu sehen ist).

Joe Biden sitzt sicher in seinem Weißen Haus und requiriert die Ukraine nach seinen eigenen Vorstellungen, während er sie für die Bewohner zerstört.

Zelensky seinerseits sitzt in der Falle, denn wenn er die Unterstützung, die er von Amerika erhält, verlieren würde, würde er von den Ukrainern gestürzt und auseinandergerissen werden. Ein Nein zu Uncle Sam würde seinen eigenen Untergang bedeuten und in den Geschichtsbüchern nicht nur als gescheiterter Anführer, sondern auch als böser Mensch erscheinen (was er in jedem Fall ist, da er im Namen der Vereinigten Staaten regiert hat, aber der Sieger eines Krieges schreibt immer diese Bücher, und nur wenn Uncle Sam seinen Krieg in der Ukraine gegen Russland gewinnt, hat Zelensky noch eine Chance zu überleben, sei es physisch oder in Bezug auf seinen Ruf).

Wladimir Putin hatte Biden am 17. Dezember angeboten, Amerikas NATO-Erweiterung zu stoppen, um im Gegenzug Frieden zwischen Russland und dem Westen (der US-Regierung und ihren Vasallenstaaten oder „Verbündeten“) zu schaffen, aber am 7. Januar lehnte Biden (durch seine NATO) ab; und die einzige Frage, die dann noch blieb, war: Wann wird Russland zuschlagen, um die Ukraine zu neutralisieren und zu verhindern, dass US-Raketen in der Ukraine stationiert werden, etwa 300 Meilen (ca. 483 km) von Moskau entfernt (fünf Minuten Flugzeit vom Kreml entfernt)? Am 24. Februar erhielten wir die Antwort Russlands: seine „spezielle Militäroperation“.

Und nun ist es so weit gekommen. Einmal werden entweder Biden oder Putin dem anderen nachgeben müssen. Wenn Biden gewinnt, dann werden US-Raketen, die nur fünf Minuten vom Kreml entfernt stationiert werden (was viel zu nah ist, als dass Russland in der Lage wäre, seine Vergeltungsraketen zu starten, bevor die russische Kommandozentrale durch einen blitzschnellen amerikanischen nuklearen Erstschlag ausgeschaltet ist), nur noch eine Frage des „Wann?“ und nicht mehr des „Ob?“ sein.

Wenn Putin jedoch gewinnt, dann wird Amerikas Imperium nicht in der Lage sein, die allumfassende globale Hegemonie zu erlangen, die es seit dem 25. Juli 1945 anstrebt; und in diesem 21. Jahrhundert wird die internationale Diktatur der USA und ihrer Verbündeten (Amerikas wachsendes Imperium seit 1945) durch eine internationale Führung aus Asien und insbesondere aus Russland und China ersetzt werden.

Sowohl Russland als auch China haben bereits deutlich gemacht, dass sie alle Imperien und das Prinzip des Imperiums, nämlich den Suprematismus, verurteilen. Sie haben sich also bereits zu Protokoll gegeben, dass sie nicht die bestehenden Imperien ersetzen wollen, sondern wie FDR, bevor Truman ihn ablöste: alle Imperien beenden und die UNO stärken, um den Imperialismus selbst zu beenden.

